«Про «Звёздные войны» тоже говорили, что это кино для детишек. И посмотрите на нас теперь!»

1 апреля на Канале Disney состоялась премьера нового мультсериала по «Звёздным войнам». Действие «Сопротивления» разворачивается за полгода до событий «Пробуждения Силы». Главный герой сериала, молодой пилот Казудо Зионо, получает опасное задание от самого По Дэмерона. Каз отправляется на отдалённую станцию «Колосс», чтобы шпионить за Первым Орденом. Незадолго до премьеры «Мир фантастики» пообщался с исполнительными продюсерами сериала, Джастином Риджем и Афиной Иветтой Портилло.

Джастин, Афина, добрый день. Спасибо, что нашли для нас время.

Для вас обоих «Сопротивление» не первый проект по «Звёздным войнам» — вы успели поработать и над «Войнами клонов», и над «Повстанцами». Но «Сопротивление» — первый сериал, который вы ведёте как исполнительные продюсеры. Какие новые обязанности появились у вас? Чем вообще занимаются на этой должности?

Джастин Ридж: У «Сопротивления» три исполнительных продюсера: я, Афина и Брендон Оман. Я совмещаю роли исполнительного продюсера и режиссёра-координатора проекта. Я слежу за всеми этапами производства: просматриваю сценарии, эскизы и наброски, изучаю отснятый за день материал, курирую постпродакшен. Другими словами, веду весь процесс производства от начала и до конца.

Афина Портилло: У меня довольно широкие функции. Я сотрудничаю с Брендоном и Джастином на стадии производства, работаю над постпродакшеном, слежу за тем, как накладывают звук на музыкальное сопровождение. Это выгодно отличается от моей работы над «Повстанцами», где я в основном следила за соблюдением графиков, бюджетами и контрактами.

Поговорим о создании «Сопротивления». Как вы попали в проект?

Ридж: Изначальная идея «Сопротивления» принадлежала Дейву Филони и звучала так:

«Можем ли мы рассказать фанатам, откуда взялся Первый Орден, как он набрал такую мощь, и что вообще происходило в этой области галактики до начала «Пробуждения Силы?»

В сериале мы пытаемся показать, как Первый Орден набирает обороты и что означает его возвышение для той части галактики, которая оказалась к нему ближе всех. Мы с Афиной работали вместе с Дейвом над «Повстанцами», так что он, по сути, передал нам эстафету.

Портилло: «Сопротивление» даёт нам уникальную возможность исследовать далёкую галактику во времена, когда её не сотрясают очередные войны, а вокруг нет ни одного джедая. События «Пробуждения Силы» ещё не начались, так что мы не только получили шанс показать, что к ним привело, — мы смогли создать абсолютно новый, самобытный мир.

Стилистически «Сопротивление» отличается от «Войн клонов» «Повстанцев» благодаря яркой картинке и слегка легкомысленному отношению к происходящему. Как вам удалось придать шоу такую атмосферу? Ведь события начинаются всего за полгода до «Пробуждения Силы», где галактику ждёт очередная резня.

Ридж: В «Сопротивлении» мы хотели сделать что-то новое и отличное от предыдущих проектов в плане не только стиля, но и атмосферы. Афина уже сказала, что на начало сериала галактика живёт в мире, где давно не было никаких войн. Это позволило нам оправдать легкомысленные нотки.

Другим источником такой атмосферы стал наш герой, юный пилот Казудо Зионо. Сопротивление вербует его шпионить за Первым Орденом и отправляет на станцию «Колосс» без каких-либо объяснений или подготовки. В лице Каза мы хотели показать персонажа, с которым могли бы себя ассоциировать зрители, ещё только знакомящиеся с далёкой галактикой.

Это по-прежнему «Звёздные войны», но в нашем сериале меньше насилия.

