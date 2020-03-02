Детектив Такеши Ковач путешествует по галактике, пытаясь отыскать следы предводительницы восстания Келкрист Фолкнер. И след вроде отыскивается — один богач с отдалённой планеты, где производится сплав для стэков (особых устройств, позволяющих переносить разум человека из одного тела в другое), утверждает, что может помочь. В обмен на информацию он просит Ковача защитить его жизнь.

«Видоизменённый углерод», 2 сезон: киберпанк с привкусом супергероики

Altered Carbon, 2-й сезон

Жанр: киберпанк
Сценарий: Лаэта Калогридис
В ролях: Энтони Маки, Лила Лорен, Симон Миссик, Крис Коннер
Премьера: 27 февраля 2020
Продолжительность: 8 серий ~50 минут
Возрастной рейтинг: 18+
Похоже на:
«Вспомнить всё» (1990)
«Вспомнить всё» (2012)
«Матрица» (1999)

Первый сезон «Видоизменённого углерода» был отличным — здесь и мрачное будущее, и любопытное допущение, которое обыгрывается и примеряется к массе ситуаций, и затягивающая детективная интрига. От происходящего на экране порой так захватывало дух, что впору описать это культовым монологом Рутгера Хауэра из «Бегущего по лезвию». Поэтому у второго сезона неизбежно возникает «синдром сиквела». Ставки поднимать особо некуда, обсасывать старые темы уже нельзя, на любые радикальные изменения аудитория неизбежно будет ворчать. А радикальных изменений хватает — взять хотя бы то, что у главного героя появилось новое тело.

Сюжет второго сезона «Углерода» разворачивается спустя 30 лет, причём на новой планете и при участии массы новых персонажей, однако от первого он отделяется весьма условно. Ковач занят именно тем, за что взялся в конце предыдущего сезона, — разыскивает Фолкнер, от которой, судя по всему, остался только стэк. Неудивительно, что за три десятилетия его поиски не дали результатов. Мир при этом не изменился совершенно — в условиях тотального бессмертия прогрессу некуда спешить. Но всё-таки при общей цельности сюжета различий между двумя сезонами хватает.

«Видоизменённый углерод», 2 сезон: киберпанк с привкусом супергероики 1

Больше всего бросается в глаза сокращение бюджета — в сезоне 8 серий вместо 10, а действие происходит либо в уже знакомых декорациях, либо в закрытых помещениях. В целом после просмотра остаётся послевкусие, как от фантастики девяностых. Поменялись акценты: детективная составляющая уступила место приключенческой — кое-какая интрига осталась, но от сезона отчётливо веет супергероикой. Ковач снова оказывается в эпицентре важнейших событий, представая перед зрителями творцом истории. Спасибо хоть теперь это происходит не из-за родственных связей героя, а из-за его желания найти возлюбленную.

«Видоизменённый углерод», 2 сезон: киберпанк с привкусом супергероики 2

Сместился и фокус сценария. Если в первом сезоне сценаристы активно играли с сеттингом, показывая все возможные последствия применения технологии стэков, то во втором они принялись препарировать героев. А поскольку Ковача уже раскрыли в первом сезоне, под скальпель попали другие участники событий, в первую очередь — искусственный интеллект По. Авторы обратились к одной из ключевых тем киберпанка и всерьёз стали исследовать, где пролегает граница человеческого в цифровом мире. Параллельно создатели украдкой вставляют мысль, что тело — не просто сосуд, а важная составляющая личности. Любопытно, но можно было бы посвятить этому весь сезон.

«Видоизменённый углерод», 2 сезон: киберпанк с привкусом супергероики 3

Появилось много всяческой хакерщины, миров-симуляций и очеловечевшихся ИИ. Даже визуальный ряд порой откровенно отсылает к фильмам вроде «Экзистенции» и «Джонни Мнемоника», а от постановки боевых сцен периодически веет «Джоном Уиком». Всё время ждёшь, что в кадр заглянет Киану Ривз в роли какого-нибудь богатея — жаль, что этого не происходит. Зато есть другие сюрпризы.

Непредсказуемость, которая так увлекала при просмотре первого сезона, и здесь на месте. Помещая героев в сложные ситуации и развешивая по стенам ружья для их разрешения, сценаристы всё равно пользуются роялями в кустах — или «богами из машины», раз уж у нас тут киберпанк. Благодаря выдержанному темпу и аккуратному уклонению от штампов (или их грамотной маскировке) сезон смотрится на одном дыхании.

«Видоизменённый углерод», 2 сезон: киберпанк с привкусом супергероики 4

Актёрская работа снова на высоте. Хочется отметить Лилу Лорен, играющую губернатора планеты, куда привёл Ковача его квест. Пускай вначале героиня кажется простой и понятной, со временем в её характере открывается любопытное второе дно — и Лила отлично передала нюансы своего персонажа. Правда, глядя на неё, сложно отделаться от мысли, что создатели изначально видели в этой роли Галь Гадот, — но, видимо, звёзды не сошлись.

«Видоизменённый углерод», 2 сезон: киберпанк с привкусом супергероики 6

Пускай мне больше по душе Ковач в исполнении Киннамана, Энтони Маки справился с ролью отлично. Просто надо держать в голове, что его Такеши — уже не трагический герой, который не может найти своё место в изменившемся мире. Это человек, примирившийся с прошлым и уверенно идущий к своей цели. Теперь за весь драматизм отвечает искусственный интеллект По — несчастный страдает от прогрессирующей деградации ядра, из-за чего отчаянно глючит и всё глубже погружается в пучину своеобразной деменции. Именно за его судьбу мы и переживаем весь сезон — с Ковачем-то что будет, он в новом роскошном боевом теле кажется бессмертным супергероем. «Мы все сломаны, именно это и делает нас людьми», — говорит сериал устами одного из персонажей. Так вот, Ковач не выглядит сломанным, и от того он далеко не самый человечный в сериале.

«Видоизменённый углерод», 2 сезон: киберпанк с привкусом супергероики 7

Название клуба выбирали, видимо, ударом головы по клавиатуре

Супергеройские мотивы достигают апофеоза к финалу, когда «команда мечты» прибывает для схватки с «монстром недели» — ради спасения всего мира, разумеется! Концовка была самым слабым местом первого сезона, и во втором, пожалуй, эта традиция продолжается. Здесь хватает и штампов, и сценарных метаний, и поспешного закрытия сюжетных веток. С другой стороны, концовка создаёт интересный задел на третий сезон — и будет логично, если он окажется последним.

 

 ИТОГ:  Второй сезон «Видоизменённого углерода» куда беззаботнее первого. На смену неуютному миру, нарисованному широкими мазками натурализма, со всеми этими телами из пластиковых мешков, пришли киберпанково-супергеройские приключения. Герой, которому не было места под светом неона, наконец-то его отыскал. При этом делить историю на сезоны можно лишь условно — слишком много багажа притащил Такеши Ковач из прошлого.

«Видоизменённый углерод», 2 сезон: киберпанк с привкусом супергероики 5

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

А ещё у нас есть