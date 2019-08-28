Мнение о сценарии «Доброе утро, полночь» (Good morning, midnight)

После длительного перерыва я решил почитать сценарий какого-нибудь недавно анонсированного фильма. Мой выбор пал на«Доброе утро, полночь» (Good morning, midnight). Этим проектом заинтересовался Джордж Клуни. Он срежиссирует картину и заодно сыграет в ней главную роль. Также, на кино уже подписались Фелисити Джонс, Кайл Чэндлер и Дэвид Ойелоуо.

Good morning midnight является экранизацией романа Лили Брукс-Далтон. Согласно имеющейся аннотации, его действие разворачивается в постапокалиптическом мире. В центре сюжета две истории: оставшегося в одиночестве в Арктике пожилого ученого Августина и экипажа космического корабля «Эфир». Августин устраивает отчаянную гонку по ледяной пустыне, чтобы успеть связаться с кораблем до того, как он вернется на Землю.

Это описание показалось мне достаточно интересным, чтобы дать сценарию шанс. К сожалению, я совершил одну критическую ошибку. Я не обратил внимания на то, что кино делается для Netflix. Ладно, стоит признать иногда у Netflix выходят более-менее приличные фантастические фильмы. Но, увы, пока что на каждое «Дитя робота» приходится с пяток «Парадоксов Кловерфилд». И, судя по тому что я прочитал, Good morning midnight вряд ли переломит данную тенденцию.

Итак, написанный Марком Л. Смитом сценарий (версия от 3 августа 2018 года, 111 страниц) открывается сценой эвакуации. Военные экстренно эвакуируют на большую землю экипаж арктической обсерватории. В комплексе остается лишь пожилой ученый Августин. У него терминальная стадия кинематографического рака (ну, вы знаете, тот который с кашлем и кровью на ладони в самые драматические моменты). И потому, он не видит смысла возвращаться. Тем более, что как вскоре выясняется, на Земле внезапно произошла ядерная война. Облака смертоносной радиации окутали всю планету — и последними умрут как раз те, кто находится на полюсах.

Через некоторое время и целую серию флэшбеков из молодости, Августин находит на станции маленькую девочку Айрис, которую очевидно пропустили спасатели. Он пробует разговорить ее, но та не произносит ни слова. Вскоре Августин обнаруживает, что к Земле приближается космический корабль «Эфир», который несколько лет назад был запущен к Юпитеру. Пожилой ученые пытается связаться с экипажем, но по каким-то причинам мощности обсерватории не хватает. Потому он решает совершить переход к соседней передающей станции, пока до них не добрались смертоносные радиоактивные облака.

Параллельно с этим разворачивается линия экипажа «Эфира». Благодаря очередному флэшбеку мы узнаем, что несколько десятилетий назад у Юпитера внезапно обнаружился пригодный для жизни спутник с кислородной атмосферой. По удивительному совпадению, его открыл Августин. Экипаж «Эфира» высадился на спутнике и подтвердил его жизнепригодность. К сожалению, человечество так и не успело основать на нем колонию.

Дальнейшее действие представляет собой чередование двух линий. Августин с девочкой идут по тундре, преодолевая всяческие трудности вроде ломающего льда и нападений волков. А экипаж «Эфира»… переживает. Серьезно, абсолютное большинство сцен с астронавтами — это их мелодраматические разговоры о жизни, семье и молчащей Земле. Да, в сюжете присутствует одна сцена выхода в открытый космос, которая заканчивается смертью — но она нужна исключительно для того, чтобы сократить к финалу число персонажей до необходимого числа.

Итак, что же из всего этого получилось? Скажу сразу, что я понятия не имею, насколько работа Смита соответствует оригинальному роману. Так что я буду оценивать исключительно то, что есть в сценарии. А оно меня, мягко говоря, разочаровало, а кое-где даже немного выбесило.

Взять хотя бы откровенно, не побоюсь этих слов, туповатую завязку. Неизвестный спутник Юпитера, по поверхности которого можно ходить без скафандра? Серьезно? Неужели автор не мог нанять эксперта из 8 класса, немного знающего астрономию? Или, я скажу еще более невероятную вещь — чуть-чуть напрячься и изменить этот аспект? Скажем, написать, что «Эфир» это первый межзвездный корабль, который возвращается с грузом унобтаниума с Пандоры Альфа Центавра. Это бы хотя бы имело какой-то смысл в контексте истории.

