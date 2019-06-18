Режиссёр фильма «Алита: Боевой ангел» Роберт Родригес рассказал, что готов снять сиквел истории. В разговоре с изданием Nerd Reactor, постановщик поделился своими эмоциями от работы с Джеймсом Кэмероном и отметил, что будет очень рад, если вторая часть увидит свет.

Я узнал, как Джеймс создаёт свои фильмы и истории. Он в общих чертах обрисовывает несколько картин сразу, чтобы мы знали, что включить в первую [часть], а что оставить на потом. В манге так много крутых моментов и мест, в которые мы могли бы прогуляться вместе со зрителями, что сделать вторую часть будет очень легко. Роберт Родригес

Оригинальный фильм вышел на экраны 14 февраля 2019 года. Картина рассказывает историю девушки-киборга по имени Алита, которую выкинули из летающего города для богачей. Добрый доктор Идо находит её на свалке и собирает ей новое тело. Алита потеряла память, зато навыки рукопашного боя у неё сохранились. Поэтому она выбирает карьеру охотника за головами, а затем начинает играть в кровавый спорт — моторбол.