Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2024-го

Корпорация «Бэриш-Эстранза» отправила корабли на недавно колонизированную планету. Формально для оказания помощи, но на самом деле, конечно, чтобы прибрать мирок себе. Однако Киллербот и его друзья твёрдо намерены защитить и так настрадавшихся колонистов от цепкой хватки корпоратов.

Что нас ждёт: очередной роман о приключениях могучего робота с ИИ, который обрёл самосознание.

Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»