Евгений Лукин: лучшие книги за 75 лет

День, когда матросы Магеллана увидели на горизонте первый из полинезийских островов, стал чёрным для всей европейской цивилизации. Испанских мореходов встретил плотный оружейный огонь, начинённые напалмом керамические ракеты и немногочисленная, но хорошо обученная морская пехота на лёгких катамаранах с двигателями внутреннего сгорания. Полинезийские племена, предупреждённые пришельцами из будущего, давно ждали врага из-за моря — и несколько десятилетий готовили ответный удар, используя технические знания XX века. Чтобы не только отвадить «конквистадоров в панцирях железных», но и решительно перейти в контрнаступление.



