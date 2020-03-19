Почему «Войны клонов» — великий сериал

На экраны начал выходить седьмой, заключительный сезон мультсериала «Войны клонов». Наш автор Алексей Ионов снова на 22 минуты вернулся на десять лет в прошлое, когда доллар стоил 35 рублей, Джордж Лукас ещё не продал свою империю «Диснею», а сам автор ещё не превратился в брутального лысого бородача. В честь возвращения «Войн клонов» на экраны Алексей приводит семь причин, почему «Войны клонов» — это здорово.

Причина 1. Еженедельные путешествия в далёкую-далёкую галактику

Это сейчас «Звёздные войны» атакуют из-за каждого угла. Пятнадцать лет назад казалось, что с «Местью ситхов» ушла целая эпоха и в будущем единственной отрадой фанатов останутся книги, комиксы да редко выходящие игры. А с учётом творившегося в LucasArts бардака и на игры надеяться не приходилось.

Но за месяц до премьеры «Мести ситхов» Лукас заявил, что его возвращение к экспериментальному кино откладывается и он ещё ненадолго задержится в далёкой-далёкой галактике. Демиург вселенной анонсировал два новых телепроекта — мультсериал по эпохе Войн клонов и «игровой» сериал о буднях преступного мира Корусанта в эпоху между приквелами и оригинальной трилогией.

Второй сериал так и не сняли. А вот «Войны клонов» после довольно слабого старта (пилотный эпизод явно не стоило подавать как полнометражный мультфильм для кинотеатров) задержались на телевидении на пять сезонов, а затем и на урезанный шестой, вышедший на Netflix. И вот сейчас мы смотрим заключительный седьмой сезон, который должен расставить последние точки в истории, начавшейся 12 лет назад.

С 2008 по 2014 годы «Войны клонов» были главным поставщиком контента по «Звёздным войнам». Да, были ещё книги и комиксы, но их охват был существенно меньше. Мультсериал же помимо фан-базы дотягивался ещё и до казуальной аудитории, привлекая новых поклонников.

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Причина 2. Слово творца

Со времён «Специального издания» Оригинальной трилогии (это где Гридо выстрелил первым) отношения фанатов и Джорджа Лукаса оставались, мягко говоря, натянутыми. Фанаты ненавидели его за сцену с Гридо, Джа-Джа Бинкса и десятилетнего мимимишного Дарта Вейдера, за невнятную игру Хейдена Кристенсена и за попытки отретконить то, что в ретконах не нуждалось, за избыток политики и дубовые диалоги в приквелах. Когда же в эфире появились «Войны клонов», к поводам для ненависти добавились деревянные модели персонажей, пренебрежительное отношение к Расширенной вселенной, Асока Тано и изменение предыстории мандалорцев… В общем, продав франшизу «Диснею», Лукас наверняка был счастлив, что отделался и от фанатов.

А сами фанаты тем временем поняли, что Лукас вовсе не самое худшее, что могло случиться с далёкой-далёкой галактикой. При всех своих недостатках Лукас был демиургом вселенной и имел моральное право менять её в соответствии со своими изменившимися взглядами. Кроме того, Лукас не страдал самоповторами (ну, в разумных пределах) и всегда пытался придумать и показать что-то новое.

«Войны клонов» как раз предоставили ему отличную площадку для творческих экспериментов. Изначально сериал задумывался как антология о приключениях второстепенных персонажей и способ обкатать технологии и работу с ТВ перед запуском «большого» сериала. Но со временем Джордж увлёкся. В рамках якобы детского мультфильма он исследовал несколько смелых концепций, заставляющих совершенно по-новому взглянуть на природу Силы и многовековой конфликт джедаев и ситхов.

Ночные Сёстры с Датомира, Божества Мортиса, дагойанские мастера Бардотты, священницы Силы, новые тайны и таинства Силы, абстрактные метафоры и новые трактовки идей и пророчеств — всё это выходит за рамки простого детского мультика и до основания меняет мифологию далёкой галактики. В основу некоторых из этих сюжетов легли ранние заметки Лукаса, которые он делал ещё при работе над первыми фильмами.

Помимо таких масштабных откровений, Лукас приложил руку и ко множеству других сюжетных поворотов. Некоторые его идеи проливали свет на белые пятна, оставшиеся после приквелов, — например, на секрет бессмертия джедаев, загадку мастера Сайфо-Диаса и тайну создания армии клонов. Другие просто определяют всю мифологию сериала. Именно Лукас предложил наделить Энакина падаваном, вернуть Дарта Мола, обнулить историю Мандалора и объявить, что Джанго Фетт не был настоящим мандалорцем.

