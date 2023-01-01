Скоро на экраны кинотеатров выйдет пятый фильм про Индиану Джонса. Знаменитому археологу вновь предстоит отправиться в погоню за таинственным артефактом. Но сокровища можно найти не только на нашей планете, но и на просторах Солнечной системы. За последние 66 лет человечество запустило немало ракет, спутников и космических кораблей. Многие из них давно превратились из обычного космического мусора в бесценные артефакты, представляющие огромный интерес как для музеев, так и для частных коллекционеров, которые заплатили бы за них огромные деньги. Сегодня мы расскажем про десять наиболее интересных артефактов, которые можно найти в космосе.

Самый старый спутник

Конструкторы аппарата Vanguard 1 планировали, что он станет первым в истории искусственным спутником Земли. Но эти мечты рухнули 4 октября 1957 года, когда миллионы людей по всему миру услышали сигнал «Бип!» и увидели в небе точку, ознаменовавшую начало космической эры. В итоге Vanguard 1 даже не стал первым американским спутником — он отправился в космос уже после Explorer 1, созданного командой Вернера фон Брауна.

Тем не менее Vanguard 1 стал бы желанным экспонатом в любой космической коллекции. Дело в том, что он самый старый из существующих космических объектов, которые сделаны руками человека. Vanguard 1 был запущен 17 марта 1958 года, стал четвертым в истории искусственным спутником и до сих пор находится на орбите. По разным оценкам, он останется в космосе ещё на сотни, а то и на тысячи лет, что делает вполне реальной перспективу его возврата на Землю.

Помимо почтенного возраста, Vanguard 1 может похвастаться и важным научным наследием. Именно анализ собранных этим аппаратом данных помог подтвердить теорию радиационных поясов Земли.

Первая межпланетная путешественница

Если Vanguard 1 — самый старый аппарат на орбите, то «Луна-1» — старейшая в межпланетном пространстве. Её запустили 2 января 1959 года. План полёта предполагал, что советская станция врежется в Луну и станет первым рукотворным предметом, который достигнет её поверхности.

Однако в начале космической эры баллистики ещё только-только учились запускать объекты в космос. Из-за небольшой ошибки в расчётах «Луна-1» промахнулась, пройдя на расстоянии 6 000 километров от лунной поверхности. Тем не менее запуск этого аппарата стал огромным успехом, ведь созданный руками человека предмет впервые покинул окрестности Земли. Вдобавок «Луна-1» выполнила ряд ценных измерений: в частности, определила, что у Луны нет существенного магнитного поля.

Всё это делает «Луну-1» важной частью наследия человечества. Вот только найти её будет непросто. После пролёта Луны станция вышла на гелиоцентрическую орбиту, и её точное местоположение сейчас неизвестно. Впрочем, по некоторым расчётам, она вернётся к Земле в 2109 году. Как знать? Возможно, космоархеологи будущего сумеют подобрать её и вернуть на Землю.

Вымпел «Луны-2»

В отличие от «Луны-1», «Луна-2» успешно выполнила задачу. 13 сентября 1959 года советская станция упала в районе Моря Дождей, вписав свое название в историю как первый рукотворный предмет, достигший другого небесного тела.

На первый взгляд, несмотря на историческую значимость, музейные перспективы «Луны-2» кажутся довольно сомнительными. Ведь, учитывая скорость столкновения, от станции в лучшем случае должны были остаться лишь мелкие обломки.

Но есть нюанс. «Луна-2» несла на своем борту пару вымпелов в виде шаров из нержавеющей стали. Каждый из этих шаров был составлен из 72 пятиугольных сегментов. Чтобы гарантировать, что вымпелы переживут столкновение, конструкторы установили внутри них заряды взрывчатки с ударным взрывателем, который должен был сработать в момент контакта с Луной. Энергия взрыва должна была погасить скорость падения, чтобы фрагменты вымпелов упали на поверхность без существенных повреждений.

На 12 сегментах вымпела «Луны-2» отчеканены советский герб и надпись «СССР», на оставшихся 60 — пятиконечная звезда, надпись «СССР» и дата запуска. Такие же вымпелы (только с другой датой) находятся и на борту «Луны-1».

