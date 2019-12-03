Премьер в декабре не очень много, зато среди них — чуть ли не самые ожидаемые сериалы года. В эфир наконец-то возвращается главный научно-фантастический сериал «Пространство» и выходит второй сезон «Затерянных в космосе». А с другой стороны наступают брутальные косматые мужики с мечами — «Викинги» от History и сам ведьмак Геральт. Так что — «расступись, свинопасы»! Впрочем, любителям драм тоже будет что посмотреть: их ждёт мрачное переосмысление Диккенса и продолжение истории о самом удивительном стендапере.

Ведьмак

The Witcher

Когда? Все серии выйдут на Netflix 20 декабря (в России — там же)

Что? Фэнтези. Вольная экранизация книжного цикла Анджея Сапковского.

О чём? О ведьмаке (охотнике на чудовищ) Геральте из Ривии, о меньшем зле и о людях, которые бывают опаснее, чем монстры. Ведьмак, чародейка Йеннифэр и принцесса Цири оказываются в центре зарождающегося конфликта, который приведёт к войне со страной-захватчиком Нильфгаардом.

Чего ждём? Творческого переосмысления, которое, похоже, будет ближе по духу к «Игре престолов», чем к оригиналу. Сериал, как и обещали создатели, основан на книгах, а не на играх, но некоторые линии явно собираются перетасовать — и, кроме того, расширят роли Цири и Йеннифэр. Последняя даже получит отдельные флешбэки, раскрывающие её прошлое.

Обозреватели, которым показали первые серии, остались довольны. Особенно хвалят постановку боёв: мол, они затыкают за пояс схватки из «Игры престолов». На чашу «надежда» (напротив чаши «скептицизм») можно докинуть гирьку в лице Генри Кавилла, от которого можно ждать не только трюков и отличной формы, но и настоящего фанатизма. Актёр — большой поклонник книг и видеоигр, и он сам напросился в сериал, как только узнал о его запуске.

Пространство, 4 сезон

The Expanse

Когда? Все серии выйдут на Amazon Prime Video 13 декабря (в России — там же)

Что? Космическая фантастика. Экранизация книг Джеймса Кори.

О чём? О храбром и слишком правильном капитане Холдене. И о человечестве далёкого будущего, которое только-только открыло врата к другим галактикам. Колонизация и экспансия породили новые конфликты, и один из таких, на планете Илос, летит разрешать Холден вместе с командой корабля «Росинант». Ему предстоит уладить спор между первопоселенцами и влиятельной корпорацией, которая заявила права на планету. Будто этого мало, Холден ещё столкнётся с жутким артефактом пришельцев.

Чего ждём? Возвращения главного космического сериала последних лет — с размахом и спецэффектами. Судя по трейлерам, сервис Amazon не просто спас шоу после закрытия, а ещё и подкинул создателям денег, благодаря чему даже одна из самых локальных историй в цикле (книга «Пожар Сиболы» совсем не такая масштабная, как, скажем, третий или пятый том) выглядит необычайно зрелищно.

Уже в прошлом сезоне авторы начали осторожно тянуть сюжетные линии из будущих книг, так что в нынешнем ждём развития событий не только на Илосе, но и за его пределами, где будет вершиться настоящая политика.

Затерянные в космосе, 2 сезон

Lost in Space

Когда? Все серии выйдут на Netflix 24 декабря (в России — там же).

Что? Ремейк семейной космооперы-робинзонады.

О чём? О неудачном полёте колонистов Робинсонов — родителей, двух дочерей и сына. На пути к альфе Центавра судно отклонилось с курса, и корабль совершил аварийную посадку на незнакомой планете. Робинсонам предстоит разобраться со множеством неизведанных опасностей. Но сперва семейке надо уладить отношения друг с другом.

Чего ждём? Проработки персонажей и новых фантастических планет. Если со вторым, судя по трейлеру, полный порядок (а создатели продолжают выдавать потрясающий для ТВ уровень графики), то с первым пунктом не всё так просто. В центре сюжета — история семьи, оказавшейся в опасности, и поэтому достоверность взаимоотношений между героями играет огромную роль.

В первом сезоне авторы её «вытянуть» не смогли: дети не волновались за родителей, родители никак не могли научиться принимать решения и так далее. Надеемся, во втором сезоне с характерами героев стало получше.

О сериале «Затерянные в космосе»: семейная робинзонада, где нет семьи Ремейк классического сериала снят неплохо, но его подводят поведение персонажей и неубедительная игра актёров.

Вампирские войны

V-Wars

Когда? Все серии выйдут на Netflix 5 декабря (в России — там же)

Что? Вампирские ужасы. Экранизация одноимённой серии комиксов.

О чём? О учёном Лютере Сванне и его лучшем друге Майкле Фейне, которые исследуют опасный вирус, вызывающий вампиризм. Болезнь разделяет цивилизацию на две противоборствующих стороны. Сванн отправляется на поиски лекарства, чтобы предотвратить полномасштабную войну людей и кровопийц. Заковыка в том, что его друг Майкл — «нулевой пациент», ставший лидером вампиров.

Чего ждём? Занятной попытки сыграть на поле почившего «Штамма» Гильермо дель Торо. Тоже болезнь, тоже вампиры, тоже драматичный экшен с элементами триллера. Трейлер смотрится бодро, и не исключено, что таланта Иэна Сомерхолдера («Дневники вампира», «Остаться в живых») хватит не только на роль героя-учёного, но и на постановку — он выступает одним из режиссёров. Комикс-первоисточник не слишком популярен даже на Западе, но успел удостоиться похвалы Джо Хилла.

Рождественская история

A Christmas Carol

Когда? С 19 декабря на FX

Что? Мрачная экранизация повести Чарльза Диккенса.

О чём? Как и книга — о старике-скупердяе Эбенезере Скрудже, которого пытаются вразумить три призрака, образы прошлого, настоящего и будущего. Оригинальную концовку мы все знаем — у скряги оттает сердце и он наконец-то подобреет. Увидим, что будет в новой интерпретации.

Чего ждём? Мини-сериал в три эпизода от Стивена Найта, создателя исторических сериалов «Острые козырьки» и «Табу». Его конёк — мрачные приземлённые истории о нехороших людях, и, судя по ролику, новое прочтение классики будет именно таким. Заскучать не даст и отличный актёрский состав — Гай Пирс (звезда «Помни» Нолана), Энди Серкис («Чёрная пантера») и Джейсон Флеминг («Большой куш», «Тайна печати дракона»).

Беглецы, 3 сезон

Marvel’ Runaways

Когда? Все эпизоды выйдут 13 декабря на Hulu.

Что? Супергеройская драма по комиксам Marvel.

О чём? О подростках со сверхспособностями, которые узнали, что их родители — суперзлодеи. Команда нашла укрытие, где тренировалась и училась применять свои способности. А сами родители — помимо того, что ищут отпрысков, — заняты разборками с загадочным существом, которое зовёт себя Джона.

Чего ждём? Финала подростковой драмы — этот сезон станет для шоу последним. С первых же секунд трейлера авторы показывают обещанный кроссовер с другим закрытым сериалом по комиксам Marvel, «Плащ и кинжал». Ещё одно обещание создателей — завершить все сюжетные линии. Его исполнить будет сложнее, но, судя по ролику, герои наконец-то начнут принимать важные решения.