Эми Кауфман, Джей Кристофф «Звезда Авроры». Поколение Next покоряет Галактику

«Звезда Авроры» — настоящая сборная солянка. Не жанров, нет, как раз с этим авторы определились сразу. Роман представляет собой чистую космооперу в формате young adult, причём показанную только с лучших сторон. В космических битвах полно динамики, в разговорах комфортное для читателя количество технического жаргона, а в описаниях все краски футуристического будущего. Однако любой жанр многогранен, и авторы «Авроры» оказались способными учениками, чтобы позаимствовать у мастеров только выигрышные ходы. Форма Легиона явно отсылает нас к «Звёздному пути», не говоря уже про сходства их внутренней структуры. Интриги галактического масштаба напоминают о «Восхождении Юпитер» Вачовски и сложных межвидовых перипетиях «Соглашения» Лукьяненко. Разноплановость героев и их вынужденное положение встречаются и в сериале «Тёмная материя» , и в культовой «Миссии “Серенити”», и, конечно, в «Пробуждении Левиафана» Кори. Причём с последним «Аврору» роднит и главная тайна всей книги.





Эта интрига сохраняется до самого конца, что становится приятным дополнением к стремительному развитию отношений между героями. Да и почва для развития более чем благодатная. Совершенно разношёрстная команда «Лонгбоу» состоит не только из людей разных полов, но и из представителей других инопланетных видов.





Во главе этой пёстрой компании — Тайлер, красавчик, герой и просто хороший парень, который всегда следует правилам и, что особо радует, не пытается склеить найденную им «даму в беде». За ним по пятам следует его сестра Скарлетт, огненная обладательница не менее сорока бывших парней (её комментарии по их поводу это отдельный вид искусства), фантастической фигуры и редкого таланта дипломата, что приходится по вкусу Фину, бетрасканцу, скованному экзоскелетом, и главному клоуну на борту.



