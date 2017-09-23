Антология «Голос Лема». Трибьют главному польскому фантасту

Антология произведений польских фантастов, которые вдохновлялись творчеством своего великого соотечественника Станислава Лема.

Głos Lema Межавторская антология

Жанр: научная фантастика

Составитель: Михал Цетнаровский

Выход оригинала: 2011

Переводчики: С. Легеза, К. Плешков, В. Борисов, В. Язневич

Издательство: АСТ, 2017

Серия: «Звёзды научной фантастики»

704 стр., 2500 экз.

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При создании антологии-трибьюта, вдохновлённого творчеством знаменитого писателя, очень легко поддаться соблазну ограничиться фанфиками — сиквелами-приквелами-вбоквелами к произведениям мэтра. Подобного рода тексты могут сочиняться со всем возможным почтением к оригиналу и на высоком литературном уровне, однако это самый лёгкий путь. К чести составителя «лемовской» антологии Михала Цетнаровского и привлёченных им польских фантастов, такой незатейливый подход был в основном отвергнут. Конечно, авторы антологии держали в уме лемовские произведения, однако пошли по более сложной дороге: одни пытались писать «под Лема» стилистически, другие — с оглядкой на идеи и философию классика. Получилось по-разному, ибо у каждого подхода имеются свои объективные трудности.

Например, стилизовать тексты под Лема непросто хотя бы потому, что единого литературного стиля в своём творчестве пан Станислав не придерживался. Нет, его язык довольно оригинален — в предисловии к антологии видный фантаст Яцек Дукай называет его «специфичным, разухабистым довоенным польским». Просто книги Лема написаны в неодинаковой манере: «Звёздные дневники Ийона Тихого» не похожи на «Рассказы о пилоте Пирксе», а «Сказки роботов» отличаются от «Соляриса». Те из авторов антологии, которые выбрали путь «подражательства», ориентировались на конкретные лемовские произведения — так что некоторый элемент фанфика в их текстах всё же имеется. Они, собственно, этого и не скрывают: некоторые даже размещают перед своими текстами эпиграфы с цитатами из Лема — чтобы и сомнений никаких не оставалось.

Так, рассказ Януша Цырана «Солнце Король» — явная отсылка к сборнику-игре «Абсолютная пустота», который Лем составил из рецензий на несуществующие книги. Точнее, к одному из текстов сборника, «Группенфюрер Луи XIV». Цыран написал идейно созвучный оригиналу художественный текст — получилось изящно, хоть и не совсем осмысленно. Рафал Оркан сочинял «Лунные приключения князя Кордиана» с явной оглядкой на некоторые притчи из «Кибериады». Правда, текст Оркана, по сути, «вещь в себе»: проблема в очевидной его безыдейности. Гораздо ярче смотрится повесть Филипа Хака «Космоботические сказания Доминика Видмара» — изобретательная отсылка и к той же «Кибериаде», и к «Звёздным дневникам Ийона Тихого».

Впрочем, откровенно «подражательских» текстов в сборнике мало — авторы его в основном ориентируются на идейное наследие Лема, пытаясь представить, какие истории мог бы написать классик, если бы жил здесь и сейчас.

Откровенно «подражательских» текстов в сборнике мало — авторы его в основном ориентируются на идейное наследие Лема

Конечно, не обходится без ляпов. Так, очень странно выглядит рассказ Кшиштофа Пискорского «Тринадцать интервалов Иорри» — автор как будто решил, что твёрдая НФ «по Лему» должна быть максимально неудобоваримой для чтения. Через текст, перенасыщенный специфической терминологией, приходится буквально продираться, что откровенно утомляет. А ведь этот текст открывает антологию! Или рассказ Иоанны Скальской «Пламя — я», остросюжетный триллер с непростым этическим выбором, который смотрится по большей части здорово, но под занавес просто сдувается. Пожалуй, Лем сумел бы придумать финал поинтереснее…

Зато фанатам наверняка понравится тонкая, хоть и довольно сложная стилизация Яцека Дукая «Кто написал Станислава Лема?», которая мастерски выдерживает как стиль, так и дух поздних работ польского мэтра. Да и по формату это отсылка всё к тем же вымышленным рецензиям из сборника «Абсолютная пустота». Увлекателен рассказ Войцеха Орлиньского «Станлемиан» — остросюжетный боевик со стрельбой, который в идейном плане близок к этапной для Лема монографии «Сумма технологии». Несколько рассказов и по форме, и по смыслу вполне могли бы дополнить некоторые произведения классика. Например, «Пределы видения» Вавжинеца Поджуцкого заставляют вспомнить то ли «Эдем», то ли «Непобедимый». А пронзительная «Кукла» Алекса Гютше буквально просится в компанию меланхоличных приключений пилота Пиркса.

На общем довольно-таки высоком фоне особо выделяются два текста — вот только насколько они «лемовские»? Рассказ Рафала Косика «Телефон» — драматичный, горький и очень «аутентичный», напоминающий современное польское «серьёзное» кино. Но Лем-то здесь причём? И ещё повесть Роберта М. Вегнера «Все дети Барби», которой, кстати, в оригинальном издании антологии не было — и совершенно заслуженно. Текст, конечно, хорош: эдакий посткиберпанковский триллер — увлекательный, психологичный, в лучших традициях западной НФ XXI века. Но с Лемом и его творчеством он как-то не слишком соотносится.

Итог: достойный сборник, который может привлечь как поклонников Станислава Лема, так и тех, кто интересуется современной польской фантастикой.

Место Лема На Западе и в мире Лем никогда не был и не является звездой поп-фантастики масштабов Айзека Азимова или Фрэнка Герберта. Однако его и не забыли. Яцек Дукая, из предисловия

— Это нечто не думает, это всего лишь программа, которая зависла,— заявил ксёндз профессор Вабулис…. — Это лишь пустота болтает и пустота из пустоты в пустоту превращается.

— А ты не смейся над этой пустотой, ведь она над тобой не смеётся,— сказал компьютерный голос, а потом из динамиков донёсся только тихий треск.

Филип Хака «Космоботические сказания Доминика Видмара»

Читать рассказ из сборника Вавжинец Поджуцкий «Пределы видения» Рассказ, написанного в подражание космической НФ Станислава Лема.

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