«Земля в краю далёком»: Кинопоиск показал тизер сериала «Кибердеревня»

Кинопоиск показал тизер сериала «Кибердеревня», основанного на известном YouTube-проекте birchpunk про фермера с роботизированным хозяйством.

Действие сериала разворачивается в XXII веке, когда человечество свободно путешествует по космосу, люди живут на разных планетах, а в каждом доме есть по роботу от компании «Ижевск Дайнемикс». Главный герой — фермер Николай, который счастливо живёт с семьёй в кибердеревне на Марсе. Он занимается роботизированным хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом.

В актёрском составе «Кибердеревни» — Григорий Скряпкин, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Елена Махова и другие.

Создатели оригинального проекта про Кибердеревню — Сергей Васильев, Никита Ворожищев и Григорий Скряпкин — также участвуют в работе над сериалом.

Премьера «Кибердеревни» состоится этой осенью на Кинопоиске.

Постер