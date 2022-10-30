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    #героическое фэнтези #тёмное фэнтези #Эд Макдональд

    Эд Макдональд «Вороний закат». Конец пути капитана Рихальта Галхэрроу

    30 октября 2022
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    30.10.2022
    27
    4 минуты на чтение
    #героическое фэнтези #тёмное фэнтези #Эд Макдональд

    Капитан Рихальт Галхэрроу, одержавший победу над колдуном Саравором и лжекультом Светлой Леди, спустя годы живёт отшельником в пустыне, подальше от людей и интриг бессмертных. Но ослабленным Безымянным вновь понадобилась его помощь: грядёт решающая битва с Глубинными королями, на дне моря пробудился Спящий, а новое оружие Вороньей лапы может навсегда изменить баланс сил.

    В предыдущих сериях

    Эд Макдональд «Чёрные крылья»

    Эд Макдональд «Чёрные крылья»

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    Ed McDonald
    Crowfall
    Роман
    Жанр: тёмное героическое фэнтези
    Выход оригинала: 2019
    Художник: Dark Crayon
    Переводчик: Д. Могилевцев
    Издательство: «АСТ», 2022
    Серия: «Шедевры фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 16+
    510 с., 2000 экз.
    «Печать ворона», часть 3
    Похоже на:
    Джейн Рейб «Искупление»
    Джо Аберкромби «Последний довод королей»

    Успех первой книги цикла «Печать ворона» стоял на трёх китах: колоритный мир, где волевые люди на Границе защищают человечество от рыбоподобного народа драджей; странный Морок — жуткая, губительная для людей аномалия; герой — уставший от жизни, циничный, агрессивный, но искренний. Начало цикла было крепким фэнтези, довольно мрачным, в меру жестоким, со своей изюминкой.

    Вторая книга, при всей её динамичности, смотрелась послабее. Появились повторы, сбои в логике и мотивации героев. Проблемой стало неожиданное желание автора лепить один сюжетный ход поверх другого. Не продолжать линию плавно, а ломать без причины — отсюда ощущение спешки в нарративе и бутафорность финала.

    Венец трилогии мог бы вернуть серию на заданный изначально уровень. Увы, роман унаследовал большинство проблем предыдущей книги. Не спасли дело ни выросшая Амайра, ни глобальные события, ни новые способности героя.

    При этом роман, как самый динамичный в серии, читается легко. Рихальт вместе с друзьями решает проблемы Безымянных и ведёт свою игру против Глубинного императора Акрадия. Герои оказываются в ледяном месте магической силы, в восстановленном Валенграде, в изменчивой пустыне Морока, в иллюзорном прошлом, и наконец все дороги приводят туда, где всё началось, — в Адрогорск. Рихальт вынужден в прямом и переносном смыслах столкнуться с призраками минувшего. Кроме того, окончательно стирается граница между полубогами людей и драджей: капитан «Чёрных крыльев» приходит к мысли о том, что обе стороны жаждут могущества, их не интересуют мораль и идеалы народа.

    Нельзя не отметить изменения в облике и характере протагониста. Чтобы противопоставить что-то надвигающейся смертельной опасности, Рихальт превращает себя в монстра, впитывая Морок через еду, питьё и кожу, а в один из моментов едва не теряет человеческий облик и чуть не уподобляется Безымянным. Это задаёт новое звучание его столкновению с врагами (герой почти всесилен) и отношениям с друзьями, осуждающими Рихальта. Конечно, можно поругать Макдональда за попытку создать суперсолдата, который прорубает путь через сонмы врагов и решает все проблемы физически, однако Рихальт уже в первой книге использовал кулаки и меч чаще, чем ум. В «Вороньём закате» же он непривычно много рассуждает и ведёт пространные философские диалоги, а его драки напоминают столкновения Годзиллы с другими чудищами, но в остальном это тот же Галхэрроу.

    Слабыми моментами можно считать рояли в кустах (например, появление побеждённого прежде Саравора, странный статус Светлой Леди, чудом сохранившееся Сердце Пустоты) и невнятные любовные линии Рихальта и Валии, Рихальта и Эзабет, Амайры и Дантри, а также множество пустых разговоров и воспоминаний о событиях прошлых частей серии. Особенно жаль, что в мешанине сверхсильных существ, среди которых рогатые «серые дети», мертвецы из камня, стоглазые морские гиганты, теряется загадочная природа Безымянных и мрачность, ужас Глубинных королей.

    Итог: завершение трилогии во многом уступает первой части, но книга остаётся неплохим образцом тёмного фэнтези, которое всё ещё может порадовать динамикой и колоритным миром. Все сюжетные арки доведены до логического конца, хоть и есть намёк на возможное продолжение. Если бы не излишнее внимание автора к внутреннему миру главного героя, не предсказуемая концовка и не сомнительные любовные геометрические фигуры, то финальный роман трилогии вышел бы не хуже начального.

    Карьерный рост

    В первой книге самым сложным для героя-неудачника было удержать Валенград и помочь Безымянным заманить кошмарного Шаваду. Во втором романе богатый и респектабельный Рихальт почти в одиночку свергает культ и побеждает могущественного Саравора. В третьем томе капитан «Чёрных крыльев» становится голосом Морока и даёт отпор Глубинному императору и целой армии драджей. Если бы главным героем и дальше был Рихальт, ему пришлось бы стать как минимум полубогом.

    Я сильно опьянел и собирался устроить потасовку. Жуткая дыра, по недоразумению названная таверной, воняла пропитавшей стены мочой и шнырявшими под столом псами. Я осмотрел посетителей, выискивая здоровяка, с каким не стыдно было бы подраться. Не важно почему, лишь бы подраться: увечить, получать в ответ, чувствовать физическую боль, погружаться в нее и не помнить о страданиях душевных…

    Что почитать: научная фантастика Джина Вулфа и «Печать ворона» Макдональда 1
    Эд Макдональд «Вороний закат»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам тёмного фэнтези и тем, кто хочет узнать, чем закончатся приключения Рихальта, — вполне.
    Удачно
    динамичный сюжет
    превращение героя в монстра
    Неудачно
    бессмысленные любовные арки
    ненужные диалоги
    рояли в кустах
    7
    Оценка

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