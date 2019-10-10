Wizards of the Coast объявили о старте очередного мероприятия по коллекционной карточной игре Magic the Gathering в рамках выхода нового нового выпуска «Престол Элдраина».

Magic Open House пройдёт уже в эти выходные, 12 и 13 октября, по всей России в игровых клубах и магазинах. Мероприятие из себя представляет открытую игротеку, где новички могут познакомиться с игрой (им подарят приветственную колоду), а опытным — показать, на что они способны, и изучить новые карты. На Open House игроки смогут приобрести материалы из «Престола Элдраина», сочетающего атмосферу мрачных сказок и легенд о рыцарях. Подробности можно почитать на сайте игры или в сообществе «ВКонтакте».

Адреса клубов можно также найти на сайте игры в разделе «Локатор магазинов и мероприятий».

Для московских поклонников «Магии» есть отдельная приятная новость. 12 октября, с 14:00 до 17:00 можно будет посетить особый Magic Open House, где будут присутствовать и российские художники, а также наш постоянный специалист по игре Игорь Хованский. Адрес: ЦДМ, 4 этаж, рядом с магазином Comic Street.