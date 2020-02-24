Брендон Сандерсон «Легион»: детектив о воображаемых друзьях

У Стивена Лидса по прозвищу Легион очень много воображаемых друзей, и, когда нужно, он легко обзаводится новыми. Лидс сам не знает, безумен он или у его галлюцинаций иная природа, но это не мешает ему вовсю пользоваться помощью своих вымышленных приятелей. Ведь каждый из них — специалист в своём деле, будь то психология, языки или владение оружием. Полагаясь на их знания и подсказки, Лидс может раскрыть самые невероятные дела, перед которыми пасуют спецслужбы и обычные частные детективы.

Brandon Sanderson

Legion

Сборник повестей

Жанр: приключенческая фантастика

Выход оригинала: 2012, 2014, 2018

Переводчик: Н. Осояну

Издательство: «Азбука», 2020

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

384 стр., 4000 экз.

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телесериал «Легион» (2017–2019)

Мы знаем Брендона Сандерсона как автора фэнтези, прежде всего эпического, но время от времени он экспериментирует и с другими направлениями. И одним из самых любопытных его экспериментов стал цикл из трёх повестей «Легион».

В отличие от большинства книг Сандерсона, «Легион» не может похвастаться оригинальным миром — действие разворачивается на Земле наших дней, хотя наличие нескольких фантастических технологий позволяет предположить, что это всё же альтернативная реальность. Но Сандерсон не был бы собой, если бы не постарался придумать что-то необычное. Просто в «Легионе» это касается прежде всего протагониста и дел, с которыми он сталкивается.

Лидс не похож на большинство литературных детективов. Сам по себе он не обладает какими-то выдающимися навыками и талантами — вся его уникальность заключается в воображаемых личностях, которые его окружают. Сандерсон славится тем, что в своих фэнтезийных романах создаёт очень продуманные магические системы, и этот же подход он демонстрирует в отношении способностей Лидса. Автор органично вписывает в повествование правила, по которым «работают» галлюцинации героя. Отталкиваясь от этих правил и порой находя в них изящные лазейки, Сандерсон придумывает немало оригинальных поворотов, каких не встретишь в других детективах.

Воображаемые друзья Стивена не ограничиваются выполнением функций, для которых были порождены. Ключевые герои-галлюцинации получились очень колоритными, у каждого собственные психологические проблемы и своё мнение по любому вопросу, так что подчас эта странная компания затмевает главного героя.

В каждой из трёх повестей Лидс сталкивается с весьма запутанными делами, в основе которых лежат любопытные фантастические допущения. В первой истории герой ищет экспериментальную камеру, которая, по словам нанимателя, способна запечатлевать события прошлого. В повести «На поверхности» Лидс разыскивает труп учёного, работавшего над сохранением информации в человеческом теле, причём результаты работы как раз спрятаны в его останках. А «Ложь в глазах смотрящего», которая начинается с пропажи одного из воображаемых друзей Лидса и призыва о помощи от его давней знакомой, затрагивает тему виртуальной реальности с полным погружением.

Так что, рассказывая увлекательные приключенческие истории, Сандерсон поднимает ряд любопытных вопросов, связанных с религией, использованием перспективных технологий и манипуляциями с ДНК. Все три части «Легиона» очень динамичны, лаконичны и сфокусированы на одном герое. Правда, хотя их завязки вроде бы намекают, что читателей ждёт лихо закрученная детективная интрига, на деле расследование всякий раз отходит на второй план, уступая первенство экшену. Это, впрочем, вполне в духе Сандерсона: полноценные детективы ему не даются — достаточно вспомнить цикл «Двурождённые», где главными героями выступают сыщики, однако большая часть их работы состоит из перестрелок и погонь. В «Легионе» концентрация экшена меньше, но герою куда чаще придётся выпутываться из разнообразных неприятностей, чем ломать голову над загадками.

Итог: один из самых необычных, лаконичных и ярких циклов Сандерсона, который смело можно рекомендовать не только поклонникам автора, но и ценителям приключенческой фантастики «ближнего прицела».

Слишком много Легионов Уже вскоре после выхода первой повести права на экранизацию «Легиона» в формате телесериала приобрела студия Lionsgate. Однако, по словам Сандерсона, проект был заморожен из-за выхода на канале FX одноимённого сериала по мотивам комиксов Marvel, где тоже рассказывалось о герое со странным психическим расстройством.