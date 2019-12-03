Премьер в декабре не очень много, зато среди них — чуть ли не самые ожидаемые сериалы года. В эфир наконец-то возвращается главный научно-фантастический сериал «Пространство» и выходит второй сезон «Затерянных в космосе». А с другой стороны наступают брутальные косматые мужики с мечами — «Викинги» от History и сам ведьмак Геральт. Так что — «расступись, свинопасы»! Впрочем, любителям драм тоже будет что посмотреть: их ждёт мрачное переосмысление Диккенса и продолжение истории о самом удивительном стендапере.
Ведьмак
The Witcher
Когда? Все серии выйдут на Netflix 20 декабря (в России — там же)
Что? Фэнтези. Вольная экранизация книжного цикла Анджея Сапковского.
О чём? О ведьмаке (охотнике на чудовищ) Геральте из Ривии, о меньшем зле и о людях, которые бывают опаснее, чем монстры. Ведьмак, чародейка Йеннифэр и принцесса Цири оказываются в центре зарождающегося конфликта, который приведёт к войне со страной-захватчиком Нильфгаардом.
Чего ждём? Творческого переосмысления, которое, похоже, будет ближе по духу к «Игре престолов», чем к оригиналу. Сериал, как и обещали создатели, основан на книгах, а не на играх, но некоторые линии явно собираются перетасовать — и, кроме того, расширят роли Цири и Йеннифэр. Последняя даже получит отдельные флешбэки, раскрывающие её прошлое.
Обозреватели, которым показали первые серии, остались довольны. Особенно хвалят постановку боёв: мол, они затыкают за пояс схватки из «Игры престолов». На чашу «надежда» (напротив чаши «скептицизм») можно докинуть гирьку в лице Генри Кавилла, от которого можно ждать не только трюков и отличной формы, но и настоящего фанатизма. Актёр — большой поклонник книг и видеоигр, и он сам напросился в сериал, как только узнал о его запуске.
О сериале
Медальон, два меча, темнокожие дриады: что в трейлере «Ведьмака» по книгам, а что нет?
Разбираем трейлер на соответствие Сапковскому. Какие сцены были в книгах — а какие явно придуманы сценаристами?
Мнение: Почему я боюсь за «Ведьмака»
Не превратится ли сериал в пригламуренный парад репрезентации? Останется ли в нём хоть капля славянского колорита? И разве таким качком-Суперменом должен быть Геральт?
Пространство, 4 сезон
The Expanse
Когда? Все серии выйдут на Amazon Prime Video 13 декабря (в России — там же)
Что? Космическая фантастика. Экранизация книг Джеймса Кори.
О чём? О храбром и слишком правильном капитане Холдене. И о человечестве далёкого будущего, которое только-только открыло врата к другим галактикам. Колонизация и экспансия породили новые конфликты, и один из таких, на планете Илос, летит разрешать Холден вместе с командой корабля «Росинант». Ему предстоит уладить спор между первопоселенцами и влиятельной корпорацией, которая заявила права на планету. Будто этого мало, Холден ещё столкнётся с жутким артефактом пришельцев.
Чего ждём? Возвращения главного космического сериала последних лет — с размахом и спецэффектами. Судя по трейлерам, сервис Amazon не просто спас шоу после закрытия, а ещё и подкинул создателям денег, благодаря чему даже одна из самых локальных историй в цикле (книга «Пожар Сиболы» совсем не такая масштабная, как, скажем, третий или пятый том) выглядит необычайно зрелищно.
Уже в прошлом сезоне авторы начали осторожно тянуть сюжетные линии из будущих книг, так что в нынешнем ждём развития событий не только на Илосе, но и за его пределами, где будет вершиться настоящая политика.
О сериале
«Пространство»: новый уровень фантастики на ТВ
Канал SyFy пытается вернуть доверие зрителей — и, похоже, у него это выходит.
«Пространство», 2 сезон: всё ещё главный сериал о космосе
Второй сезон получился масштабнее, эмоциональнее и красивее первого. Но далеко не всё в нём идеально.
«Пространство» — великий сериал, и 3 сезон это доказывает
Едва не закрытый сериал стал достойным преемником «Светлячка» и космической «Игрой престолов» и заслужил от нас 10/10, о боже мой.
Затерянные в космосе, 2 сезон
Lost in Space
Когда? Все серии выйдут на Netflix 24 декабря (в России — там же).
Что? Ремейк семейной космооперы-робинзонады.
О чём? О неудачном полёте колонистов Робинсонов — родителей, двух дочерей и сына. На пути к альфе Центавра судно отклонилось с курса, и корабль совершил аварийную посадку на незнакомой планете. Робинсонам предстоит разобраться со множеством неизведанных опасностей. Но сперва семейке надо уладить отношения друг с другом.
Чего ждём? Проработки персонажей и новых фантастических планет. Если со вторым, судя по трейлеру, полный порядок (а создатели продолжают выдавать потрясающий для ТВ уровень графики), то с первым пунктом не всё так просто. В центре сюжета — история семьи, оказавшейся в опасности, и поэтому достоверность взаимоотношений между героями играет огромную роль.
