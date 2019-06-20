В начале июня студия Larian (Divinity: Original Sin) анонсировали третью часть культовой ролевой игры Baldur’s Gate во вселенной «Забытых королевств» (Forgotten Realms). Мы рассказывали о новинке несколько подробностей, но обширных деталей и по сюжету, и геймплею разработчики пока не раскрыли.

Оказалось, сообщает IGN, что ещё несколько лет назад получить права на триквел пытались ещё как минимум две студии. Одной из них была inXile.

Мне нравится этот тайтл. Знаете, и я, и глава Obsidian Фергюс Уркхарт пытались годами получить права на эту игру. Гендиректор Larian Studios Свен Винке тоже. Все мы пытались. После того, как я покинул Interplay, это было первое, чем я занялся. Я был очень-очень близок. У меня уже было финансирование, а затем у Atari возникли проблемы. Брайан Фарго, глава inXile

Фарго добавил, что Larian — это отличный выбор для франшизы. Впрочем, разработчик не преминул рассказать, какой могла бы получиться его версия игры.

Припоминаю, что мы немного разработали завязку сюжета. Его действие разворачивалось спустя 15 лет. Всё, что я помню, так это то, что главного героя кто-то преследовал. Всё было плохо, некие силы обвинили его во всех бедах, и вам нужно было очистить своё имя. Брайан Фарго, глава inXile

В интервью изданию VG247 студия Larian рассказала, что обращалась к Wizards of the Coast по поводу прав на Baldur’s Gate 3 ещё много лет назад, но тогда компания отказала. Впрочем, позднее WotC оценили заслуги разработчиков и сами пришли к ним с предложением о создании игры.

Свен Винке отметил, что BG3 — это не «рескин» серии Divinity: Original Sin, хотя бы потому, что в основе игры лежит механика пятой редакции D&D. Разработчики хотят подарить игроку ощущение, будто он участвует в группе у очень опытного ведущего. Игра создаётся на основе движка Divinity: Original Sin 2, так что некоторые элементы всё равно будут знакомыми.

Точной даты выхода у Baldur’s Gate 3 нет — Larian не уверены, что игра выйдет в 2020-м.