Евгений Лукин: лучшие книги за 75 лет

Задолго до того, как податься в романисты, наш юбиляр прославился в амплуа рассказчика — ещё в 1980-х, в соавторстве с Любовью Лукиной. Молодые супруги, яркие представители «четвёртой волны», писатели-романтики, писатели-новаторы, шаг за шагом раздвигали рамки дозволенного и реформировали советскую НФ. В те времена, когда отечественное книгоиздание не баловало читателей пухлыми фантастическими романами, каждый их небольшой рассказ становился событием для отечественной жанровой прозы.
Большинство соавторских текстов Лукиных собраны на страницах омнибуса «Разбойничья злая луна» — включая главные их рассказы. Странная нежить заводится на запущенной стройке («Строительный», 1985), докучливый пришелец надсадно завывает в ночи, требуя вернуть деталь его звездолёта («Отдай мою посадочную ногу!», 1990), а искусство преобразует реальность в прямом, буквальном смысле слова — или, может, открывает подлинную сущность окружающего мира («Не верь глазам своим», 1983). Часы и минуты бесследно ускользают, как песок сквозь пальцы («А всё остальное — не в счёт», 1988), грань между сном и реальностью стирается («Государыня», 1988), болезненное наваждение подкрашивает новыми, нездешними красками повседневную жизнь унылого обывателя («Лицо из натурального шпона», 1992).