В первом сезоне авторы её «вытянуть» не смогли: дети не волновались за родителей, родители никак не могли научиться принимать решения и так далее. Надеемся, во втором сезоне с характерами героев стало получше.
О сериале
«Затерянные в космосе»: семейная робинзонада, где нет семьи
Ремейк классического сериала снят неплохо, но его подводят поведение персонажей и неубедительная игра актёров.
Вампирские войны
V-Wars
Когда? Все серии выйдут на Netflix 5 декабря (в России — там же)
Что? Вампирские ужасы. Экранизация одноимённой серии комиксов.
О чём? О учёном Лютере Сванне и его лучшем друге Майкле Фейне, которые исследуют опасный вирус, вызывающий вампиризм. Болезнь разделяет цивилизацию на две противоборствующих стороны. Сванн отправляется на поиски лекарства, чтобы предотвратить полномасштабную войну людей и кровопийц. Заковыка в том, что его друг Майкл — «нулевой пациент», ставший лидером вампиров.
Чего ждём? Занятной попытки сыграть на поле почившего «Штамма» Гильермо дель Торо. Тоже болезнь, тоже вампиры, тоже драматичный экшен с элементами триллера. Трейлер смотрится бодро, и не исключено, что таланта Иэна Сомерхолдера («Дневники вампира», «Остаться в живых») хватит не только на роль героя-учёного, но и на постановку — он выступает одним из режиссёров. Комикс-первоисточник не слишком популярен даже на Западе, но успел удостоиться похвалы Джо Хилла.
Рождественская история
A Christmas Carol
Когда? С 19 декабря на FX
Что? Мрачная экранизация повести Чарльза Диккенса.
О чём? Как и книга — о старике-скупердяе Эбенезере Скрудже, которого пытаются вразумить три призрака, образы прошлого, настоящего и будущего. Оригинальную концовку мы все знаем — у скряги оттает сердце и он наконец-то подобреет. Увидим, что будет в новой интерпретации.
Чего ждём? Мини-сериал в три эпизода от Стивена Найта, создателя исторических сериалов «Острые козырьки» и «Табу». Его конёк — мрачные приземлённые истории о нехороших людях, и, судя по ролику, новое прочтение классики будет именно таким. Заскучать не даст и отличный актёрский состав — Гай Пирс (звезда «Помни» Нолана), Энди Серкис («Чёрная пантера») и Джейсон Флеминг («Большой куш», «Тайна печати дракона»).
Беглецы, 3 сезон
Marvel’ Runaways
Когда? Все эпизоды выйдут 13 декабря на Hulu.
Что? Супергеройская драма по комиксам Marvel.
О чём? О подростках со сверхспособностями, которые узнали, что их родители — суперзлодеи. Команда нашла укрытие, где тренировалась и училась применять свои способности. А сами родители — помимо того, что ищут отпрысков, — заняты разборками с загадочным существом, которое зовёт себя Джона.
Чего ждём? Финала подростковой драмы — этот сезон станет для шоу последним. С первых же секунд трейлера авторы показывают обещанный кроссовер с другим закрытым сериалом по комиксам Marvel, «Плащ и кинжал». Ещё одно обещание создателей — завершить все сюжетные линии. Его исполнить будет сложнее, но, судя по ролику, герои наконец-то начнут принимать важные решения.
О сериале
«Беглецы» Marvel: что делать, когда папа — суперзлодей
Молодёжная драма от сервиса Hulu рассказывает о конфликте родителей-злодеев и их бунтующих детей-супергероев.
«Беглецы» Marvel, 2 сезон: сериал губит свой потенциал
Тот редкий случай, когда супергеройский экшен слабоват, а вот сюжет мог быть довольно интересным. Но всё губит его невнятная подача.
А ещё…
На History уже 4 декабря стартует шестой и финальный сезон сериала «Викинги», где появится Данила Козловский в роли князя Олега. Но для команды эта глава последней не станет — Netflix приобрёл права на сериал-продолжение «Викинги: Вальхалла», над которым будут работать те же авторы и почти та же съёмочная группа. Просто его действие развернётся спустя сто лет.
На Disney+ стартует проект «Один день в Disney» — документальный фильм и набор из 52 коротеньких эпизодов по 5–7 минут, каждый из которых рассказывает об одном дне из жизни того или иного сотрудника компании. Хотите посмотреть на людей, которые «убивают ваше детство»? Вам сюда.
Главная нефантастическая премьера месяца — третий сезон комедийной драмы с флёром мюзикла «Удивительная миссис Мейзел». Все эпизоды выйдут 6 декабря на Amazon Prime Video. Это история о девушке из еврейской семьи, которую бросил муж. В порыве чувств она попробовала свои силы в стендапе — и всем понравилось! В третьем сезоне героиня отправляется в тур.
Комментарии (Правила дискуссии)