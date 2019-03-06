«За мир» под Queen и Дэвида Боуи — вышел первый трейлер «Благих знамений» от Amazon

В сети появился первый трейлер «Благих знамений» от Amazon с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином в главных ролях. В ролике под песню Queen и Дэвида Боуи Азирафель и Кроули узнают, что им надо спасти мир. И сделать это они должны вместе.
Нас ждёт 6 эпизодов по часу каждый. Все они выйдут на Amazon 31 мая.
«Благие знамения» Терри Пратчетта и Нила Геймана рассказывают о библейском Апокалипсисе, который неизбежно наступит в грядущую субботу. Непримиримые враги — демон Кроули и ангел Азирафаель — лезут из кожи вон, чтобы его предотвратить. В большую игру вступают охотники на ведьм и четыре осовремененных всадника Апокалипсиса (среди которых любимый многими СМЕРТЬ).
Читайте также
Сериал «Благие знамения»: актёрский состав, сценарий, дата выхода и другие подробности
Собрали всё, что нам известно об экранизации романа Нила Геймана и Терри Пратчетта.
Комментарии (Правила дискуссии)