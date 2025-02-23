Читаем книгу: Филип К. Квантрелл — Восхождение рейнджера

В марте в издательстве АСТ выходит роман английского писателя Филипа К. Квантрелла «Восхождение рейнджера» — первая книга девятитомного цикла «Эхо Судьбы». «Эхо судьбы» — динамичная героика с драконами, темными эльфами и отсылками к D&D, цикл оригинально переосмысляет затертые штампы жанра и предлагает читателям качественное развлечение. Изначально вышедший в самиздате, цикл стал популярен во всем мире — суммарный тираж только первой книги серии уже перевалил за 300 000 000 копий. Мы публикуем на сайте небольшой отрывок, в котором несколько главных героев первого романа сводят между собой знакомство при крайне необычных обстоятельствах.

Тысячу лет назад, после кровопролитной гражданской войны, бессмертные эльфы заточили посланца богов Валаниса в плен Янтарных чар и покинули Иллиан. Тысячу лет королевства людей процветали под защитой ордена Серых плащей, рыцари которого ходили между городами, прежде принадлежавшими эльфам. Тысячу лет никто не видел в человеческих землях драконов, но, по слухам, последний великий змей заперт в школе магии. Тысячу лет эльфы готовились вернуться, превратившись из мирных детей леса в безжалостных убийц. И тысячу лет переходит из уст в уста одно и то же пророчество — Эхо Судьбы, предвещающее, что грядут страшные перемены. Вот только рыцаря Натаниэля Голфри это все не касается. У него есть своя задача: поймать и доставить в королевский дворец рейнджера и бывшего наемного убийцу Эшера. Единственного человека, которому король Велии может доверить важнейшую миссию… Перевод с английского Дарьи Селюковой.

— Мы должны доставить Эшера к королю Ренгару? — Натаниэль не мог отвести глаз от свитка.

— Нет, вы должны доставить его брату Дариусу Девалю, а уж он явит Эшера пред королевские очи. — Бэйл придвинул к себе тарелку и принялся бездумно закидывать в рот куски рыбы.

Элайт совсем растерялась.

— А кто э…

— Где он? — перебил Натаниэль.

— Снимает комнату в «Зеленой карге», — пробурчал Бэйл с набитым ртом. — Заплатил за несколько ночей.

— Насколько точны твои сведения?

Бэйл перестал жевать.

— Пять дней назад он согласился избавиться от зверя, поселившегося в Вековечной чаще. Порасспрашивал жителей, отправился в лес, а сегодня вот вернулся с головой гигантского волка. Отдал добычу мэру, получил деньги и, как час назад доложили мои источники, сидит в «Зеленой карге», отдает должное их знаменитому золотистому элю.

Пусть мастер был бесполезен для работы «в поле», шпионская сеть его работала безукоризненно. «Давай, спрашивай», — говорил его взгляд.

Натаниэль поскреб четырехдневную щетину. Факты. Нужно больше фактов.

— Почему орден не занялся зверем?

— Я посылал запрос месяц назад. — Бэйл вернулся к еде. — Но свободных рук не оказалось.

— Ну, хотя бы дом в порядке содержишь. — Натаниэль бросил выразительный взгляд на грязь на полу. — Зачем он королю Ренгару?

— Королевские дела нас, простых смертных, не касаются. — Бэйл залпом осушил кубок. — Его величество попросил помощи у Серых плащей, лорд-маршал его уважил. Пусть наши знамена больше не реют над Иллианом, мы все-таки до сих пор королевские подданные, так ведь?

Хотел бы Натаниэль взглянуть на те реющие знамена! Тысяча лет прошла с тех пор, как всем Иллианом правил один король, Гал Тион. После того как эльфы ушли к берегам Айды, король Тион объединил земли, заручившись поддержкой лорда Тиберия Серого, основателя ордена Серых плащей. Члены ордена, как положено настоящим рыцарям, стали опорой королевской власти: разъезжали по стране, восстанавливали справедливость, убивали тварей, охотящихся на простых жителей, несли слово сюзерена по городам и весям.

Теперь же им приходилось жить на пожертвования царственных династий, и то, драгорнцы, обитавшие на островах между Иллианом и Айдой, от их услуг отказались: мол, справляемся сами.

Когда-то у ворот Западного Феллиона толпились прибывшие со всего света смельчаки, но те дни давно прошли: теперь обитель полна только сирот, которым некуда деваться, а очередь добровольцев и вовсе почти исчезла.

Иллиан раздробился на шесть королевств, поэтому Натаниэлю и остальным рыцарям приходилось служить миротворцами и бегать от одного жадного до власти правителя к другому, следя, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

— Он один? — спросил Натаниэль, имея в виду Эшера.

— Один. По слухам, он всегда путешествует в одиночку. — Бэйл налил себе еще вина.

— Меня не слухи беспокоят…

Бэйл кивнул, ничего не объясняя озадаченной Элайт.

— Я пошлю ворона в Велию, предупрежу брата Деваля, что вы едете. Он будет ожидать вас через три дня.

Натаниэль задумался. Взять Эшера без подкрепления, с желторотым оруженосцем… сложно. Если вообще возможно. Либо лорд-маршал Хорварт так в нем уверен, либо решил наконец избавиться от черной овцы в стаде. Натаниэль не сомневался, что дело во втором.

— Передай своему человеку, чтобы ждал нас снаружи «Зеленой карги» и провел через задний ход. Хочу застать Эшера врасплох: внезапность наше лучшее оружие.

