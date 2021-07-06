Звезда «Звездного пути: Дискавери» сыграет в «Ведьмаке: Истоки крови»

Netflix объявил, что к актерскому составу приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Истоки крови» присоединилась Мишель Йео.
Актриса наиболее известна по фильмам «Мемуары гейши», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и сериалу «Звездный путь: Дискавери».
Ей досталась роль Скианы — последней из племени эльфов-мечеников, которая великолепно обращается с холодным оружием. Героиня отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть украденный священный меч.
Сюжет «Истоков крови» развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала и расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого появились монстры и охотники на них.
Шоураннером выступает Деклан де Барра. Также над сериалом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.
Вероятно, приквел «Ведьмака» выйдет в 2022 году.
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Кто займет ее место, неизвестно.
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