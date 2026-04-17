Классика

#подкаст#настольные игры#детектив#во что поиграть

Раскрываем дело о детективных настольных играх в 217 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
17 апреля 14:00
16
1 минута на чтение
Уважаемые дамы и господа! «Фантастический подкаст» собрал вас сегодня в запертой комнате особняка, где скоро произойдёт нечто ужасное. Опытные детективы Петр Тюленев, Алёна Миронова и лучшие сыщики подкаста «Давай ходи!» Михаил Парийчук и Юрий Тапилин попытаются найти ответ на самый сложный вопрос: что же такое детективные настольные игры?
🧩 Логическая задача или настоящий детектив? Как отличить нарративное расследование от сухого перебора вариантов.
📖 Можно ли называть литературой то, что написано на карточках?
⚰️ Разбор идеально плохой развязки и почему Дьявол не должен никого убивать в герметичном детективе.
🌻 Крышка от пива и семечки. Как замена дорогих компонентов подручными средствами делает игру лучше.
🔮 Будущее жанра: рандомный убийца, конверты с запахами, виртуальное место преступления и сюжет, сгенерированный ИИ лично для вас.
🎻 Почему нельзя играть в «Шерлока Холмса» на победу и героев какого настольного детектива мы помним спустя много лет.

Список упомянутых игр

  • Fugitive
  • Cluedo
  • Опасные гости
  • Криптид
  • Поиски планеты X
  • Шерлок Холмс, детектив-консультант
  • Элементарно!
  • Детектив: Игра о Современном Расследовании
  • Место преступления
  • Безмолвный свидетель
  • Пожар в городе Адлерштайн
  • Загадочное убийство на вилле Кортни
  • Следствие. Ведёт Клэр Харпер
  • Culinario Mortale: Смертельный рецепт
  • Кровь на Часовой башне: смерть — это не конец
  • Однажды Ночью: Оборотни
  • Сопротивление
  • Тайны и клады
  • Городской убийца
  • Ярость дракулы
  • Скотланд Ярд
  • Мистер Джек
  • Zendo
  • «Mind MGMT. Управление „Разум“»
  • Собакистан
  • Landmarks (Ориентиры)
  • Картавентура
  • Агентство «ВРЕМЯ»
  • Карманный детектив
  • Метод. Подснежник
  • Перспективы
  • Crime Zoom: Ночной выстрел
  • Resolvers
  • Предательство в доме на холме (Betrayal at House on the Hill)
  • Детектив: Игра о современном расследовании
  • Детектив: Копай глубже

Кот-император

09.04.2026

297

Press ❌ to Jason

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#настольные игры#детектив#во что поиграть
