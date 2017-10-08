В январе 2017 года мы узнали, что сервис Amazon («Тик», «Человек в высоком замке») заказал съёмки сериала по мотивам романа Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения». Все ранние попытки экранизировать эту книгу постоянно проваливались, и мы не слишком ждали, что теперь у создателей хоть что-то получится. Однако последние новости говорят обратное — мы не только знаем, кто исполняет главные роли и пишет сценарий, но и увидели первые фотографии со съёмочной площадки.

Если вы ещё не знакомы с книгой, то рекомендуем сделать это как можно скорее. Сериал по её мотивам наверняка станет одной из самых обсуждаемых тем в 2018 году — не только за счёт первоисточника, но и благодаря, как минимум, актёрскому составу.

Наша рецензия на книгу Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения» Остроумная, смешная, неглупая, немного философская история о людях и высших силах.

Нил Гейман — сценарист и шоураннер сериала. Терри Пратчетт в своём предсмертном письме попросил Геймана поработать над сюжетом шоу, на что тот согласился с большим удовольствием, тем более для него это не в новинку. За плечами писателя — множество сценариев к телевизионным сериалам и полнометражным фильмам. «Звёздная пыль», «Зеркальная маска», «Беовульф», «Задверье», «Американские боги» и несколько серий «Доктора Кто». Самые успешные из проектов — те, которые сняты по его собственным произведениям.

Это скорее телефильм длительностью в шесть часов. Иными словами, нас ждёт 6 эпизодов по часу каждый. Amazon, как и Netflix, показывает свои проекты сразу скопом — это значит, что все эпизоды выйдут в один день. С другой стороны, вместе с Amazon Studios над сериалом работает и BBC, предпочитающие классическую модель распространения.

Главные роли исполнят Дэвид Теннант и Майкл Шин. Знаменитые актёры воплотят, соответственно, демона Кроули и ангела Азирафаеля. По сюжету романа эти заклятые друзья попытаются предотвратить грядущий апокалипсис.

Джон Хэм сыграет архангела Гавриила, его роль расширят для сериала. Гавриил — посланника Бога — очень мало появляется в книге, поэтому Гейман развил его роль. Писатель вспоминает, что вместе с Терри Пратчеттом они планировали продолжить роман и ввести в сюжет много ангелов, однако тогда планам было не суждено сбыться. Однако теперь, по словам Геймана, эта задумка перекочует в сериал. Вот как он описывает Гавриила:

У Гавриила есть всё, чего недостаёт Азирафаэлю: он высокий, красивый, харизматичный и одет с иголочки. Нам очень повезло, что у Джона Хэмма нашлось время. Учитывая, что он уже обладает всеми этими качествами, ему практически не придется ничего изображать. Нам повезло вдвойне, потому что он поклонник книги и выдающийся актер. Нил Гейман

На роли молодых героев уже тоже определены актёры. Если верить IMDB, Анафему Гаджет сыграет Адрия Архона («Настоящий детектив», «Нарко», «В поле зрения», «Изумрудный город»), партия 11-летнего Антихриста Адама отошла дебютанту Сэму Тейлору Баку. А Ньюта Пульцифера сыграет Джек Уайтхолл — известен лишь по нишевым сериалам «Непутёвая учёба» и «Свежее мясо».

Джон Хэмм Джек Уайтхолл Адрия Архона