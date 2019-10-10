Дана Канра «Пути Миритов. Недобрые всходы»

Четыре герцога страны Фиалам — по легенде, преемники некогда живших в мире загадочных и могущественных Миритов — отправляются в столичную Вету на коронацию нового молодого правителя, Виктора Моранси. У каждого герцога свои планы, но ради торжественного события они готовы забыть былые разногласия. Однако церемония омрачается чудовищным известием: исчез драгоценный кинжал рода Моранси — символ власти и, если верить слухам, магический артефакт. Так что пребывание почётных гостей в замке сильно затягивается, а там, где собрались наделённые властью люди, конечно же, не заставят себя ждать интриги и скандалы…

Роман

Жанр: интриганское фэнтези с элементами «мыльной оперы»

Издательство: «Эксмо», 2019

Серия: «Вторжение. Новинки фантастики»

«Пути Миритов», часть 1

544 стр., 3000 экз.

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Едва приступив к чтению «Недобрых всходов», невольно испытываешь недобрые же подозрения. Герои с самого начала выдают длинные высокопарные рассуждения об ответственности и долге, искажении истории, косном консерватизме, принципах чести и так далее. Сюжет — особенно первые сотни три страниц — состоит из вялой саморефлексии герцогов, их воспоминаний о былых временах и сокрушений об одиночестве. Иногда они, впрочем, развлекаются мелкими перепалками или подленькими убийствами. Разбавляют уныние первой половины романа только редкие главы, посвящённые трактирщице Грете Ларсен, в которых заключена львиная доля дефицитного для книги юмора.

Сравнительно живое действие начинается лишь с середины книги, и тогда же наконец появляется возможность различать персонажей. Хотя всё равно ничего особенного о них сказать нельзя, всё легко укладывается в шаблоны: коварный вассал-интриган, добрый и честный лейтенант, наивный чувствительный юноша, дерзкая рыжеволосая преступница, продажные военные и священники, неопытный и потому бессильный король…

Автор пытался привнести в свой мир какое-то своеобразие. Например, тут есть свой аналог века — кватрион, в котором 144 года; придуманы оригинальные обращения к важным особам — неано и неанита; вскользь упомянуты некоторые религии — консеизм, оторианство (консервативное), миританство (языческое), учение Рина (терпимое) и фраминизм (кровавый). Но в среднем вся история и мифология — коллекция штампов.

Совершенно не ясна предполагаемая аудитория книги. Для любителей крепкого средневекового реализма а-ля Мартин она слишком невинная; для поклонников фэнтези по заветам Толкина — недостаточно волшебна

То же можно сказать и про героев. Четыре герцога распределены по сторонам света, но в остальном, по сути, различаются только возрастом. Одинокие и непонятые окружающими, они тяготятся властью и дурными предчувствиями, три из четырёх озабочены матримониальным вопросом (четвёртый слишком юн), у всех столь же одинокие матери-вдовы. Ну и конечно, где-то на задворках маячат легендарные волшебные предки, древние пророчества и вещие сны. Причём ни одна линия, связанная с герцогами, не получает завершения к финалу — метания героев продолжатся в следующем томе. Но стоит ли сочинять о них целый цикл?

Главные интриги этого толстенного романа — пропажа легендарного кинжала, житьё-бытьё трактирщицы и женитьба одного из юных героев. Под конец к этой Санта-Барбаре средневекового разлива привыкаешь и даже как-то втягиваешься в мелодраматические разборки, но вряд ли именно этого ждёт читатель, привлечённый квазиисторическим антуражем и зловещим названием. И совершенно не ясна предполагаемая аудитория книги. Для любителей крепкого средневекового реализма а-ля Мартин она слишком невинная; для поклонников фэнтези по заветам Толкина — недостаточно волшебная; обилие династических браков и озабоченность героев наследниками не позволяет назвать её детской. Может, юношеское фэнтези? Хотя приключений и экшена маловато — тоже мимо…

Итог: якобы средневековая история неопределённого жанра для неопределённой аудитории. Решительно неясно, в чём мораль сей басни и с каким настроем её следует читать.

Неожиданный хит? Удивительно, но в Рунете у романа множество положительных отзывов, причём на разных площадках. Неужели он действительно так нравится отечественной публике — или это какая-то хитрая пиар-акция?

— В случае нашей с твоим отцом смерти ты станешь графом Силиваном и озадачишься созданием наследника в скорейшем времени. Клянись!

— Клянусь.

— Если ты нарушишь данную клятву, — теперь Ирвин говорил гулко и торжественно, — твои потомки принесут раздор в Фиалам, их станут презирать и ненавидеть.

— Да ведь и так станут, — горько сказала Вен.

— Молчите, графиня. Ты согласен, мой внук?

Гай Силиван помолчал немного, сдёрнул с глаз повязку и сверкнул глазами на деда.

— Нет!