Звезда «Звездного пути: Дискавери» сыграет в «Ведьмаке: Истоки крови»

Netflix объявил, что к актерскому составу приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Истоки крови» присоединилась Мишель Йео.

Актриса наиболее известна по фильмам «Мемуары гейши», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и сериалу «Звездный путь: Дискавери».

Ей досталась роль Скианы — последней из племени эльфов-мечеников, которая великолепно обращается с холодным оружием. Героиня отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть украденный священный меч.

Сюжет «Истоков крови» развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала и расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого появились монстры и охотники на них.

Шоураннером выступает Деклан де Барра. Также над сериалом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.

Вероятно, приквел «Ведьмака» выйдет в 2022 году.