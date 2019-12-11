Два продолжения «Хранителей»: сериал HBO и комикс Doomsday Clock

В декабре заканчиваются сразу два продолжения легендарного комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса «Хранители». Первое — сериал от HBO, спродюсированный Дэймоном Линделофом и рассказывающий о мире через 34 года после событий комикса. Второе — комикс издательства DC, в котором персонажи «Хранителей» отправляются в другую вселенную на поиски Доктора Манхэттена. Чем же похожи эти два продолжения?

О графическом романе Хранители. Вселенная культового комикса Статья рассказывает о «Хранителях»: от графического романа до экранизации Зака Снайдера.

Как продолжали «Хранителей»

Оба проекта — уже не первая попытка рассказать новую историю с участием персонажей Мура и Гиббонса. Так, в 2012 году в издательстве DC вышло девять приквелов к оригинальному комиксу, которые озаглавили Before Watchmen. DC привлекли лучших художников и сценаристов, но достойны прочтения лишь несколько историй: приквел о Минитменах в рисунке Дарвина Кука и история о прошлом Эдриана Вейдта. К остальным историям у фанатов возникло множество вопросов, и главный — «Для чего нужны эти приквелы?». Ответов на страницах комиксов вы не найдете. Ничего нового «Хранителям» они не дают.

Были и другие, менее очевидные, попытки продолжить «Хранителей», вернее — предложить свой вариант этой истории. Так, в серии Multiversity Гранта Моррисона, издававшейся с 2014 по 2015 год, есть любопытный комикс-ваншот Pax Americana в рисунке Фрэнка Куайтли. Эта история пародирует «Хранителей» как по визуальной подаче, так и по строению сюжета (здесь тоже сделан акцент на расследовании убийства, пока на фоне происходит нечто более глобальное). А ещё Моррисон использовал персонажей издательства Charlton Comics, впоследствии купленных DC: Вопроса, Синего Жука и других. Мур собирался использовать их в «Хранителях», но в итоге ему пришлось отказаться от этой идеи и сделать своих персонажей.

Еще одно любопытное «продолжение» «Хранителей» вышло в 2019 году. Издательство Dynamite Entertainment выпустило мини-серию Peter Cannon: Thunderbolt о новом приключении супергероя, тоже дебютировавшего в Charlton Comics. Сценарист Кирон Гиллен умышленно повторил некоторые сюжетные элементы и подачу «Хранителей». При чтении вы не раз будете ловить визуальные и смысловые параллели, хотя истории заметно различаются.

В результате этот том приключений Питера Кэннона воспринимается не как самостоятельное произведение, а как попытка испытать на прочность творческие приемы Мура и Гиббонса. Иронично, что Кэннон появлялся и в комиксах DC — например, в кроссовере Crisis on Infinite Earths 1985–1986 годов.

Иногда персонажи «Хранителей» появлялись в камео в других сериях комиксов. Так, Роршаха можно увидеть в Kingdom Come #2 и Question vol. 1 #17, а в Justice League vol. 4 #34 можно заметить Ночного Филина. Эти появления не играют никакой роли в сюжете, но служат приятными отсылками для фанатов.

О чем сериал от HBO?

Самое важное, что стоит знать о сериале «Хранители», — это продолжение не фильма Зака Снайдера 2009 года, а комикса 1986–1987 годов. Как я сказал выше, это будущее той же вселенной, но через 34 года после событий, представленных в истории Мура и Гиббонса.

СМИ сообщают, что Доктор Манхэттен на Марсе. Супергерои вне закона, а президентом стал актер Роберт Редфорд (он сменил Никсона — кстати, в Doomsday Clock президент США тоже Редфорд). Периодически в США идет дождь из моллюсков, а люди стало жуткими технофобами и не пользуются интернетом.

Деймон Линделоф — большой фанат оригинального комикса и всегда хотел представить свой взгляд на будущее этого мира. Какая судьба ждет героев, переживших финал комикса, как их поступки повлияют на других людей, какой станет Земля через несколько десятков лет после произошедшего в Нью-Йорке?

