«Мандалорец», серия 6 «Узник»: Одиннадцать друзей Лукаса

В поисках работы Мандалорец обращается к старому товарищу по криминальному миру. Тот как раз собирает команду головорезов на дерзкое дельце. Задача: проникнуть на тюремный транспорт Новой Республики, обойти гарнизон охранных дроидов и вызволить ценного пленника. Плёвое дело — если, конечно, сперва наёмники не поубивают друг дружку…

«Мандалорец» продолжает турне по любимым жанрам «Звёздных войн». Джон Фавро и Дэйв Филони уже поиграли в вестерн и самурайскую драму, теперь настал черед фильма-ограбления. Казалось бы, всего лишь год назад эту территорию уже освоил спин-офф про юность Хана Соло, но создатели сериала повторов не боятся. И даже наоборот, при каждом удобном случае отдают дань уважения фильму Рона Ховарда — а возможно, и тестируют формат для потенциального продолжения истории в виде мини-сериала. Даёшь «Хроники Калриссиана» на Disney+!

Как и положено, команда негодяев в «Узнике» подобралась разношёрстная: у каждого своя «фишка» и свои причины не доверять главному герою. Тут и бывший имперский снайпер с дополнительной механической рукой, и неудержимый краснокожий громила, и флегматичный дроид-пилот, не особо заботящийся о благополучии своих пассажиров. И даже обольстительная метательница ножей, которая всё ещё не простила Мандо за то, что много лет назад он разбил ей сердце.

Характеры у новых персонажей не бог весть какие сложные, но друг с другом они взаимодействуют интересно — особенно в боевых сценах. Экшен здесь поставлен на редкость зрелищно, как по съёмке, так и по хореографии. Режиссёр Рик Фамуйива (уже зарекомендовавший себя в начале сезона) умело поддерживает динамику перестрелок, эффектно играет со светом и использует клаустрофобный дизайн тюремного корабля, чтобы нагнать саспенс. Ставки постоянно растут, стратегию приходится адаптировать под всё новые типы противников, и каждому члену команды выделен свой «момент славы». Даже Малыш Йода не остаётся в стороне от схватки — что особенно приятно после предыдущей серии, где его лишь перекладывали с места на место.

Ну и конечно, в экшен-сценах «Узника» блистают сам Мандо и его внушительный арсенал. Главный герой здесь крут и смертоносен, но в то же время уязвим — этот баланс проходит через весь сериал. Оборудование регулярно даёт осечку, а уже опробованные приёмы не срабатывают против новых врагов. Неэффективность ручного огнемёта, кажется, уже стала отдельным гэгом «Мандалорца».

Нет, Мандо — не Терминатор, а скорее Джон Уик. Его преимущество не в вооружении или неуязвимой броне из бескара, а прежде всего в смекалке. Одни ситуации требуют скрытности, другие — изобретательного применения троса-гарпуна, третьи — дипломатии, а четвёртые — элементарной выдержки. Ведь в конечном счёте «Узник» рассказывает ещё и о том, как непросто талантливому фрилансеру работать в новом недружелюбном коллективе.

Вы спросите, а что же с магистральным сюжетом про охоту за Малышом Йодой? Он здесь фактически не заявлен. И даже энциклопедистам с Вукипедии разойтись негде: новой информации о мире — лот-кот наплакал. Лишь пара штрихов к биографии Мандо да толика подробностей о том, чем занимаются бывшие повстанцы и имперцы после окончания войны. Если предыдущие две серии хоть как-то продвигали историю вперёд, то «Узник» (пока что?) кажется чистым и незамутнённым филлером. А вкупе с ограниченным числом локаций и иногда проглядывающей бюджетностью постановки новый эпизод вообще, бывает, смахивает на фан-фильм.

И тут уже, как говаривал Бен Кеноби, всё зависит от вашей точки зрения. Если относиться к «Мандалорцу» как к новой главе многомиллиардной франшизы и хедлайнеру амбициозного стриминг-сервиса Disney, то такой «профанский» подход не может не раздражать.

Но сериал раскрывается совсем по-другому, если взглянуть на него глазами фанатов «Звёздных войн». Тех, кто в лицо знает сотрудников Lucasfilm и для кого слова «Альцок 3» и «деваронец» не просто набор звуков. Чтобы получить от «Узника» максимальное удовольствие, надо быть на одной волне с его авторами: группой друзей, которые однажды вечером собрались поиграть в «Звёздные войны». Не ради какого-то там «развития вселенной», а просто потому, что это весело.

Здесь все свои, из гик-тусовки. Сценарий написан самим Риком Фамуйивой и Крисом Йостом, спецом по мандалорской культуре. На ролях второго плана — Клэнси Браун (ветеран «Повстанцев»), Наталия Тена (Нимфадора Тонкс из «Гарри Поттера» и Оша из «Игры престолов»), известные комики Билл Бёрр и Ричард Айоади.

А ещё есть как минимум четыре остроумных звёздных камео! Впрочем, они настолько неожиданные, что подробности лучше спрятать под спойлеры.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! В роли незадачливого офицера Новой Республики, сопровождающего тюремный транспорт, выступил Мэтт Лэнтер — голос Энакина Скайуокера во всех мультсериалах по «Звёздным войнам». А троицу пилотов, рассекающих на крестокрылах, сыграли режиссёры «Мандалорца»: Рик Фамуйива, Дебора Чау и сам Дэйв Филони. Кстати, его героя зовут Trapper Wolf — нежная любовь Филони к волкам давно стала мемом среди его поклонников.

Фансервис? Безусловно. Непозволительное излишество на фоне ограниченного числа серий? Очень может быть. До конца сезона осталось всего две серии — а создатели тратят время на пустяковые сюжеты и подмигивания аудитории! Любой нормальный фантастический сериал подождал бы с этим как минимум пару лет.

Но в том-то и прелесть «Звёздных войн», что даже под брендом Disney эта франшиза не подчиняется привычным законам медиа. Она всегда немного «для своих» — уже просто потому, что «своими» за сорок лет успело стать не одно поколение зрителей и кинематографистов. Многие из нас в детстве разыгрывали с друзьями дерзкие ограбления при помощи фигурок разнообразных инопланетян от Hasbro или Kenner. Некоторые, вот, подросли и теперь играют с такими же «фигурками», но уже в полный рост.

И правда, кто не мечтает снимать фан-фильмы по 10 миллионов долларов за серию? Особенно если получается настолько талантливо, энергично и по-своему даже мило.