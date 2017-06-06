Вот таким замечательный способом Sony отпраздновали двадцатилетие с момента выхода на экраны сатирического боевика Пола Верховена «Звёздный десант». Издание The Hollywood Reporter сообщает, что 21 августа в ограниченный проект выходит анимационный CGI-фильм Starship Troopers: Traitor of Mars («Звёздный десант: Предатель Марса»). Посмотрите его трейлер прямо сейчас!

К своим ролям возвращаются актёры Каспер Ван Дин и Дина Мейер. Они озвучат героев оригинального фильма Джонни Рико и Дизи Флорес. Над сюжетом «Предателя» работал Эд Ноймайер, который писал сценарии для «Робокопа» и оригинального «Звёздного десанта».

Действие сюжета развернётся на союзной станции на Марсе, куда прибывает Джонни Рико. Пока силы Федерации атакуют одну из планет с жуками, Марс сам неожиданно становится целью нападения. Рико предстоит удержать станцию, пока не прибудет флот Федерации.

Фильм выйдет в ограниченном 21 августа в 500 выбранных кинотеатрах, предзаказать билеты можно будет вот здесь с 19 июня.

Интересно, что в прошлом году Columbia Pictures анонсировала полный перезапуск оригинального фильма. Сценарием новой картины займутся Марк Свифт и Дэмиен Шеннон, которые работали над сюжетом перезапущенных «Спасателей Малибу», а продюсирует картину Нил Х. Мориц.

Кто придумал «Звёздный десант»? Гражданин галактики: Роберт Хайнлайн Герой этой статьи — солдат, шахтер, политик, нудист, философ, милитарист и просто хороший писатель.

Звёздный десант» — научно-фантастический фильм, снятый по мотивам одноимённой повести Роберта Хайнлайна. Действие картины разворачивается в далёком будущем, где человечество борется с различными видами гигантских жуков на отдалённых планетах. В сюжете рассказывается история новобранца по имени Джонни Рико. Сперва он проходит обучение в академии, где заводит друзей, затем этап тренировок, а уже после сталкивается с жуками в настоящей миссии. Оригинальная повесть Хайнлайна сквозила милитаризмом, в то время как фильм Верховена был скорее сатирой на военную пропаганду.

Columbia пыталась создать франшизу по мотивам фильма: на DVD были выпущены ещё 3 части (каждая хуже последующей), а также снят анимационный мультсериал.