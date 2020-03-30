На выходных Зак Снайдер в честь четырехлетия «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости» провел трансляцию, в рамках которой он посмотрел режиссерскую версию фильма, параллельно комментируя ее.

В результате постановщик раскрыл массу любопытных подробностей не только о картине, но и киновселенной DC в целом.

Например, изначально он хотел, чтобы действие фильма про Чудо-женщину развернулось во времена Крымской войны, а не Первой мировой. По его словам, это первый военный конфликт, который удалось запечатлеть фотографам. Также он рассматривал гражданскую войну в США.

После выхода «Бэтмена против Супермена» многие фанаты разочаровались из-за того, как жестоко Темный рыцарь расправляется со своими врагами. Зак не стал вдаваться в подробности и отделался лишь шуткой:

Уверен, с теми ребятами все в порядке. С ними на 100% все хорошо. Они точно не мертвы. Нам надо было снять сцену, в которой они встают после падения с крыши. Для версии фильма с рейтингом PG-13.

Также режиссер пошутил, что хотел бы увидеть ее продолжение. Да, в 2017-м вышла «Лига справедливости», но театральная версия блокбастера сильно отличается от оригинальной задумки Снайдера.

А знаете, мне кажется, они должны когда-нибудь сделать продолжение фильма. Было бы круто. <…> Я хочу знать, что произошло с этими ребятами дальше.

Изначально смерть Супермена в битве против Думсдея должна была пробудить три Материнских куба, спрятанных на Земле. Если вы запамятовали, то с помощью одного из них был создан Киборг.

А если вам было интересно, почему во главе тройки героев в конце «Бэтмена против Супермена» была именно Чудо-женщина, то здесь все просто — она просто была самой опытной в битвах с монстрами.

Помните кошмар Брюса Уэйна, в котором он увидел мрачное будущее, где Человек из стали превратился в тирана из-за смерти Лоис Лейн? Нетрудно догадаться, что это Флэш показал Бэтмену возможное развитие событий. Как оказалось, он использовал космическую беговую дорожку, чтобы создать трещину во времени.

Кроме того, Зак прошелся по сцене, в которой Бэтмен отказывается добивать Супермена. Так, очень важное значение имеет поврежденная маска Темного рыцаря, которая должна была «обнажить его человечность». Но что еще более важно, когда Человек из стали просит спасти Марту, герой осознает, что он превращается в того, кого он больше всего ненавидит — в убийцу.