Далее, откровенно неправдоподобный конец света. Что это за такая глобальная ядерная война, после которой у американской армии хватает ресурсов, чтобы организовать операцию по эвакуации научного персонала с какой-то забытой обсерватории в Арктике? Я, конечно, не знаю, как автор представляет себе конец света в виде третьей мировой — но, на мой взгляд сомнительно, что во время него кто-то стал бы заниматься эвакуацией. Ну, хотя бы потому, что после войны не осталось бы никого, кто смог бы организовать такую операцию. А даже если и останется, то судьба астрономов явно будет далеко не самой приоритетной задачаей. И, куда, простите, они эвакуируются? В сценарии говорится, что ученые летят домой к семьям. А это означает, что города не были уничтожены. Вот такая вот удивительно неразрушительная ядерная война.

На это накладывается вишенка на торте в виде образовавшихся после взрывов облаков радиации, которые точно убьют всю жизнь на Земле. Знаете, подобный поворот еще мог прокатить 60 лет тому назад в каком-нибудь «На берегу». Но на дворе все же 2019 год. И ладно бы только это. Но если люди точно знают, что чем южнее ты находишься — тем быстрее умрешь — то почему вообще они летят на юг? Разве они не должно наоборот, стремиться как можно дальше на север? Почему кроме Августина никто не остается в обсерватории в надежде, что ученые ошиблись в расчетах и облака радиации все же не доберутся до полюсов?

Кто-то может сказать, что это фантастика и не стоит так сильно придираться к авторским допущениям. Но блин, на них строится абсолютно весь последующий сюжет. И они не имеют никакого смысла. А если завязка бессмысленна — как можно воспринимать всерьез дальнейшие события? Честно, я мог бы смириться еще с каким-то одним из этих элементов. Но в Good morning, midnight с ними вышел откровенный перебор. А ведь самое смешное заключается в том ,что опять же, многих логических проблем можно было бы решить если бы в сценарии попросту не озвучивалась причина апокалипсиса.

Но на этом проблемы не заканчиваются. Если подумать, весь арктический поход Августина тоже выглядит крайне натянутым. По сути, он собирается сказать астронавтам, что на Земле конец света и они должны вернуться на спутник и жить там. Но почему никому на умирающей Земле больше не пришла в голову мысль сделать это и попытаться дать человечеству второй шанс? Или что же, все передатчики в мире были уничтожены во время ядерной войны (при том, что города уцелели)? Плюс, неужели астронавты увидев, что Земля в буквальном смысле изменила цвет и никто не выходит на связь, сами бы не догадались, что случилось и не легли на обратный курс?

Вдобавок ко всему вышесказанному, вся линия космического корабля кажется абсолютно ненужной. Она только растягивает хронометраж, на мой взгляд не привнося ничего ценного в сюжет. Экипаж «Эфира» во многом требуется ради для небольшого мелодраматического твиста. Проблема в том, что этот твист выглядит так, словно его написал Шьямалан под впечатлением от мыльных опер. Возможно, в книге он смотрелся хорошо, ведь там можно подробно описать чувства и переживания персонажей — но в формате сценария мне попросту захотелось схватиться за голову.

На мой взгляд, из всей этой истории можно было бы что-то выжать что-то стоящее, если убрать или, по крайней мере, не озвучивать самые сомнительные элементы завязки, а также выкинуть все сцены на борту космического корабля. Останься в сюжете один Августин с девочкой, бредущий по Арктике и говорящий по радио с умирающим миром — то получилась бы более-менее неплохая драма. Но, кажется, не судьба.

Впрочем, я не сомневаюсь, что Netflix сумеет собрать из отснятого материала достаточно интригующий трейлер. Суровый бородатый Клуни с девочкой во льдах, волки, полярные сияния, индикатор отравленного воздуха с красной стрелкой, вертолеты и космические корабли — думаю, нарезка этих кадров будет смотреться достаточно увлекательно. Но увы, если сценарий не подвергнется серьезной коррекции, на выходе скорее всего снова получится «ну это же фильм от Netflix, чего еще ты ждал?».