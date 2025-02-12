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«Я должен тебя убить» — полноценный трейлер фильма «Как приручить дракона»

Дмитрий Кинский
12 февраля 16:16
224
1 минута на чтение
Universal опубликовала полноценный трейлер лайв-экшен адаптации «Как приручить дракона».
Режиссером, сценаристом и продюсером выступает Дин ДеБлуа, который снял оригинальный мультфильм.
Роли Иккинга и Астрид исполнили Мейсон Темз («Черный телефон») и Нико Паркер (The Last of Us от HBO) .
Премьера состоится 13 июня.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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