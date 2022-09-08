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    Новости

    Звёзды «Властелина колец» поддержали расовое разнообразие в «Кольцах власти»

    8 сентября 2022
    08.09.2022
    84
    0 минут на чтение
    Звёзды «Властелина колец» поддержали расовое разнообразие в «Кольцах власти»

    Хоббиты из «Властелина колец» Питера Джексона (Элайджа Вуд, Билли Бойд и Доминик Монаган) опубликовали совместную фотографию в поддержку разнообразного актёрского состава в сериале «Кольца власти» от Amazon.

    Сериал вскоре после выхода подвергся ревью-бомбингу, зрители осуждали выбор некоторых актёров.

    В итоге Элайджа Вуд опубликовали в соцсетях фотографию с футболкой, на которой напечатаны уши разного цвета кожи, а также надпись «Вам всем здесь рады» на эльфийском. В посте же есть ссылка на онлайн-магазин, в котором можно приобрести такую же футболку.

    А Шон Эстин, сыгравший Сэма, поделился фотографией в кепке с таким же принтом.

    Звёзды «Властелина колец» поддержали расовое разнообразие в «Кольцах власти» 1

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