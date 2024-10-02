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#рецензии на книги#космическая опера#подростковая фантастика
Эми Кауфман, Джей Кристофф «Звезда Авроры». Поколение Next покоряет Галактику
Лилия Чужова
4 октября 10:00
227
2 минуты на чтение
Легион Авроры — миротворческая сила, известная всем по эту сторону Вселенной, и Тайлер Джонс считается её «золотым мальчиком». Великий Альфа, первый во всём. И когда перед самым важным событием своей жизни, Набором в экипажи, он не может уснуть и решает полетать в Складке, пространстве между измерениями, Тай и не предполагал, что наткнётся там на потерянный двести лет назад корабль колонистов «Хэдфилд», откуда спасёт юную Аврору, спящую в криосне красавицу. Однако Набор прошёл, а значит, Тай застрял с командой отщепенцев и одиночек, которых не взяли другие Альфы. Хорошо, что хотя бы его сестра-близнец Скарлетт по-прежнему с ним, правда, когда на их корабль «Лонгбоу» внезапно открывает охоту Глобальное Разведывательное Управление вместе с Армией Обороны Терры, им всем приходится туго.
Amie Kaufman, Jay Kristoff
Aurora Rising
Роман
Жанр: юношеская космоопера
Выход оригинала: 2019
Переводчик: М. Левин
Издательство: «АСТ: Mainstream», 2024
Серия: «Миры Джея Кристоффа»
Возрастной рейтинг: 18+
432 с., 5000 экз.
«Аврора», часть 1
Похоже на: 
Джеймс Кори «Пробуждение Левиафана»
фильм «Восхождение Юпитер» (2015)
«Звезда Авроры» — настоящая сборная солянка. Не жанров, нет, как раз с этим авторы определились сразу. Роман представляет собой чистую космооперу в формате young adult, причём показанную только с лучших сторон. В космических битвах полно динамики, в разговорах комфортное для читателя количество технического жаргона, а в описаниях все краски футуристического будущего. Однако любой жанр многогранен, и авторы «Авроры» оказались способными учениками, чтобы позаимствовать у мастеров только выигрышные ходы. Форма Легиона явно отсылает нас к «Звёздному пути», не говоря уже про сходства их внутренней структуры. Интриги галактического масштаба напоминают о «Восхождении Юпитер» Вачовски и сложных межвидовых перипетиях «Соглашения» Лукьяненко. Разноплановость героев и их вынужденное положение встречаются и в сериале «Тёмная материя», и в культовой «Миссии “Серенити”», и, конечно, в «Пробуждении Левиафана» Кори. Причём с последним «Аврору» роднит и главная тайна всей книги.

Эта интрига сохраняется до самого конца, что становится приятным дополнением к стремительному развитию отношений между героями. Да и почва для развития более чем благодатная. Совершенно разношёрстная команда «Лонгбоу» состоит не только из людей разных полов, но и из представителей других инопланетных видов.

Во главе этой пёстрой компании — Тайлер, красавчик, герой и просто хороший парень, который всегда следует правилам и, что особо радует, не пытается склеить найденную им «даму в беде». За ним по пятам следует его сестра Скарлетт, огненная обладательница не менее сорока бывших парней (её комментарии по их поводу это отдельный вид искусства), фантастической фигуры и редкого таланта дипломата, что приходится по вкусу Фину, бетрасканцу, скованному экзоскелетом, и главному клоуну на борту.

А ещё там есть Кэт, лучший пилот Легиона и «у-нас-всё-сложно» подруга Тайлера. Есть и воплощение краткости и наивысшего IQ Зила, которая не расстаётся со своим дезинтегратором даже во время сна. И Кэл из почти уничтоженной расы сильдратийцев, а проще «эльфов», пытающийся сдержать Врага внутри. И, конечно, Аврора — девушка вне времени, которую пытаются то убить, то украсть, а иногда и поцеловать. Команда подобралась странная, неуживчивая, но удивительно адекватная и яркая, что для современного young adult само по себе уже победа. Авторам удалось найти правильный баланс экшена, детектива и романтики. Ни один из аспектов не мешает другому, а наоборот создаёт гармоничный и увлекательный сюжет.
Итог: лоскутное, но очень профессионально скроенное полотно характеров, судеб и романтики. Практически идеальный young adult в космосе.

Идеально для экрана

Согласно нескольким источникам, ещё в 2019 году, когда первая часть цикла про Аврору и её друзей вышла в оригинале, известный голливудский продюсер и сценарист Акива Голдсман планировал адаптировать роман для серебряного экрана, однако с тех пор об экранизации ничего не слышно. Возможно, она попала в производственное «лимбо». При этом книжная серия и не думала останавливаться: на данный момент издано уже три книги.
Я оглядываю свою команду на мостике. Экипаж 312. Шайка неудачников, разгильдяев и социопатов, никуда не годных, которых никто в Академии Авроры брать к себе не хотел. И до меня доходит масштаб того, что мы только что сделали. Я фактически попросил каждого из них войти в пасть зверя — просто потому, что они в меня верят. И никто из них и глазом не моргнул. И они не просто вошли. Они влетели.

Эми Кауфман, Джей Кристофф «Звезда Авроры»

8

оценка

Стоит ли читать?

Подойдет любителям тайн, космических битв и запутанных отношений.

Удачно

  • юмор
  • Магеллановы сноски
  • тайна Октавии

Неудачно

  • много рассказов от первого лица
  • недостаточный объём

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Лилия Чужова
#рецензии на книги#космическая опера#подростковая фантастика
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