Мы не знаем, оправдались ли ожидания конструкторов. Но если космическим археологам или искателям сокровищ будущего удастся добраться до места падения «Луны-2», то искать им предстоит именно вымпелы.

Лунный модуль «Аполлона-10»

Лунные модули «Аполлонов» были настоящим шедевром инженерного искусства. Странные, напоминающие гигантского паука, они стали первыми в истории аппаратами, предназначенными для полёта к другим небесным телам. Модуль шесть раз высаживал людей на лунную поверхность, а также с блеском исполнил роль спасательной шлюпки для экипажа «Аполлона-13».

Но в земных музеях не найти реально летавших лунных модулей. Их посадочные ступени остались на Луне, а взлётные ступени (именно там находился отсек экипажа) со временем сошли с её орбиты и разбились о лунную поверхность. Или, как в случае с «Аполлоном-13», сгорели в земной атмосфере.

Но есть одно исключение — взлётная ступень лунного модуля «Аполлона-10». В отличие от остальных, она не упала на Луну, а осталась на гелиоцентрической орбите. И сам аппарат, и его содержимое — уникальные реликты эпохи космической гонки, которые стали бы украшением любого космического музея.

Как и в случае с «Луной-1», местонахождение лунного модуля «Аполлона-10» сейчас неизвестно. Но не исключено, что со временем его удастся найти, и к нему будет направлена археологическая экспедиция.

Флаг «Аполлона-11»

Все экспедиции на Луну устанавливали на месте посадки американские флаги, которые становились своеобразными победными знамёнами лунной гонки. Это делает их вожделенными предметами для многих коллекционеров, особенно из США. Кстати, изначально в NASA рассматривали вариант установить на Луне флаг ООН, но руководители организации не поддержали эту идею.

Проблема в том, что, по мнению учёных, за десятилетия пребывания на Луне американские флаги практически разрушились от солнечного излучения и микрометеоритов. Эти флаги не изготавливались по какому-то спецзаказу. Их просто купили в ближайших супермаркетах торговой сети Sears за 5,50 $.

Но есть одно возможное исключение — флаг «Аполлона-11». По словам Базза Олдрина, флаг «Аполлона-11» упал во время взлёта лунного модуля. Вероятно, его занесло пылью, поднятой реактивной струей, и эта пыль затем исполнила роль защитного кокона. В частности, именно такой сценарий описывается в романе Энди Вейера «Артемида». Если всё было именно так, то наиболее легендарный из лунных флагов сохранился до наших дней и со временем может занять своё место в каком-то из музеев покорения космоса или в мемориале, посвящённом программе «Аполлон».

Мячик для гольфа Алана Шепарда

На месте посадки любого из «Аполлонов» можно найти множество вещей, имеющих огромную ценность. Это как научные инструменты, так и личные вещи, оставленные астронавтами. Например, экипаж «Аполлона-15» соорудил импровизированный мемориал погибшим покорителям космоса. Астронавт Чарльз Дьюк положил на лунную поверхность фотографию своей семьи. А последний человек на Луне, Юджин Сернан, специально оставил камеру Hasselblad 500. Он направил объектив в небо, надеясь, что в будущем учёные подберут камеру и установят, какое воздействие на линзу оказала радиация.

Но, пожалуй, самые странные предметы на Луне — два мячика для гольфа! Их взял с собой командир экспедиции «Аполлона-14» Алан Шепард. Во время одного из выходов на поверхность он использовал модифицированную клюшку, чтобы сыграть в гольф. Астронавт хвалился, что один из мячей улетел на многие километры, чуть ли не в открытый космос. Правда, как недавно выяснилось, Шепард приукрасил историю, и мячи пролетели лишь на несколько десятков метров.

Многие критиковали NASA за то, что астронавтам позволили развлекаться вместо того, чтобы потратить время на взятие дополнительных образцов. Тем не менее из-за уникальности истории мячики для гольфа с Луны явно представляют огромную ценность. Возможно, стараниями Шепарда в будущем гольф станет первым видом спорта в программе Космических олимпийских игр?