«Сопротивление» по настрою более лёгкое, чем «Войны клонов» и «Повстанцы», особенно когда речь заходит о гонщиках. Но мы сделали это специально, чтобы открыть двери в далёкую галактику для нового поколения фанатов.

Стоит ли ждать смены в тоне, когда «Сопротивление» догонит события «Пробуждения Силы»?

Портилло: Я могу сказать лишь одно: в сериале вас ждут кое-какие пересечения с сюжетом седьмого эпизода. И это всё, что вы от меня услышите! (Смеётся.)

Ридж: Никаких спойлеров!

Портилло: Именно! Вам придётся посмотреть весь сезон, чтобы узнать ответ на свой вопрос.

События «Сопротивления» разворачиваются в новую и почти неисследованную эпоху в истории «Звёздных войн». Вам не тесно из-за того, что в первом сезоне действие ограничено пределами станции «Колосс»? Не было ли у вас соблазна исследовать, что творится в остальной галактике?

Ридж: Чего уж там, «Колосс» — это, по сути, обычная заправка посреди ничего. Но это же «Звёздные войны», поэтому мы не собирались заставлять зрителей скучать. Персонажи не будут проводить на «Колоссе» всё время. Мы сможем выбраться и за пределы станции.

Портилло: Действие многих сериалов, будь то «Друзья», «Чирс» или «Чёртова служба в госпитале МЭШ», происходило в одном месте. И посмотрите, сколько сезонов эти шоу продержались, и зрители продолжали их смотреть! Есть, конечно, ещё «Звёздный путь» или «Звёздный крейсер «Галактика», но это отдельный разговор.

Для нас важнее всего истории, которые мы хотим рассказать, и персонажи, которых мы хотим раскрыть поглубже. К тому же не стоит забывать, что «Колосс» — сам по себе новый мир, населённый новыми персонажами, представителями новых рас и видов. Одну только станцию можно исследовать бесконечно.

Как уже сказал Джастин, мы получили возможность рассказать совершенно новые истории о новых героях, оказавшихся в новом месте на карте, и мы с радостью ею пользуемся. Кроме того, «Сопротивление» дарит нам шанс дотянуться до новой аудитории, до самых юных зрителей, скажем, до шестилеток, и познакомить их со «Звёздными войнами». И мы решили, что рассказанная таким образом история станет для них отличным знакомством с далёкой галактикой.

Ридж: Но вдобавок ко всему сказанному я хочу отметить, что мы сами — фанаты «Звёздных войн» со стажем. Мы хотим рассказывать такие истории, которые были бы интересны нам самим.

Так кто всё-таки аудитория сериала? Если «Сопротивление» рассчитано на самых маленьких зрителей и на тех, кому «Звёздные войны» в новинку, то способно ли оно понравиться зрителям постарше и фанатам со стажем?

Портилло: Безусловно.

Когда «Звёздные войны» выходили в 1977 году, все вокруг тоже говорили, что это кино для детишек.

И посмотрите на нас теперь! Нам уже за тридцать, за сорок, за пятьдесят, а мы продолжаем любить «Звёздные войны». Так и «Сопротивление» — зрелище для всех фанатов саги от мала до велика, от шести до шестидесяти.

И как вы находите баланс между разными аудиториями, на которые нацелен сериал?

Портилло: Я верю в наших персонажей. Они способны сочетать в себе серьёзность и легкомысленность. И в сериале их ждёт множество разных событий: там будет время и для драматичных ситуаций, когда многое поставлено на карту, и для чисто комедийных моментов. Угроза Первого Ордена по ходу сезона будет возрастать. Герои будут встречать новых персонажей: кому-то можно доверять, кому-то нет, кто-то станет другом или союзником, а кто-то врагом. А ещё мне кажется, что зрители увидят в каждом обитателе платформы частичку себя.

