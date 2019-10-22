Фантастическое аниме осени 2019: что стоит смотреть?

Каждый сезон выходит множество самых разных аниме. И чаще всего, глянув хотя бы несколько эпизодов, можно понять, есть ли смысл смотреть дальше. Мы попросили нашего редактора Бориса Невского, давнего поклонника аниме, составить обзор фантастических новинок этой осени. Он, конечно, получился субъективным, — но надеемся, что вам пригодится. Предварительный обзор летнего анимешного сезона пользовался успехом, потому мы решили и дальше рассказывать о сезонных новинках. Речь пойдет только о новых фантастических аниме-сериалах, которые не служат прямыми продолжениями.

1. Стоит посмотреть

Выдающиеся звери (Beastars)

Первоисточник: манга Итагаки Пару

Сюжет: старшая школа-интернат Черритон, где учатся представители разных слоев общества. Второклассника Легоси многие боятся, но на самом деле он добрый, застенчивый и одинокий. Третьеклассница Хару, милая и независимая, тоже одинока, потому что она изгой: местные красотки ее травят и распространяют о ней гадкие сплетни. И вдруг в школе происходит кровавое убийство, в расследование которого оказываются втянуты Легоси и Хару. Возможно, это судьба?

Впечатления: манга получила немало наград, и ей заинтересовался сервис Netflix — именно он финансировал экранизацию. Сюжет традиционный: история первой любви, взросления, взаимоотношений между подростками.

В чем же здесь фантастика? — спросите вы. Дело в том, что действие разворачивается в мире антропоморфных зверей. Так, робкий паренек Легоси — зубастый серый волк, а очаровательная крошка Хару — белая крольчиха. Произошедшее же в школе убийство может разрушить баланс в обществе, ведь жертва — травоядный, а преступник — хищник.

Конечно, это напоминает «Зверополис», но японская история гораздо более реалистичная и мрачная. Начальные эпизоды смотрятся очень неплохо — оригинальная графика, отличный саундтрек, непростой сюжет (за убийством, похоже, кроется заговор) и, самое главное, толково прописанные герои. Настолько, что уже после первой серии на их звериную внешность перестаешь обращать внимание.

Вердикт: романтическая драма с элементами детективного триллера. Сделано стильно, с мозгами и душой, так что при просмотре получаешь удовольствие.

Клинок Бессмертного (Mugen no Juunin: Immortal)

Первоисточник: манга Самуры Хироаки

Сюжет: шестнадцатилетняя Асано Рин хочет отомстить за свою семью, погибшую от рук банды искусных мечников школы Итто-рю. Она заручилась помощью самурая-ронина Мандзи, известного как «Убийца сотни». Мандзи мастерски владеет оружием, но побеждает не потому, что великий боец. Просто он бессмертен, ведь в его теле живут таинственные «кровяные черви», которыми его наделила древняя колдунья. Рин и Мандзи странствуют по Японии сёгуната Токугава, сражаясь и убивая, и между делом привязываются друг к другу.

Впечатления: новая экранизация культовой самурайской манги выглядит многообещающе. И так как заказчиком выступил веб-сервис Amazon Original, сериал до предела насыщен японской экзотикой, которую особо ценит западный зритель. Потоки крови и отрубленные конечности вперемежку с хайку, традиционной музыкой, звуками природы и философскими рассуждениями — вот что такое «Клинок Бессмертного». Кстати, десяток лет назад мангу уже экранизировали, но тогда оригинал еще был далек от завершения, и сериал получился незаконченным. Так что авторы нового аниме из 24 серий впервые обещают рассказать историю до самого финала.

Вердикт: настоящий праздник для поклонников крутых самурайских боевиков со смыслом, в духе «Бродяги Кэнсина» и «Затоичи». Любители кровавого натурализма и японской культуры тоже могут глянуть.