Марсоход Sojourner

Даже те, кто не интересуется космонавтикой, наверняка слышали о марсоходе Sojourner. Его можно увидеть в фильмах «Красная планета» и «Марсианин», герои которых использовали древний аппарат для связи с Землёй.

Sojourner стал первым колёсным аппаратом, исследовавшим поверхность четвёртой планеты от Солнца. Он был рассчитан на 7 дней работы, но в итоге продержался 83 дня. Если бы не поломка спускаемого аппарата, который использовался в качестве ретранслятора, марсоход мог прослужить ещё больше.

Успех Sojourner проложил дорогу поколениям более крупных и сложных роверов, которые по сей день исследуют Красную планету. Это один из самых исторически значимых артефактов на марсианской поверхности. В один прекрасный день Sojourner может оказаться в экспозиции музея. Вероятно, даже прямо на Марсе.

Tesla Roadster Илона Маска

В 2018 году Илон Маск устроил самую эффектную пиар-акцию XXI века. Для испытания новой ракеты Falcon Heavy он поместил на неё как тестовый груз свой электромобиль Tesla Roadster. Кадры покидающей Землю машины, за рулем которой вальяжно раскинулся манекен в скафандре, стали культовыми, ушли в массы и породили много мемов и шуток.

Tesla всё ещё летает в открытом космосе по орбите между Марсом и Землёй. Скорее всего, там он и останется на многие тысячи лет, пока гравитационные пертурбации не уронят его на одну из планет или не выкинут на другую орбиту. Так что у космоархеологов в запасе достаточно времени, чтобы добраться до машины Маска.

Эта машина имеет и кое-какую научную ценность. Многим учёным и инженерам было бы интересно оценить, как воздействие радиации и микрометеоритов сказалось на материалах самого электромобиля и манекена. Кроме того, внутри машины можно найти несколько любопытных пасхалок, которые достойны отдельного места в экспозиции или частных коллекциях. Так, в багажнике лежит томик «Путеводителя по галактике для путешествующих автостопом» и полотенце.

Таблички «Пионеров»

Аппараты «Пионер-10» и «Пионеры-11» первыми развили достаточную скорость, чтобы навсегда покинуть Солнечную систему. Не исключено, что они могут остаться последними предметами во Вселенной, созданными руками человека. Но если человечеству удастся достичь других звёздных систем, то не исключено, что кто-то разыщет «Пионеры», чтобы выставить в музеях.

Уже сами зонды имеют гигантскую ценность. Но при этом они несут предмет, за обладание которым многие коллекционеры бы отдали космические суммы. Речь о закреплённых на корпусах зондов пластинках, где нанесено послание для внеземных разумных существ.

На пластинках «Пионеров» выгравированы изображения мужчины, женщины и самого аппарата в одном масштабе. Также на них нанесена схема Солнечной системы с траекторией полёта зонда и пульсарная карта, позволяющая определить, где находится Солнце.

Конечно, авторы послания полагали, что его адресатами станут инопланетяне. Но, если его перехватят люди, это тоже будет огромным триумфом и продемонстрирует достижения человеческой цивилизации.

Золотые пластинки «Вояджеров»

«Пионеры» не единственные аппараты, которые покинули Солнечную систему. Не стоит забывать и про пару зондов «Вояджер», посетивших в 1970–1980-е годы все планеты-гиганты.

Как и «Пионеры», «Вояджеры» тоже несут послание для пришельцев. Это позолоченные пластинки, на которые фонографическим образом нанесена базовая информация о человечестве. Там есть и записи звуков нашей планеты, и приветствия на многих языках, и образцы музыки разных народов, а ещё около сотни изображений, демонстрирующих Солнечную систему, Землю и иллюстрирующих разные аспекты человеческой жизни. Пластинки «Вояджеров» упакованы в защитные футляры, на которых выгравирована схема воспроизведения послания, а также карта, позволяющая определить, откуда запущены аппараты.

Эти пластинки представляют собой уникальную капсулу времени — только расположенную в дальнем космосе. А как известно, человечество имеет тенденцию их открывать. Не исключено, что когда-нибудь такая судьба постигнет и послание на борту «Вояджеров».