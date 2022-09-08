Звёзды «Властелина колец» поддержали расовое разнообразие в «Кольцах власти»

Хоббиты из «Властелина колец» Питера Джексона (Элайджа Вуд, Билли Бойд и Доминик Монаган) опубликовали совместную фотографию в поддержку разнообразного актёрского состава в сериале «Кольца власти» от Amazon.
Сериал вскоре после выхода подвергся ревью-бомбингу, зрители осуждали выбор некоторых актёров.
В итоге Элайджа Вуд опубликовали в соцсетях фотографию с футболкой, на которой напечатаны уши разного цвета кожи, а также надпись «Вам всем здесь рады» на эльфийском. В посте же есть ссылка на онлайн-магазин, в котором можно приобрести такую же футболку.
А Шон Эстин, сыгравший Сэма, поделился фотографией в кепке с таким же принтом.
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