2. Можно и посмотреть

Вавилон (Babylon)

Первоисточник: ранобэ Нодзаки Мадо

Сюжет: прокурор Сэйдзаки Дзэн вместе со следователем Фумио Ацухико ведет дело о странном самоубийстве ученого-фармаколога. Но после встречи с загадочной женщиной Фумио тоже кончает с собой. Вскоре Сэйдзаки узнает про махинации вокруг выборов мэра Шиничи, пригорода Токио. Причем избранный мэр оказывается опасным психопатом, который пользуется услугами женщины, способной невероятным образом менять внешность…

Впечатления: больше всего это аниме напоминает японские детективные дорамы (игровые сериалы) вроде «Хищника» (Mozu). Несколько честных правоохранителей противостоит коррумпированной системе и безбашенным психам со сверхъестественными способностями. Начало очень размеренное, наполненное разговорами и рутинным расследованием. Движуха с фантастическими элементами начинается только с третьего эпизода. Да и то далеко не факт, что впереди нас ожидает обилие экшена: это все же детективный триллер, а не боевик. Графика неплохая, «под реализм», хотя может показаться пресноватой. И вообще, возникает стойкое ощущение, что «Вавилон» — нишевый проект.

Вердикт: любопытный детектив с фантастическими элементами. Причем детектив «18+» — и не только из-за «взрослого контента», но и по философскому содержанию.

Власть книжного червя: Я пойду на все, чтобы стать библиотекарем (Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen)

Первоисточник: ранобэ Кадзуки Мия

Сюжет: библиотекарь Мотозу Урано не мыслит жизни без чтения. Случайно погибнув, она, сохранив взрослую личность, переродилась в мире, напоминающем европейское средневековье, в теле Мэйн, маленькой дочери городского стражника. И каково было ее разочарование, когда она узнала, что книги здесь доступны только знати! Мэйн решает исправить ситуацию…

Впечатления: в начальных сериях мы знакомимся со средневековым бытом и следим за первыми шагами Мэйн в новом мире. Удивительно, что героиня — вроде бы взрослый и начитанный человек — частенько ведет себя соответственно юному возрасту своего тела. Сериал, конечно, малобюджетный — графика скудная, с обилием статичных кадров. Но следить за действиями «прогрессора поневоле» пяти лет от роду довольно интересно. Ведь японские лузеры, которые, перенесясь в другой мир, мигом становятся всемогущими нагибаторами, уже приелись до чертиков.

Вердикт: любопытное начало фэнтезийной «бытовухи» с упором на прогрессорство. Немного похоже на цикл «Отрок» Евгения Красницкого, только в магическом мире.

Дорога зверя (Hataage! Kemono Michi)

Первоисточник: манга Акацуки Нацумэ

Сюжет: профессиональный рестлер Сибата Гэндзо внезапно переносится в волшебный мир, страдающий от нашествия магических зверей. Гэндзо призван, чтобы их уничтожить, вот только грозный силач обожает животных. Всех без исключения, даже самых зубастых и опасных. И вместо того, чтобы убивать магических зверей, попаданец решает приручать их и продавать местным людям в надежде, что те тоже начнут их любить. А для этого нужно открыть собственный зоомагазин — первый в истории этого мира!

Впечатления: Сибата Гэндзо, конечно, странный парень — его привязанность к зверушкам временами попахивает безумием. Однако аниме на удивление легко смотрится. Много шуток, забавные персонажи, хотя мир, конечно, шаблонный, да и сюжетная интрига как таковая отсутствует. Но как зрелище для отдыха без особых претензий — очень неплохо.

Вердикт: отвязный комедийный исекай. Ценен хотя бы тем, что его герой, хоть и туповат, все же отличается от типичных попаданцев, и его поведение дает повод посмеяться.

Жизнь без оружия (No Guns Life)

Первоисточник: манга Карасумы Тасуку

Сюжет: будущее после великой войны, где использовались киборги-Расширенные. Бывший боевой киборг Инуи Дзюдзо, чья голова сделана в виде огромного револьвера «Магнум», работает частным детективом. Он берётся за любое дело, от выбивания долгов до посредничества между мафиозными кланами. Однажды к Дзюдзо обращается Расширенный, которого обвиняют в похищении мальчика-подростка. Оказывается, мальчик — объект эксперимента мегакорпорации «Берюрен» по создании технологии удаленного управления киборгами. Вот так Дзюдзо оказывается замешан в невероятно опасное дело…

Впечатления: на первый взгляд, перед нами киберпанк с привкусом нуара. Мрачное будущее, где всем заправляют корпорации и мафия. Люди с многочисленными имплантатами, вплоть до полностью измененных киборгов. И главный герой — вылитый сыщик Фил Марлоу, жесткий и справедливый, да еще с оружием вместо головы. Однако довольно быстро становится понятно, что киберпанк какой-то детский. И герои, и мир, и сюжет, и сама атмосфера больше напоминают космическую оперу в духе «Ковбоя Бибопа» (причем в лайт-версии).

