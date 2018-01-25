В Сети появился трейлер фэнтезийной драмы о девочке-подростке «Я убиваю великанов». Это адаптация одноимённого графического романа Джо Келли и Кена Ниимуры, который завоевал ряд престижных наград и был переведён на множество языков.

В центре сюжета — обычная школьница по имени Барбара. Она остра на язык, обожает Dungeons & Dragons, носит анимешные ушки и… сражается с чудовищами! При помощи волшебного молота она убивает великанов, которые угрожают всему миру. Разумеется, ей при этом никто не верит.

За фэнтезийной завязкой скрывается аллегория на борьбу девочки с жизненными трудностями, включая неурядицы в семье и проблемы в школе. В этом плане комикс «Я убиваю великанов» похож на «Мост в Терабитию» и «Голос монстра».

Премьеру в России обещают 29 марта.

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