Если посчитать все идеи Лукаса, реализованные в рамках «Войн клонов», получится, что этим сериалом он сделал больший вклад в мифологию вселенной, чем любым из фильмов.

Причина 3. Эксперименты и эволюция

Как мы уже сказали, «Войны клонов» задумывались как антология не связанных друг с другом историй. Такая концепция буквально напрашивалась на жанровые эксперименты. И хотя со временем сериал обзавёлся подобием магистрального сюжета и ярко выраженными центральными героями, пристрастие создателей к экспериментам, шуткам и оммажам никуда не делось.

Наиболее ярко оно проявилось в джеонозианской арке во втором сезоне. За четыре серии авторы умудрились показать настоящий масштабный эпос в лучших традициях классических военных фильмов, шпионскую драму и клаустрофобный хоррор в духе «Чужого».

А это всего одна сюжетная арка! На протяжении шести сезонов в «Войнах клонов» снимали политические триллеры, военные драмы, детективы, вестерны, авантюрные истории об ограблении поезда, комедии, бадди-муви. В сериале есть неприкрытые оммажи классике кинематографа вроде «Кинг-Конга» и «Семи самураев». Есть и более смелые эксперименты — тот же Мортис, путешествие Йоды к самим истокам Силы с нелинейным течением времени и видениями, приключения C-3PО и R2-D2 на разных планетах в стиле «Путешествий Гулливера» и старого сериала «Дроиды», психоделический поход полковника Гастона и его отряда дроидов через Пустоту и крайне нервирующий визит C-3PО и R2-D2 в спа-салон для дроидов…

А ещё «Войны клонов» постоянно развивались и совершенствовались. Росло мастерство аниматоров, росли бюджеты, сценаристы решались на всё более масштабные истории… Даже внешний облик героев менялся. Поначалу персонажей ругали за «деревянный», угловатый вид, но уже через несколько сезонов их модели приобрели живые, округлые черты.

Причина 4. Много ярких персонажей

Работая над «Войнами клонов», Лукас поощрял режиссёра-координатора Дэйва Филони не заимствовать уже имеющиеся истории и персонажей из той же Расширенной вселенной, а придумывать что-то своё.

Самый яркий пример нового популярного персонажа — Асока Тано. Когда она только появилась на экране, многие фанаты невзлюбили её за мэрисьюшность, самомнение и юношеский максимализм. Но за пять сезонов Асока выросла в глубокую, сложную и интересную героиню. Она настолько полюбилась фанатам, что сейчас бывшая «Шпилька» регулярно побеждает в голосованиях на звание любимого персонажа «Звёздных войн» в принципе.

А ведь Асока — один персонаж из множества. «Войны клонов» по-новому раскрыли Дарта Мола и Асажж Вентресс, познакомили зрителей с обаятельным, харизматичным и не всегда надёжным пиратом Хондо Онакой, молчаливым и смертоносным охотником за головами Кадом Бейном, мудрой, опасной и непостижимой матерью Тальзин, уверенным в своей правоте лидером «Дозора смерти» Пре Визслой и его правой рукой Бо-Катан Криз, благородной правительницей с трагичной судьбой Сатин Криз, благородным и верным капитаном Рексом, бойцами отряда «Домино» Эхо и Файвзом, бойцами «501-го Легиона» Джесси, Хардкейсом и Киксом…

Это только те, кого мы видели регулярно! А сколько было героев, что блеснули в одной серии или сюжетной арке и больше не появлялись? Например, юные джедаи, за которыми присматривала Асока, или отряд дроидов полковника Гаскона. Или клон-коммандос Грегор, потерявший память и за копейки работающий в закусочной.

Причина 5. Нам показали правильного Энакина

Когда Лукас только анонсировал трилогию приквелов, фанаты замерли в предвкушении, ожидая, что им покажут молодые годы Энакина Скайуокера и его постепенное превращение в Дарта Вейдера. Но результат разочаровал многих. Части фанатов не понравилось, что в «Призрачной угрозе» Энакин изображён полным эмоций и оптимизма пацаном. Мало кому пришлась по вкусу актёрская игра Хейдена Кристенсена, и не все поняли, почему произошло падение Энакина на Тёмную сторону в «Мести ситхов». Взрослый Энакин в приквелах был слишком дёрганым, плаксивым и истеричным. Он не походил на того сурового и спокойного воина, каким его представляли по Вейдеру.

