«Я должна защищать своих детей» — трейлер второго сезона «Воспитанных волками»

HBO Max опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Воспитанных волками» Ридли Скотта.

В продолжении сериала андроиды Мать и Отец вместе с шестью детьми присоединяются к недавно сформированной атеистической колонии на планете Кеплер-22. Вместе с этим им угрожает «ребенок» Матери.

К главным ролям вернулись Аманда Коллин («Ужасная женщина») и Трэвис Фиммел («Викинги» и «Варкрафт»).

В России сериал будет транслировать «Амедиатека» — с 4 февраля.