Вердикт: пока несерьезно, хоть и стильно. И ничего нового — разве что странный облик главного героя. Однако тем, кто устал от засилья бойких школьников, спасающих мир, и толпы попаданцев всех мастей, можно глянуть.

Приди же в Мир Демонов, Ирума-кун! (Mairimashita! Iruma-kun)

Первоисточник: манга Ниси Осаму

Сюжет: родители четырнадцатилетнего Судзуки Ирумы, бездельники и проходимцы, продали мальчика демону. Правда, тот сделал его своим внуком (но с дальним прицелом!) и отправил учиться в демоническую школу. Сумеет ли мальчик-человек выжить среди демонов, которые вообще-то людей едят?

Впечатления: графика здесь специфическая, шаржированная, такое аниме может взять только содержанием. По первым сериям очевидно, что ставка сделана на юмор. Местами забавно, хотя историю слабовольного неудачника, которому феерически везет, вряд ли можно вытянуть только за счет гэгов в духе «шел, упал, очнулся, гипс». Впрочем, это сёнен, а он обычно посвящен росту героя над собой, так что можно рассчитывать, что Ирума постепенно изменится к лучшему. Или нет.

Вердикт: умеренно забавная комедия, которой можно дать шанс. Главное, чтобы сериал не скатился в шаблонный гаремник про никчемного хлюпика, на которого по неизвестной причине пачками вешаются грудастые демонессы.

Этот герой неуязвим, но очень осторожен (Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru)

Первоисточник: ранобэ Цутихи Лайта

Сюжет: неопытная богиня Риста получила самую важную в своей карьере миссию по спасению мира Гаирбрунд, где лютуют смертоносные демоны, и призвала на помощь героя Рюджино Сэйю. Он невероятно силен, к тому же потрясающе быстро повышает свой уровень, однако осторожен до крайности. Герой-перестраховщик даже против ничтожного монстра вроде слизня применяет самую сильную магию, а при первой возможности убегает в божественный мир, чтобы еще подкачаться. Придется Ристе помучиться с таким напарником…

Впечатления: еще один комедийный исекай с довольно необычным героем. Графика так себе, мир шаблонный, сюжет тоже вполне обыденный. Нестандартен только протагонист, забавный в своей суперосторожности, да и помогающая ему богиня тоже не раз заставляет улыбнуться. Правда, шутки довольно однообразны. Если весь юмор будет строиться исключительно на безумной осторожности героя, до конца сериала этот ход успеет надоесть.

Вердикт: потенциально неплохая комедия, хотя этот потенциал еще надо реализовать. Пока сериал смотрится как забавная пародия на исекай, но общее впечатление будет зависеть от разнообразия юмора.

3. Смотреть можно, но зачем?

Гордость убийцы (Assassins Pride)

Первоисточник: ранобэ Амаги Кэй

Сюжет: молодой член гильдии ассасинов Куфа становится наставником юной аристократки Мелиды Ангел. Цель Куфы — пробудить в девочке ману, особую силу сродни магии, которая присуща знати этого мира. Если же маны у Мелиды не окажется, значит, у девочки незаконное происхождение и ее нужно убить. Однако Куфа решает пойти другим путем, изменив нанимателю и своей гильдии…

Впечатления: любопытный мир — окруженный вечной тьмой псевдовикторианский город под стеклянным куполом, опасные ночные твари, сдерживающие их рыцари и маги благородных кровей, гильдии убийц с катанами и револьверами. А вот герои картонные, к тому же ведущие себя нелогично. Так, Куфа уверенно говорит, что должен убить Мелиду, а спустя пять минут уже готов жизнь положить ради ее защиты. И все в том же духе. Повествование обрывочно, происходящее часто не показывается, а проговаривается, причем вскользь. Возможно, в оригинале все расписано подробнее, но неужели нужно читать ранобэ, чтобы понять сюжет аниме?