То ли всё дело было в игре Кристенсена, то ли Лукас провёл работу над ошибками, но в «Войнах клонов» нам наконец-то показывают Энакина таким, каким он должен был быть в приквелах. Мы наблюдаем его превращение из нетерпеливого падавана времён «Атаки клонов» в уверенного в себе и в своих силах опытного воина, каким он предстаёт перед зрителями в начале «Мести ситхов».

Спокойный и уравновешенный лидер, он не стесняется брать на себя ответственность, заботится о подопечных и, да, порой проявляет гнев, который со временем его и погубит. Но мы наконец-то видим того великого воина и лучшего пилота в галактике, которого представляли себе со времен «Новой надежды».

Этот Энакин добр, заботлив, талантлив и силён, мудр не по годам и не чужд состраданию. На протяжении пяти сезонов нам показывают и его дружбу с Оби-Ваном (чего фильмы по-настоящему коснулись только в битве над Корусантом из начала «Мести ситхов»), и отношения с Асокой, которая под его началом превращается из неопытного, но самоуверенного падавана в столь же мудрого джедая.

Есть лишь одно «но»: Энакин, каким он изображён в «Войнах клонов», никогда бы не перешёл на Тёмную сторону Силы так, как это показано в «Мести ситхов».

Причина 6. Подчёркнута индивидуальность клонов

В «Атаке клонов» и «Мести ситхов» клонам отводилась роль пушечного мяса, безликих солдат в белых доспехах, которые сначала пачками умирали в боях за правое дело, а после Приказа 66 — за неправое дело. В Расширенной вселенной ситуация была иной. Видеоигра «Республиканские коммандос» и одноимённая серия романов Карен Трэвисс, дилогия Стива Перри и Майкла Ривза «Медстар», комиксы «Республика» и другие произведения пытались раскрыть клонов как нечто большее, чем бездумные орудия войны. Но их настоящий бенефис случился в «Войнах клонов».

Мультсериал донёс истории простых (и не очень) бойцов Великой армии Республики до гораздо более широкой аудитории, чем книги и комиксы. С первых же серий «Войны клонов» стали показывать индивидуальность клонов и наглядно объяснять, что характер каждого конкретного бойца определяется не только заложенными в него с рождения программами, но и его окружением и пережитым опытом.

Многие лучшие серии «Войн клонов» посвящены именно клонам, а джедаи играют в них второстепенную роль. Команда Филони показывает, что джедаев наставляет и оберегает Сила, а клоны — настоящие, пусть и невоспетые герои конфликта. Не обладая навыками и талантами джедаев, клоны стараются ни в чём им не уступать на поле боя. Их преданность долгу и товарищам заслуживает безграничного уважения.

Мультсериал подарил нам немало ярких персонажей-клонов. Здесь и спецназовцы из «Плохой партии», и бойцы 501-го легиона и 212-го батальона, и коммандер Корусантской стражи Фокс. Но лучше всех запомнились трое. Командир 501-го легиона Рекс, который стал так популярен, что перескочил в следующий мультсериал — в «Повстанцев», и ЭРК-штурмовики Эхо и Файвз, пусть даже судьба оказалась к этим двоим совсем не благосклонной.

Причина 7. Воспитал целое поколение фанатов

«Войны клонов» продержались на телевидении долгих пять сезонов. За это время успело подрасти целое поколение фанатов Саги, для которых именно мультсериал стал первым погружением в далёкую-далёкую галактику. Для них Рекс — точно такой же герой эпохи приквелов, как Падме или Оби-Ван, у Энакина всегда был падаван, а граф Дуку всегда равнял свою бороду рубанком.

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«Войны клонов» — блестящий пример мультсериала, который проделал огромный путь и сумел даже самых прожженных скептиков обратить в собственных поклонников. Мультсериала, который вернулся в эфир благодаря поддержке и настойчивости фанатов. Поэтому сейчас, когда мы наконец-то сможем увидеть финал истории, задуманной Филони и Лукасом почти 15 лет назад, самое время воскресить «Войны клонов» в памяти или впервые с ними ознакомиться. В этом вам поможет наш небольшой гид по мультсериалу.