Впервые разговоры о телевизионной адаптации «Хранителей» появились в 2015 году — тогда к работе над проектом хотели привлечь Зака Снайдера, но впоследствии от этой идеи отказались. Позднее HBO обратились к Деймону Линделофу. С 2017 года шла работа над сценарием. Было несколько версий, прежде чем решили сделать катализатором сюжета реальный погром чернокожих кварталов в Талсе (Оклахома) в 1921 году. В сериале он служит причиной расистских настроений спустя почти сто лет. Линделоф посчитал это историческое событие и его последствия достойным аналогом холодной войны из оригинального комикса.

Что такое Doomsday Clock?

В 2017 году стартовал, пожалуй, самый амбициозный кроссовер DC — Doomsday Clock. Это история Джеффа Джонса и Гэри Фрэнка, в которой они попытались сделать невозможное: за двенадцать выпусков продолжить «Хранителей» и одновременно устроить кроссовер с основной вселенной DC, чтобы объяснить все секреты перезапуска DC Rebirth.

Doomsday Clock должен был выходить ровно двенадцать месяцев подряд, но комикс преследовали постоянные задержки и переносы. Финальный выпуск выходит спустя три года после старта проекта. И это при том, что изначально серия заявлялась как часть основной вселенной, а события других комиксов планировалось подвести к контексту, представленному в Doomsday Clock. К тому же с помощью Doomsday Clock издательство хотело объяснить изменение вселенной, произошедшее в 2011 году, когда после событий Flashpoint стартовала линейка The New 52. К этим событиям был причастен Доктор Манхэттен, покинувший мир «Хранителей» и попавший во вселенную DC.

Мы об этом писали Как «Хранителей» вводят во вселенную DC. Сюжет комикса Doomsday Clock В продолжении «Хранителей» Комедиант жив, Роршах — афроамериканец, а Доктор Манхэттен противостоит Супермену. И всё это теперь — канон вселенной DC. То ли ещё будет!

В другом мире Манхэттен такой же могущественный, как и в своем, но здесь он не единственный, кто обладает суперспособностями. Это выстраивает совершенно новый контекст вокруг персонажа. Манхэттена беспокоит Супермен: доктор видит свое будущее не дальше схватки с Кларком Кентом. Что это значит — Супермен уничтожит Манхэттена или Джон уничтожит вселенную?

Что до мира «Хранителей», ему в комиксе уделяется мало внимания — действие почти сразу переходит в другую вселенную. Но читатель может увидеть, к чему привела концовка оригинального комикса. Весь мир узнал, что Эдриан Вейдт обманул человечество, подстроив нападение на Нью-Йорк. Россия и США на грани ядерной войны. Вейдту удается отыскать след Манхэттена, и он использует технологии Ночного Филина, чтобы отправиться следом за Джоном в другую вселенную. Эдриан верит, что только он сможет все исправить.

Чем похожи два продолжения «Хранителей»

Новый «Роршах»

Уолтер Ковач, известный под прозвищем Роршах, был одним из главных героев «Хранителей». Именно его бескомпромиссность и желание докопаться до истины двигали сюжет вперед. Роршах был верен своим идеалам до конца, и именно его стремление рассказать людям правду оставило финал комикса открытым. Узнал мир, что все произошедшее — дело рук Эдриана Вейдта, или нет, каждый читатель определял для себя сам, размышляя, что произошло с этим миром после событий комикса.

Сериал от HBO представляет совершенно нового персонажа — Уэйда Тиллмана, детектива полиции в Талсе, скрывающего свою личность под прозвищем Зеркало (Looking Glass). Его особенность — маска из зеркальной ткани, которую он носит даже дома. Подобно Ковачу, в маске которого каждый видел что-то свое, маска Зеркала работает схожим образом, проводя сеанс психоанализа с тем, кто смотрит ему в лицо. В Талсе есть даже специальная сферическая камера для допросов, где Зеркало общается с задержанными, показывая им различные изображения, тяжело влияющие на психику. По реакции Уэйд понимает, врет подозреваемый или нет.