Ридж: Мне кажется, тот же баланс с самого начала был заложен в оригинальные «Звёздные войны». Именно он делает сагу такой привлекательной для поклонников по всему миру. В ней идеальное сочетание комедии и экшена, драмы и восторга, в ней действительно сильные персонажи, к которым легко привязаться. Мы хотели добиться аналогичного от наших героев — чтобы зрители привязались к ним и были готовы отправиться за ними в любое приключение.

В анонсах «Сопротивления» мелькало много интересных персонажей вроде Йегера, Торры Дозы и других «Асов». Но всю первую половину сезона сюжет фокусируется на Казе и его приятеле Нику. У меня складывается впечатление, что остальные герои не раскрылись. Планируете ли вы уделять им больше внимания?

Ридж: Чтобы создать впечатление, что «Колосс» — хорошо обжитое место, нам нужно было населить станцию множеством проработанных персонажей. Но рассказывать истории, которые задействовали бы всех до единого обитателей станции, нелегко. Главный герой в сериале один, и его зовут Каз.

Конечно, есть ещё команда, работающая с «Файерболом», — она, помимо Каза, состоит из Тэм, Нику, Йегера и Бакета, так что все они тоже будут мелькать в кадре довольно часто. Но мы всё-таки хотели рассказывать интересные истории, посвящённые определённому герою. Так что другие персонажи будут появляться далеко не в каждой серии. Хотя они обязательно появятся, когда понадобятся сюжету.

Насчёт других персонажей. Да, главный герой сериала — Каз, но формально он даже не входит в Сопротивление. Настоящих членов Сопротивления мы почти не видим. Что По, что Лея, что К’аи Треналли почти не появляются в кадре. Вас не смущает, что в сериале, который называется «Сопротивление», мало самого Сопротивления?

Ридж: Название сериалу выбрали не просто так. Каз оказывается на «Колоссе» по заданию По. Его просят шпионить и докладывать По и генералу Органе обо всех передвижениях Первого Ордена. А Каз не привык к подобным заданиям, он чувствует себя не в своей тарелке. И мы наблюдаем, как он взрослеет, мужает и набирается опыта.

По мере развития сюжета, я уверен, вы ещё поймёте, почему сериал называется именно так.

Портилло: Ещё один важный момент: события «Сопротивления» разворачиваются спустя три десятилетия после «Возвращения джедая». А в «Возвращении джедая», как мы помним, Империя была повержена. Но её осколки уцелели, и Лея решила создать Сопротивление, потому что чувствовала: где-то там, на задворках, ещё обитает зло, которое представляет угрозу для всех обитателей галактики. Она создала группу борцов за свободу, в чьи обязанности, помимо прочего, входит сбор разведданных об угрозах для Новой Республики. По сути, сейчас они должны установить, представляет ли опасность Первый Орден.

Мультсериал даёт нам возможность рассказать о формировании Сопротивления, о том, как Лея налаживала отношения с его членами. И наша цель заключалась в том, чтобы после просмотра сериала зритель включил «Пробуждение Силы» и сказал: «О, я знаю, как всё начиналось».

Ридж: И я ещё раз подчеркну, что «Сопротивление» отличается от «Войн клонов». Их действие стартует, когда война была в самом разгаре, а в начале «Сопротивления» ещё нет никакой войны. Зритель должен увидеть, как Первый Орден постепенно набирает обороты и готовится к тому, что он сотворит в «Пробуждении Силы».

Когда первый трейлер «Сопротивления» появился на YouTube, он собрал много дизлайков и негативных комментариев. Как вы думаете, что вызвало такую реакцию?

Ридж: Это весьма забавно. Я повидал уже много трейлеров и тизеров всего, чего только можно. И каждый раз, буквально каждый раз появлялись люди, особенно в интернете, которые критиковали чисто ради самой критики. Они были недовольны новым продуктом и ругали его ещё до того, как ознакомиться с ним. Наше шоу не для таких людей. Мы создавали «Сопротивление» для себя и для тех, кто любит «Звёздные войны».

