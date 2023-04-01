Звезда «Очень странных дел» Джейми Кэмпбелл Бауэр сыграет в ремейке «Колдовской доски» 1986 года

Актёр Джейми Кэмпбелл Бауэр, известный по роли Векны в сериале «Очень странные дела» сыграет в ремейке хоррора «Колдовская доска» 1986 года. Об этом докладывает Deadline.

В режиссёрское кресло сел Чак Расселл, постановщик «Маски» и «Кошмара на улице Вязов 3». Он также написал сценарий совместно с Грегом Маккеем.

Фильм расскажет историю супружеской пары Эмили и Кристиана, которая решает открыть кафе в Новом Орлеане. В заброшенном доме Эмили находит древнюю доску для спиритических сеансов. После этого жизнь героев превращается в настоящий хаос: в ней появляются оккультист, скрывающий зловещие секреты, целый шабаш ведьм во главе с королевой и даже жуткий бал-маскарад.

Какую роль исполнит Джейми Кэмпбелл Бауэр, пока неизвестно.

Съёмки фильма начнутся в мае и пройдут в Монреале и Новом Орлеане.