Кстати, Тиллман похож на Роршаха еще и поведением: он неопрятный, снимает маску лишь наполовину, часто ест бобы из банки и живет возле бункера, потому что убежден, что скоро грядет конец света. Точно так же Ковач ходил с транспарантом со знаменитыми словами «The End Is Nigh».

Нельзя не упомянуть и о Седьмой кавалерии — праворадикальной организации, сделавшей маску Роршаха своим фирменным атрибутом по аналогии с костюмами «Ку-клукс-клана». Больше с Ковачем их ничего не роднит, но извращенное наследие Уолтера живет спустя десятки лет после его смерти.

В Doomsday Clock совершенно другой продолжатель дела Уолтера — он действительно называет себя новым Роршахом и одевается как Ковач. Это темнокожий Реджи Лонг, сын доктора Малкольма Лонга — психиатра, который беседовал с Ковачем, когда того посадили в тюрьму. На страницах «Хранителей» Реджи не появлялся, но упоминалось, что у доктора есть сын.

Лонг-младший увлекался психологией, подобно отцу, но после начала беспорядков курсы, которые он посещал, были закрыты. Во время инцидента в Нью-Йорке Реджи попал под психическую волну, устроенную Вейдтом. Она же убила его родителей. Лонга-младшего поместили в психиатрическую лечебницу, где он познакомился с Байроном Льюисом, членом Ополченцев (Minutemen), известным под прозвищем Мотылек. Именно Льюис научил Реджи драться и быть героем, а потом помог ему сбежать из лечебницы.

Тогда Лонг и решил стать новым Роршахом. Его отец был убежден, что Ковача можно увести с пути линчевателя, и Реджи хочет доказать, что отец был прав и новый Роршах может не быть жестоким. Именно поэтому Лонг не убивает Эдриана Вейдта, виновного в смерти его родителей и миллионов других людей, а соглашается помочь ему исправить все произошедшее — найдя Джона Остермана.

Иронично, что и Реджи Лонг, и Уэйд Тиллман стали продолжателями дела Роршаха после катастрофы в Нью-Йорке. Совсем юный Уэйн чудом выжил во время психической волны, но она навсегда оставила на нем свой отпечаток, из-за чего он годами посещал курсы по реабилитации и помогал другим преодолеть их страхи.

Политический подтекст

Точно так же, как в оригинальном комиксе Алан Мур строил историю вокруг актуальных политических событий середины 1980-х, в основу обоих его продолжений легли актуальные события современности. Причем совершенно разные.

Сериал от HBO развивает тему резни в Талсе 1921 года, ставшей одним из крупнейших случаев расового насилия в истории США. Уже в современности — спустя почти сто лет — в Талсе серьезной проблемой становится Седьмая кавалерия. Среди ее членов множество расистов, которые несколько лет назад устроили в городе «Белую ночь». В ночь на Рождество члены Кавалерии ворвались домой к полицейским и попытались убить всех, включая членов их семей. Из стражей правопорядка тогда уцелели лишь двое — детектив Анджела Абар и шеф полиции Джадд Кроуфорд. Именно этот инцидент побуждает полицейских в Талсе носить маски, скрывая свою личность. Только так они могут быть в безопасности.

В Doomsday Clock в 1992 году раскрылась правда о совершенном Эдрианом Вейдтом, и он был объявлен в международный розыск. При этом в мире возникла напряженность: Россия обвинила США в том, что их гражданин повинен в миллионах смертей, из-за чего вновь назревает угроза ядерного конфликта, как во времена холодной войны. Вейдт, понимая, что его план не удался и он лишь приблизил ядерную войну, решает отправиться на поиски Доктора Манхэттена, поскольку только он может спасти ситуацию.

