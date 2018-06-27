Сериал «Криптон»: предки Супермена из трущоб

Планета Криптон, будущая родина Супермена лет за сто до его рождения. Молодой задира Сег из дома Элов прозябает в трущобах города Кандор. Много лет назад Высший Совет во главе с Гласом Рау приговорил его деда к смерти за измену и ересь, а его род лишил имени и статуса. Но в жизнь героя врываются приключения и дворцовые интриги, когда странный незнакомец Адам Стрейндж заявляет, что Сег-Эл — дед ещё не рождённого Супермена и должен спасти планету от злодея Брейниака.

Krypton Жанр: подростковая фантастика

Продюсеры: Дэвид Гойер, Дэмиан Киндлер

В ролях: Кэмерон Кафф, Джорджина Кэмпбелл, Уоллис Дей, Эллиот Кован, Блейк Ритсон

Продолжительность: 10 серий по 42 минуты

Премьерный показ: март — май 2018, Syfy

Похоже на:

«Дивергент» (2014)

«Тайны Смолвиля» (2001–2011)

«Звездный путь» (2009)

Из «Криптона» могла получиться отличная научная фантастика. Погружаясь в историю планеты Супермена, авторы затронули много интересных тем, связанных с криптонским мироустройством. Даже на паре из них можно выстроить напряженную драму, что уж говорить про все. Судите сами.

Религия, проповедующая, что другой жизни во Вселенной нет. И это у технологически развитой цивилизации! Суровые условия: город окружён защитным силовым полем, а вокруг бушует вечная зима. В пещерах вне купола живут изгои. Бедняки промышляют вылазками за пределы купола. Размножаются жители Криптона только с помощью генной инженерии, и предназначение каждого закладывается еще до рождения. Общество поделено на ранги и роды, у каждого свой набор традиций и умений.

Среди лишённых ранга бедняков зреет недовольство, орудует террористическая организация Черный Ноль, а в правительстве готовится государственный переворот. Ко всей этой кутерьме добавим Брейниака — нетривиального злодея, коллекционера городов. Нашлось место и путешествиям во времени, и Думсдею, и циничному землянину, который призывает криптонцев спасать город от Брейниака во имя Супермена, а предупреждать о гибели планеты почему-то не торопится…

С этим богатством можно было творить что угодно: от антиутопии до технотриллера. Но авторы зачем-то решили ориентироваться на жанр подростковой фантастики. В итоге всё вышеперечисленное показано в сериале только в общих чертах. Вроде и интересные ходы есть, но все недоработано. Почему перестали размножаться традиционным способом? При этом секс как проявление любви и ради удовольствия тут сохранился. На чем основана вера в Рау? Как взаимодействуют города, ведь Кандор явно не единственный на планете? Никак не используется предопределенность функций, заложенных до рождения. Брейниак не продуман: зачем он коллекционирует города? На чем основаны его силы? Неважно, главное — чтобы была пара эффектных сцен.

В центре сюжета — группа недалёких подростков. Непонятно, почему этим раздолбаям доверяют ключевые роли в событиях такого масштаба. Симпатию среди них вызывает разве что Нисса Векс — за красоту и образ интриганки с золотым сердцем.

Ее соперница по обязательному любовному треугольнику Лайтер Зод вызывает только недоумение. Сначала сама творит не пойми чего, а через минуту удивленно плачется первому встречному: «Ой, как же это я так?» При этом сценаристы явно пытаются сделать из нее «крутую девчонку». Болезнь, заставляющая сериальных сценаристов путать сильных женщин с сумасшедшими, приобретает масштабы эпидемии. В итоге вместо интересной фантастики мы получаем семейную драму про потерянных родственников и муки любви.

Зато порадовал дуэт магистрата Дарона Векса (Эллиот Кован) и Гласа Рау (Блейк Ритсон). Эти актёры играли вместе в сериале «Демоны Да Винчи», и запаса экранной химии им хватило и на «Криптон». Хорош и генерал Зод. «Старики» вообще зачастую компенсируют идиотизм молодёжи, хотя полностью исправить ситуацию бессильны.

А ещё недостатки немного сглаживаются благодаря динамичному сюжету и общему уровню технического исполнения. Для сериала экшен и графика у «Криптона» вполне приличные, хоть и не выдающиеся. Правда, размах достигается в основном пейзажными планами, нарисованными на компьютере. Декорации же минималистичны и сводятся к однообразным коридорам, пещерам и подворотням.

Могло получиться крайне интересно, а вышло красиво и глуповато. Сериал, скорее всего, оставит равнодушными любителей как научной фантастики, так и супергероев.