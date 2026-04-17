Раскрываем дело о детективных настольных играх в 217 выпуске «Фантастического подкаста»

Уважаемые дамы и господа! «Фантастический подкаст» собрал вас сегодня в запертой комнате особняка, где скоро произойдёт нечто ужасное. Опытные детективы Петр Тюленев, Алёна Миронова и лучшие сыщики подкаста «Давай ходи!»Михаил Парийчук и Юрий Тапилин попытаются найти ответ на самый сложный вопрос: что же такое детективные настольные игры?
В этом выпуске:
🧩 Логическая задача или настоящий детектив? Как отличить нарративное расследование от сухого перебора вариантов.
📖 Можно ли называть литературой то, что написано на карточках?
⚰️ Разбор идеально плохой развязки и почему Дьявол не должен никого убивать в герметичном детективе.
🌻 Крышка от пива и семечки. Как замена дорогих компонентов подручными средствами делает игру лучше.
🔮 Будущее жанра: рандомный убийца, конверты с запахами, виртуальное место преступления и сюжет, сгенерированный ИИ лично для вас.
🎻 Почему нельзя играть в «Шерлока Холмса» на победу и героев какого настольного детектива мы помним спустя много лет.
Список упомянутых игр
Fugitive
Cluedo
Опасные гости
Криптид
Поиски планеты X
Шерлок Холмс, детектив-консультант
Элементарно!
Детектив: Игра о Современном Расследовании
Место преступления
Безмолвный свидетель
Пожар в городе Адлерштайн
Загадочное убийство на вилле Кортни
Следствие. Ведёт Клэр Харпер
Culinario Mortale: Смертельный рецепт
Кровь на Часовой башне: смерть — это не конец
Однажды Ночью: Оборотни
Сопротивление
Тайны и клады
Городской убийца
Ярость дракулы
Скотланд Ярд
Мистер Джек
Zendo
«Mind MGMT. Управление „Разум“»
Собакистан
Landmarks (Ориентиры)
Картавентура
Агентство «ВРЕМЯ»
Карманный детектив
Метод. Подснежник
Перспективы
Crime Zoom: Ночной выстрел
Resolvers
Предательство в доме на холме (Betrayal at House on the Hill)