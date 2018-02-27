26 февраля вышли две новые серии мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы». Это предфинальные эпизоды, которые завершают 4 сезон и все сюжетные линии шоу — после этого оно закрывается. Эпизод «Волки у дверей» (Wolves at the Door) стал поворотным для «Повстанцев» — в нём показали ещё одно явление из Расширенной вселенной, которое теперь стало каноничным. Теоретически, оно может изменить вообще всю галактику!

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Эпизод начинается с того, как Эзра, Гера, Зеб, Сабина и Чоппер отправляются в путешествие по Лоталу в поисках Храма джедаев. Эзра верит, что в Храме он найдёт ответы на вопросы о смерти Кейнана. Прибывших героев неожиданно встречает имперский историк Хейдан, изучающий джедаев и Силу. Его нанял лично Император Палпатин, чтобы учёный смог проникнуть в святилище и разузнать все секреты. Как выяснилось, только Эзра Бриджер способен открыть врата в Храм.

Когда юный джедай попадает внутрь, он оказывается в тёмном и загадочном месте. Вскоре Эзра слышит множество голосов и узнаёт некоторые из них: Йода, Оби-Ван, Квай-Гон, Кейнан, Энакин и десятки других. Парень понимает, что с ним говорят все когда-либо жившие джедаи. Вот только позже он слышит другие незнакомые голоса, которые прекрасно известны зрителям: Рей и Кайло Рен. Как такое возможно?

Хейдан объясняет Сабине, что Храм пронизывает всё пространство и время. Тот, кто контролирует Храм, контролирует вселенную, — и вот почему Палпатин так жаждал его открыть. Внутри Эзра вновь видит бой Асоки Тано и Дарта Вейдера из финала второго сезона. Эзра прыгает и спасает Асоку из разрушающегося храма. Так Асока выживает.

Вот так на наших глазах «Повстанцы» канонизировали в «Звёздных войнах» путешествия во времени, которые способны влиять на прошлое. Когда-то отдалённо схожими способностями обладал и Джейсен Соло из Расширенной вселенной, но в куда меньших масштабах.

Теоретически, Храм способен изменить любое событие прошлого. Пофантазируем? Маленький Энакин разбивается в гонках на Татуине, и никто не становится Дартом Вейдером. Мейс Винду выкидывает Палпатина в окошко, и государственный переворот не совершается. Джа-Джа Бинкс не успевает отвести выстрел из бластера, и самый могущественный лорд ситхов погибает… Эзра при помощи путешествий во времени попытался спасти Кейнана, но Асока говорит, что этот урок Эзре ещё предстоит понять.

Как уверяет официальная рубрика Rebels Recon, после событий этого эпизода Храм оказался разрушен. Теперь, видимо, путешествовать во времени больше нельзя. Впрочем, с этих пор у создателя мультсериала Дэйва Филона развязаны руки — такое явление может появиться ещё где-нибудь. Кто знает, вдруг следующий мультсериал во вселенной «Звёздных войн» расскажет альтернативную историю далёкой галактики?