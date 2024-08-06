Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2024-го

Лето закончилось. Увы, слишком быстро — как всегда. На носу осень. И в первый осенний месяц появится довольно много интересных книжных новинок с упором на НФ и фэнтези. Будут и продолжения уже ставших популярными у нас циклов Марты Уэллс, Ричарда Нелла, Райана Кейхилла, и начальные тома совсем новых серий Сергея Лукьяненко, Анны Каньтох, Геновевы Димовой. О потенциально интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест за сентябрь нынешнего года.
НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА
Марта Уэллс «Коллапс системы»
Корпорация «Бэриш-Эстранза» отправила корабли на недавно колонизированную планету. Формально для оказания помощи, но на самом деле, конечно, чтобы прибрать мирок себе. Однако Киллербот и его друзья твёрдо намерены защитить и так настрадавшихся колонистов от цепкой хватки корпоратов.
Что нас ждёт: очередной роман о приключениях могучего робота с ИИ, который обрёл самосознание. Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»
Анна Каньтох «Предлунные»
В Лунаполисе заправляет древняя раса Предлунных, которые помешаны на творчестве. Причём во всех областях жизни. Это мир поразительной красоты, стремящийся к совершенству. Вот только у идеального мира есть нюанс. У тех, кто не обладает совершенством, здесь нет будущего…
Что нас ждёт: первый роман цикла «Предлунные», оригинальной НФ польской писательницы, чьи книги написаны в традициях «новых странных». Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Иная фантастика»
К. У. Джетер «Ночь морлоков»
Во время второго путешествия в будущее создатель машины времени, вероятно, погиб, а его аппарат попал в руки морлоков — деградировавшей ветви человечества. Причём морлокам удалось как-то построить реплики машины, и они напали на викторианский Лондон… Что нас ждёт: роман 1979 года, пародийная стилизация под Герберта Уэллса.
Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Фантастика. Трендмейкеры»
Дэйв Эггерс «Вместе»
В будущем у людей нет тайн — от них отказались во имя безопасности. Могущественную компанию «Вместе», которая производит технологии слежки и контроля, возглавляет честолюбивая карьеристка Мэй Холланд. Другая героиня, Дилейни Уэллс, пытается развалить компанию изнутри, однако её действия приводят к противоположному результату. Похоже, скоро «Вместе» будет контролировать даже человеческие мысли…
Что нас ждёт: продолжение бестселлера «Сфера» о недалёком будущем в духе киберпанка.
Издательство: «Фантом Пресс»
Андреас Брандхорст «Корабль»
В далёком будущем власть на Земле перешла к разумным машинам. Уцелевшие люди превратились в подобие домашних зверушек, полностью зависящих от машин и при этом совершенно бесполезных. Однако, когда Земле начинает грозить смертельная опасность, только человек оказывается способен её предотвратить…
Что нас ждёт: внецикловый роман ведущего немецкого фантаста, лауреат главных НФ-наград страны — Немецкой научно-фантастической премии и Премии Курда Лассвица.
Издательство, серия: «АСТ» / «Звёзды научной фантастики»
Сергей Лукьяненко «Поиски утраченного завтра»
Тридцатилетний Никита — бессмертный. Ну, так вышло. Он просто хочет жить спокойно и мирно, но вокруг него постоянно творится какая-то дичь. Например, какие-то злюки убивают его давнего друга и обратившихся к Никите за защитой землян, да и самого Никиту пытаются покрошить в фарш. Зачем, почему?
Что нас ждёт: первый роман цикла «Слаживание», который сам автор определяет как космическую или героическую фантастику. Издательство, серия:
«АСТ: Neoclassic» / «Книги Сергея Лукьяненко»
ФЭНТЕЗИ
Джеймс Блэйлок «Бумажный грааль. Все колокола Земли»
Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»
Райан Кейхилл «Сквозь тьму и свет»
Великий город Белдуар осаждён полчищами Лорийской империи. Эта война кажется простыми феодальными распрями, однако рыцари Акерона видят истинную опасность, которая зарождается во тьме. Лишь небольшая группа избранных может встать на пути угрозы…
Что нас ждёт: второй роман цикла эпического фэнтези «Связанные и сломленные», написанного в стиле Тэда Уильямса.
Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Главные новинки фэнтези и фантастики»
Ричард Нелл «Короли пепла»
Принц Кейл пытается вырвать свою страну из рук захватчиков. Кейл владеет магией и потенциально очень силён, но плохо контролирует свои способности, которые его даже пугают, ведь непонятна их природа. Просто у него нет выбора…Что нас ждёт: второй роман цикла эпического фэнтези «Пепел и песок» нового мэтра гримдарка.
Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Шедевры фэнтези»
Геновева Димова «Тёмные дни»
Косара, официально лицензированная ведьма из города Черноград, уже не один год борется со всякой нечистью вроде кикимор и волколаков. Ей любой монстр по плечу. За одним исключением — со Змеем даже Косаре не совладать. Причём Змей, разумный Царь монстров, задумал окончательно избавиться от надоедливой ведьмы. Так что Косаре приходится бежать в Белоград, куда монстрам дороги нет. Но и в Белограде далеко не всё ладно…
Что нас ждёт: первый роман цикла «Ведьмин справочник по чудовищам» на основе славянской мифологии, написанный болгарской писательницей и археологом, которая сейчас живёт в Шотландии.
Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Новая фэнтези»
МИСТИКА И ХОРРОР
Клэр Кода «Женщина, голод»
Лидия хочет есть. Особенно ей хочется японской еды, которую любил её покойный отец. Проблема в том, что обычная еда Лидии не подойдёт, ведь она — вампир…
Что нас ждёт: мистическая драма о (не)жизненных переживаниях начинающей вампирши. Лучшая книга 2022 года по версии британских изданий Harper's Bazaar, Daily Mail, Glamour и Thrillist.
Издательство: «Дом историй»
Джемма Файлс «Экспериментальный фильм»
Потеряв работу преподавателя и отчаянно нуждаясь в деньгах, чтобы прокормить сына с аутизмом, Лоис Кэйрнс берётся за работу кинокритика. Однажды она находит плёнку с фрагментами немого фильма и предполагает, что её автор — известная спиритуалистка миссис Уиткомб, загадочно исчезнувшая в 1918 году из купе поезда. Надеясь на сенсацию, которая принесёт ей много денег, Лоис начинает расследование, но всё может закончиться печально, ведь в деле замешано демоническое создание...
Что нас ждёт: хоррор канадской писательницы, завоевавший несколько наград — премии имени Ширли Джексон и «Солнечная вспышка».
Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Мастера ужасов»
Ник Робертс «Дом экзорциста»
Психолог Дэниел Хилл покупает ферму в холмах Западной Вирджинии и переезжает туда вместе с беременной женой и дочерью. Поначалу местные красоты завораживают семейство, однако вскоре Дэниел находит в подвале фермы заколоченный колодец со странными символами на крышке. Оказывается, ранее дом принадлежал экзорцисту, и в колодце обитает древний зловещий дух. Вскоре всей семье Хиллов предстоит окунуться в кошмары…
Что нас ждёт: жутковатый хоррор ранее неизвестного у нас автора ужастиков.
Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Мастера ужасов»
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