Если кому-то не нравится «Сопротивление», что ж, пускай. Мы делали сериал не для них.

Портилло: Мне кажется, когда ты фанат такой крупной франшизы, как «Звёздные войны», надо быть открытым всему новому, приветствовать новый опыт, в какой бы форме он ни появлялся, будь то фильм, телесериал, короткометражка, книга, комикс или мультфильм.

Я сама давняя поклонница «Звёздных войн», я увлекалась ими с самого детства и по-прежнему фанатею от саги и всего, что с ней связано. Вместе с тем я постоянно натыкаюсь на людей, чьё мнение не совпадает с моим. Ну и пусть. Всем не угодишь. Всё, что мы можем, — и дальше работать на пределе возможностей и рассказывать истории о далёкой галактике.

Ну, судя по реакции на трейлер ко второй половине сезона, вы постепенно переубеждаете скептиков.

Ридж: Мне хочется в это верить. Думаю, каждый сериал проходит подобную стадию. Люди не знают, чего ждать, могут принять что-то новое в штыки. Каждому шоу нужно время, чтобы нарастить аудиторию, набрать ход, чтобы раскрыть персонажей и эмоционально привязать к ним зрителей.

Портилло: Здесь снова отличным примером послужат «Звёздные войны» Лукаса. Когда фильм только вышел, многие сочли его чем-то свежим, новым, необычным и никогда доселе не виданным, но в то же время хватало людей, которые вообще не поняли, что они такое посмотрели. Как уже сказал Джастин, любому сериалу требуется время, чтобы набрать свою аудиторию. Первые несколько серий уходят на развитие персонажей. Некоторым это нравится, а некоторым нет, им сразу подавай безостановочное действие, схватки на световых мечах и войны. Но, мне кажется, сериалу нужно время проявить себя.

Ридж: Сейчас на нашу культуру потребления огромное влияние оказывает Netflix и другие потоковые сервисы, где весь сезон можно посмотреть за один присест. Создателям подобных шоу не нужно заботиться о постепенном наращивании аудитории. Но «Сопротивление» транслируется по телевизору, и зрители должны каждую неделю возвращаться за новой серией. Поэтому и сюжет у нас развивается постепенно. Зрителям нужно время, чтобы привыкнуть к нему.

К слову о Netflix. Disney сейчас работает над созданием стримингового сервиса Disney+, и все крупные телепроекты компании вроде «Мандалорца» будут стартовать уже там. А какие планы на будущее «Сопротивления»? У этой истории есть заранее запланированный конец?

Портилло: Ну разумеется, мы бы хотели оставаться в эфире как можно дольше. До тех пор, пока у нас будут отличные истории, которыми мы могли бы поделиться со зрителями.

Ридж: Пока люди будут смотреть «Сопротивление», мы будем работать над ним. Что касается второго сезона, я сейчас не могу вдаваться в подробности, но я с нетерпением жду его начала. Я очень доволен тем, чего мы достигли в первом сезоне, и считаю, что мы добились весьма гладкого перехода во второй. Так что впереди нас ждёт ещё много отличных историй.

Спасибо за ответы и уделённое мне время, и удачи вам в работе над новыми сезонами «Сопротивления». Я действительно рад, что в далёкой галактике появился сериал без джедаев, ситхов и драк на световых мечах.

Ридж: Спасибо. Мы рады, что нам в принципе представилась возможность поработать над подобным шоу. Мы надеялись добавить в «Звёздные войны» что-то новенькое и свежее, и мы надеемся, что поклонники саги по всему миру получат удовольствие от просмотра.

Портилло: Надеюсь, что «Сопротивление» принесёт столько же радости всем поклонникам «Звёздных войн» от шести до шестидесяти, как некогда пятилетней мне, когда отец взял меня в кино на «Новую надежду». Я счастлива, что мне выпала возможность поработать над моей любимой вселенной и привнести в неё что-то новое.