Однако и во вселенной DC, куда попадает Эдриан, тоже неспокойно. Из-за вскрывшихся данных правительства США весь мир обсуждает «теорию суперлюдей». Она гласит, что в США так много металюдей из-за вмешательства государства в их создание. Их взращивают как солдат нового поколения, а для отвода глаз появляются суперзлодеи.

Конфликт достигает апогея, когда супергерой Фаершторм оказывается в России и случайно обращает в стекло людей на Красной площади. Президент России Владимир Путин лично посещает место трагедии и встречается лицом к лицу с Суперменом, решившим помочь Фаершторму исправить свою ошибку (это даже освещалось в передаче «Время покажет» с «Первого канала»). Но Доктор Манхэттен подстраивает все таким образом, что происходит еще один выброс энергии.

В обоих продолжениях, как уже упоминалось, в США президентом стал актер Роберт Редфорд. В сюжете он участия не принимает, но несколько раз упоминается.

Больше информации о мире «Хранителей»

Между выпусками оригинального комикса были помещены стилизованные газетные вырезки и специальные вставки, подготовленные Аланом Муром. В обоих продолжениях «Хранителей» тоже есть нечто подобное.

В комиксе это такие же вставки, страницы сайтов, письма, статьи о Карвере Коулмене (персонаже нуарных детективов, которого показывают на протяжении всего сюжета Doomsday Clock, — это здешний аналог «Истории черной шхуны» из «Хранителей»). Акцент в этих дополнительных материалах сделан на упоминавшейся ранее «теории суперлюдей». Среди журналистов, освещавших эту историю, есть даже Лоис Лейн — жена Кларка Кента, Супермена.

В сериале все интереснее. HBO запустили сайт Peteypedia с дополнительной информацией о мире сериальных «Хранителей». После каждой серии там публикуется несколько материалов, тематически связанных с недавним эпизодом. Они якобы подготовлены агентом ФБР Дейлом Пити, помощником Лори Блейк, отправившимся с ней в Талсу. Все эти данные раскрывают вселенную в версии Линделофа — иногда значительно, а иногда лишь в шутку (как, например, схема по созданию синего дилдо, которым владеет Блейк, в прошлом Шелковый Призрак).

В центре истории не совсем супергерои

В оригинале история строилась вокруг команды Хранителей, оставивших геройство в связи с законом Ричарда Никсона. По факту продолжил «карьеру» только Роршах, из-за чего оказался вне закона. Но сюжет заставил и других героев снова надеть костюмы. В продолжениях ситуация иная.

В сериале HBO, как и в оригинальном комиксе, супергерои официально вне закона. И тем не менее главные герои — полицейские в городе Талсе — ходят в костюмах, скрывая свои личности под масками. Сестра Ночь, Зеркало, Красный Страх — это не прозвища супергероев, а позывные, под которыми скрывают свои настоящие имена детективы Талсы. При этом весь мир настроен против супергероев: они вне закона, и поимкой тех, кто его нарушает, занимается Лори Блейк.

В Doomsday Clock сюжет крутится вокруг нескольких групп персонажей, которые встречаются ближе к финалу истории. При этом среди ключевых действующих лиц — Бэтмен и Супермен. В комиксе появляются практически все знаковые борцы с преступностью из вселенной DC, но большинство — в камео: они просто служат поддержкой знаменитому дуэту, который пытается понять Доктора Манхэттена и помешать ему.

Здесь возникает сложный вопрос: можно ли считать, что Бэтмен и Супермен защищают мир, если персонажи не до конца понимают, как именно Манхэттен навредил их вселенной и причинил ли он ей вообще вред? Джефф Джонс предлагает читателю найти ответ самому.

* * *

Нужны ли «Хранителям» продолжения? Однозначного ответа нет. Лично я не был в восторге от всех попыток рассказывать новые истории с этими героями. И тем не менее в перечисленных здесь проектах есть отличные идеи и мысли, пускай и похожие на те, что были в оригинальном комиксе Мура и Гиббонса.

А что думаете вы? Получилось ли у HBO или DC сделать достойный сиквел? Пишите в комментариях!