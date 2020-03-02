«Видоизменённый углерод», 2 сезон: киберпанк с привкусом супергероики

Детектив Такеши Ковач путешествует по галактике, пытаясь отыскать следы предводительницы восстания Келкрист Фолкнер. И след вроде отыскивается — один богач с отдалённой планеты, где производится сплав для стэков (особых устройств, позволяющих переносить разум человека из одного тела в другое), утверждает, что может помочь. В обмен на информацию он просит Ковача защитить его жизнь.

Altered Carbon, 2-й сезон Жанр: киберпанк

Сценарий: Лаэта Калогридис

В ролях: Энтони Маки, Лила Лорен, Симон Миссик, Крис Коннер

Премьера: 27 февраля 2020

Продолжительность: 8 серий ~50 минут

Возрастной рейтинг: 18+

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«Матрица» (1999)

Первый сезон «Видоизменённого углерода» был отличным — здесь и мрачное будущее, и любопытное допущение, которое обыгрывается и примеряется к массе ситуаций, и затягивающая детективная интрига. От происходящего на экране порой так захватывало дух, что впору описать это культовым монологом Рутгера Хауэра из «Бегущего по лезвию». Поэтому у второго сезона неизбежно возникает «синдром сиквела». Ставки поднимать особо некуда, обсасывать старые темы уже нельзя, на любые радикальные изменения аудитория неизбежно будет ворчать. А радикальных изменений хватает — взять хотя бы то, что у главного героя появилось новое тело.

Сюжет второго сезона «Углерода» разворачивается спустя 30 лет, причём на новой планете и при участии массы новых персонажей, однако от первого он отделяется весьма условно. Ковач занят именно тем, за что взялся в конце предыдущего сезона, — разыскивает Фолкнер, от которой, судя по всему, остался только стэк. Неудивительно, что за три десятилетия его поиски не дали результатов. Мир при этом не изменился совершенно — в условиях тотального бессмертия прогрессу некуда спешить. Но всё-таки при общей цельности сюжета различий между двумя сезонами хватает.

Больше всего бросается в глаза сокращение бюджета — в сезоне 8 серий вместо 10, а действие происходит либо в уже знакомых декорациях, либо в закрытых помещениях. В целом после просмотра остаётся послевкусие, как от фантастики девяностых. Поменялись акценты: детективная составляющая уступила место приключенческой — кое-какая интрига осталась, но от сезона отчётливо веет супергероикой. Ковач снова оказывается в эпицентре важнейших событий, представая перед зрителями творцом истории. Спасибо хоть теперь это происходит не из-за родственных связей героя, а из-за его желания найти возлюбленную.

Сместился и фокус сценария. Если в первом сезоне сценаристы активно играли с сеттингом, показывая все возможные последствия применения технологии стэков, то во втором они принялись препарировать героев. А поскольку Ковача уже раскрыли в первом сезоне, под скальпель попали другие участники событий, в первую очередь — искусственный интеллект По. Авторы обратились к одной из ключевых тем киберпанка и всерьёз стали исследовать, где пролегает граница человеческого в цифровом мире. Параллельно создатели украдкой вставляют мысль, что тело — не просто сосуд, а важная составляющая личности. Любопытно, но можно было бы посвятить этому весь сезон.

Появилось много всяческой хакерщины, миров-симуляций и очеловечевшихся ИИ. Даже визуальный ряд порой откровенно отсылает к фильмам вроде «Экзистенции» и «Джонни Мнемоника», а от постановки боевых сцен периодически веет «Джоном Уиком». Всё время ждёшь, что в кадр заглянет Киану Ривз в роли какого-нибудь богатея — жаль, что этого не происходит. Зато есть другие сюрпризы.

Непредсказуемость, которая так увлекала при просмотре первого сезона, и здесь на месте. Помещая героев в сложные ситуации и развешивая по стенам ружья для их разрешения, сценаристы всё равно пользуются роялями в кустах — или «богами из машины», раз уж у нас тут киберпанк. Благодаря выдержанному темпу и аккуратному уклонению от штампов (или их грамотной маскировке) сезон смотрится на одном дыхании.

Актёрская работа снова на высоте. Хочется отметить Лилу Лорен, играющую губернатора планеты, куда привёл Ковача его квест. Пускай вначале героиня кажется простой и понятной, со временем в её характере открывается любопытное второе дно — и Лила отлично передала нюансы своего персонажа. Правда, глядя на неё, сложно отделаться от мысли, что создатели изначально видели в этой роли Галь Гадот, — но, видимо, звёзды не сошлись.

Пускай мне больше по душе Ковач в исполнении Киннамана, Энтони Маки справился с ролью отлично. Просто надо держать в голове, что его Такеши — уже не трагический герой, который не может найти своё место в изменившемся мире. Это человек, примирившийся с прошлым и уверенно идущий к своей цели. Теперь за весь драматизм отвечает искусственный интеллект По — несчастный страдает от прогрессирующей деградации ядра, из-за чего отчаянно глючит и всё глубже погружается в пучину своеобразной деменции. Именно за его судьбу мы и переживаем весь сезон — с Ковачем-то что будет, он в новом роскошном боевом теле кажется бессмертным супергероем. «Мы все сломаны, именно это и делает нас людьми», — говорит сериал устами одного из персонажей. Так вот, Ковач не выглядит сломанным, и от того он далеко не самый человечный в сериале.

Супергеройские мотивы достигают апофеоза к финалу, когда «команда мечты» прибывает для схватки с «монстром недели» — ради спасения всего мира, разумеется! Концовка была самым слабым местом первого сезона, и во втором, пожалуй, эта традиция продолжается. Здесь хватает и штампов, и сценарных метаний, и поспешного закрытия сюжетных веток. С другой стороны, концовка создаёт интересный задел на третий сезон — и будет логично, если он окажется последним.