Вердикт: недоделанная копия «Темного дворецкого» с элементами боевика и «мылодрамы». Возможно, дальше будет интереснее, но пока не особо увлекает.

Седьмой специальный отдел криминальных расследований: Токунана (Keishichou Tokumu Bu Tokushu Kyouakuhan Taisaku Shitsu Dai Nana Ka: Tokunana)

Первоисточник: оригинальный сценарий Хигашиде Юичиро

Сюжет: альтернативный современный мир, где рядом с людьми живут эльфы, гномы, вампиры. Неопытный детектив Нанацуки Сэйдзи волею случая становится членом спецотдела Токийского управления полиции, который расследует особо загадочные преступления. Главный противник — тайная организация «Девять», мечтающая обрести силу давно исчезнувших драконов…

Впечатления: типичный процедурал о группе полицейских, у каждого из которых какие-то особенности. Эльф-аналитик, вампирша-самурай, помешанная на технике девочка-гомункул, одноглазый суперснайпер, циничный детектив-телепат, мутный щеголь-шеф… Ну и наивный новичок Сэйдзи, у которого, впрочем, есть своя тайна. По форме напомнило сериальный «Призрак в доспехах», только с уклоном в городское фэнтези. Графика симпатичная; 3D не раздражает; сюжет шаблонный; экшен средний; жестокость умеренная. Но персонажи прописаны поверхностно, логика их поведения хромает, да и сюжетная динамика минимальна.

Вердикт: история для любителей фантастических детективов, правда, пока нудноватая. Перспективы есть, но реализуются ли они?

Фантастическая Звезда Онлайн 2: Эпизод Оракул (Phantasy Star Online 2: Episode Oracle)

Первоисточник: видеоигра Phantasy Star Online 2

Сюжет: организация ARKS изучает дальний космос и сражается с Исчадиями, монстрами, похожими на жуков из «Звездного десанта». Два её новобранца, Эш и Афин, отправляются в тренировочную миссию на необитаемую планету Набериус. Неожиданно их отряд атакуют Исчадия, и все, кроме героев, гибнут. Чуть погодя Эш находит потерявшую память беловолосую девушку, и вся троица оказывается на корабле флота ARKS «Оракул»…

Впечатления: три года назад сериал с таким названием уже выходил, это была история про детей-геймеров. Сейчас же перед нами космическая опера с проработанным миром, героями, технологиями, битвами и приключениями. Неудивительно, ведь аниме сделано некогда знаменитой студией Gonzo на основе популярной видеоигры и служит рекламой новых серверов. Но по первым сериям перед нами что-то малоинтересное и малопонятное на тему битв и тайн в космосе. Загадочный парень, загадочная девушка, загадочный враг… В общем, сплошные загадки.

Вердикт: наверное, фанаты игры в восторге. Но я не фанат, и начальные эпизоды, сумбурные и нелогичные, не убедили, что аниме достойно просмотра. Хотя здесь 25 серий, так что, возможно, шансы на занимательную историю все же есть.

Я сказала, усредни мои способности! (Watashi, Nouryoku wa Heikinchi dette Itta yo ne!)

Первоисточник: ранобэ Фуны

Сюжет: талантливая старшеклассница Курихара Мисато, попав под грузовик, переродилась в магическом мире как дворянка Адель фон Аскам. Причем при перерождении девочка попросила бога даровать ей средние способности, чтобы жить как обычный человек. Она не учла, что в мире магии есть существа более могущественные, чем люди. Так что «средние» способности Адель сделали ее самым сильным магом-человеком, и она пытается это скрыть.

Впечатления: пока перед нами умеренно забавный, но шаблонный исекай. Есть лишь одно отличие — глупость героини. Нет, многие из анимешных попаданцев умом не блещут, но Адель совсем тупенькая. И это странно, ведь заявлена она как умница-отличница. Возможно, ками-сама все-таки усреднил ее способности — умственные. Хотя, пожалуй, и здесь боженька переборщил…

Вердикт: средненький исекай про очередного суперпопаданца, только в девичьей ипостаси. Пока смотрится как «срез жизни» про магических девочек, которые между поеданием тортиков еще и монстров убивают.

