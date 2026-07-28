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Японца уличили в «измене»... с Хацунэ Мику

Дмитрий Кинский
28 июля 17:32
6
1 минута на чтение
В 2022 жена одного парня из Японии под ником @Miku_miku_panda решила нанять частного детектива, чтобы выяснить, чем занимается ее муж.
Подозрения об измене стали закрадываться, когда муж начал проводить много времени вне дома.
И вот что он обнаружил частный детектив: ее муж в одиночку посещал караоке и исполнял песни вокалоида Хацунэ Мику, скупал всевозможные коллекционки с ней и посещал тематические ивенты.
Как оказалось, @Miku_miku_panda боялся показать жене свою отаку-натуру — вдруг она его осудит!
Однако жена отнеслась к его увлечению с пониманием. Но 870 тысяч иен (около 400 тысяч рублей) ему все-таки пришлось ей заплатить — в качестве компенсации за частного детектива.
Сейчас, кстати, они все еще вместе, и у них растет дочка, которой тоже нравится Хацунэ Мику!

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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