4. Можно не смотреть

Лазурный путь (Azur Lane)

Первоисточник: мобильная игра, сценарий Хаганэи Дзин

Сюжет: Земля подверглась нападению пришельцев, известных как Сирены, которые захватили контроль над всеми океанами. Для борьбы с Сиренами создан международный альянс «Лазурный путь» — ему удалось приостановить вражескую экспансию. Однако через некоторое время внутри альянса начались разногласия, и люди занялись любимым делом: междоусобной войной. Причем участвуют в ней только девочки — одушевленное оружие в человеческом облике…

Впечатления: китайская мобильная игра «Лазурный путь» — гибрид RPG, шутера и стратегии про морские сражения, причем у каждого корабля есть своеобразная душа в виде милой девушки. В экранизации тоже не обошлось без сражений, но выглядят они совершенно игрушечными.

Вообще, это аниме — очень странный проект. В начале каждого эпизода пафосный голос вещает нам о вполне серьезных материях вроде кровавых противоречий между членами альянса. А затем мы видим, как кавайные девочки разной степени грудастости стреляют друг в друга (но не убивают), в промежутках попивая чаёк с пирожными, сплетничая и слегка потискивая друг друга. Всё. Зачем, почему и для кого это нужно? Похоже, аниме — лишь повод для выпуска разнообразного мерча, вроде фигурок многочисленных героинь.

Вердикт: вы фанат оригинальной игры, помешанный на коллекционировании? Если нет, смело проходите мимо.

Любовь Валькирии (Val x Love)

Первоисточник: манга Асакуры Рёскэ

Сюжет: сирота с жуткой внешностью Акуцу Такума, которому напуганные люди дали прозвище Дьявол, на самом деле обычный парень, думающий лишь об учебе. Однажды к нему нагрянули несколько сексапильных девиц-валькирий, которые заявили, что лишь вместе они могут спасти мир от нашествия демонических тварей. Причем сила валькирий — в любви, потому Такума, реинкарнация бога Одина, должен сблизиться с девушками…

Впечатления: экранизация «взрослой» манги, потому содержание вполне понятно. Сиськи, панцу, пугливый пацан-девственник, сиськи, панцу, вопли «извращенец!», сиськи, панцу, томные взгляды вперемежку с пощечинами, сиськи, панцу… В остальном это гаремник с довольно средней графикой. Ситуацию мог бы спасти юмор, но его завезли в микроскопических дозах.

Вердикт: я не знаю, для кого это. Для матерого хентайщика нет «этого самого», для малолетнего отаку-хикки графика слишком убога. Разве что для мазохистов — рыдая от счастья, смотреть, как бедного парня шпыняют и бьют красотки.

Сверхстаршеклассники все-таки могут выжить в ином мире! (Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku you desu!)

Первоисточник: ранобэ Мисоры Рику

Сюжет: семь гениев-старшеклассников, попав в авиакатастрофу, очнулись в магическом мире, где в основном живут зверолюди. Едва придя в себя, попаданцы начинают перестраивать мир во имя прогресса и справедливости. Держись, косное средневековье, японские школьники идут!

Впечатления: будь это пародией, мог бы получиться остроумный стёб над штампами исекая про ОЯШей, которые с полпинка выносят любого противника. Но они это всерьез, да еще с бездной пафоса. Величайшие гении человечества — политик, финансист, изобретатель, воин, хирург, журналист, фокусник — японские школьники разной степени няшности! Логика и здравый смысл, естественно, при этом ушли в длительный отпуск. Противостоять супердетям никто не в состоянии, и наблюдать игру в одни ворота просто скучно. Сериал не спасает даже довольно симпатичная графика.

Вердикт: пафос и тупость в «режиме бога» — может, надо кому?

* * *

Стоит отметить, что предварительная оценка дана после двух-трех начальных эпизодов, потому, естественно, ее нельзя назвать окончательной и бесповоротной. Ведь не раз уже бывало, что аниме, отлично начавшись, затем полностью сдувается. Или наоборот: первые эпизоды не впечатляют, но где-нибудь в середине происходит нечто такое, что полностью меняет восприятие всего сериала.

А какое аниме в этом сезоне смотрите вы?