Мастер Бэйл бросил взгляд на мальчишку, и тот немедленно ринулся обратно в кухню. Где-то хлопнула дверь.

— Как прикажешь, брат Голфри. — Бэйл передал Натаниэлю пергамент. — Постарайся не помереть.

— Что это ты вдруг обо мне так заботишься?

— А я не с тобой разговаривал, а с ней.

Когда они добрались до «Зеленой карги», ливень превратился в легкий дождик. Всю дорогу Элайт пыталась выведать у Натаниэля, как он собирается действовать, но в конце концов поняла, что ее наставник витает где-то в своих мыслях. Впрочем, Натаниэль и так не смог бы ей ничего рассказать. Он в свое время поймал немало разных зверей и чудовищ, но как изловить этого — понятия не имел. Человек Бэйла ждал их под балконом постоялого двора, как и договаривались. Тайно, через заднюю дверь, он провел их к столику возле стены. Отсюда Натаниэль мог видеть большую часть зала и стойку. Цель он нашел сразу: Эшер выделялся среди непримечательных местных жителей. Он постарел с последней встречи, в волосах проявилась седина. Прическу он, впрочем, носил все ту же: волосы до плеч, отросшая челка собрана в маленький хвостик на затылке.

Лица его было не разглядеть — так низко он склонился над стоящими на барной стойке пустой тарелкой и пенящейся жестяной кружкой эля. Одет он был в длинный зеленый плащ, забрызганный грязью, на спине висел короткий меч и туго набитый стрелами колчан. Натаниэль, как лучник, первым делом отметил отсутствие лука, а затем обратил внимание на второй меч — двуручник с шипастым яблоком-навершием, висящий у цели на бедре.

Видя, что Элайт рвется в бой, он решил ее предупредить.

— Этот рейнджер — необычный человек, — прошептал он, хотя Эшер вряд ли бы его услышал за стоящим на постоялом дворе шумом. — Молись, чтобы тебе больше никогда в жизни не встретился такой… уникум.

— А что с ним? Да, он рейнджер, владеет мечом, как мы. И что?

— Прежде чем уйти в леса, он жил совсем иной жизнью. Я впервые встретил его четырнадцать лет назад, когда проходил испытание, как ты сейчас. Своими глазами видел: он зарезал шестерых Серых плащей и убил верховного священника Древесного дола. И все это — с завязанными глазами.

Лицо Элайт озарилось, она с любопытством взглянула на незнакомца.

— Аракеш…

— Убийца высшего ранга, лучший ученик Полночи. Нельзя его недооценивать. — Натаниэль на глаз прикинул расстояние между собой и Эшером, посчитал людей на пути, скорость, с которой нужно наложить и выпустить стрелу…

Рейнджер тем временем осушил кружку и поднял палец, требуя еще.

— Я думала, Полночь — это миф, которым наставники пугают нерадивых учеников. — Элайт изо всех сил старалась не пялиться, но получалось у нее плохо.

— Если бы миф! Полночь — ровесница ордена Серых плащей. Испокон веков они были нашими злейшими врагами, но, так как сделать с ними мы ничего не можем, орден предпочитает их игнорировать. Столетиями мы искали их логово, пытались вычислить членов… Бесполезно. Эшер — первый и единственный аракеш, которого мы знаем по имени, остальные — просто тени.

Скучное задание явно становилось в глазах Элайт все интереснее.

— Значит, Эшер может привести нас в логово Полночи?

— От того, что мы знаем его в лицо, проще изловить его не становится. Попытки были. — Натаниэль мрачно уставился в спину рейнджера, заметив, что перед ним появилась новая кружка. — Навыки аракеша не пропьешь…

— Почему он бросил своих? — Вот теперь Элайт точно заинтересовалась.

— Никто не знает. Слишком он загадочная личность, в этом и проблема. Через пару лет после нашей встречи он вдруг объявился в Лириане, в самом сердце Вековечной чащи. Убил двух своих товарищей, предотвратил покушение на королеву Изабеллу, тем и прославился. До этого десятки лет никто не видел двух мертвых аракешей сразу. Потом он начал появляться то тут, то там, представляясь рейнджером. По слухам, после Лириана Полночь открыла на него настоящую охоту, но кроме слухов мы про этих треклятых убийц ничего не знаем.

— А что от него могло понадобиться королю Ренгару?

— Понятия не имею. Да это и неважно, наша задача — доставить его на место. — Натаниэль помедлил, обдумывая план. — Вот что мы сделаем: зайдем с двух сторон — я справа, ты слева. Меч не вынимай, пока не окажешься вплотную. Прежде чем он встанет, скрутим его, отберем все оружие до последнего ножика. Отведем Эшера к Бэйлу, там подождем рассвета, а потом привяжем добычу к седлу… — Натаниэлю не верилось, что они дойдут хотя бы до пункта «скрутим его», но приходилось делать хорошую мину при плохой игре.

Элайт кивнула, доверившись его опыту. Они поднялись одновременно, направились к барной стойке, лавируя между столами. Натаниэлю показалось, что они прошли несколько миль, прежде чем в нос ему ударил тяжелый запах пота и эля, исходящий от рейнджера. Натаниэль сжал рукоять меча, готовый молниеносно атаковать…

Как вдруг рука Эшера безвольно упала на стойку, выронив кружку, и рейнджер грузно сверзился на пол, опрокинув за собой и стул.

От резкого движения Натаниэль выхватил было меч… и отпустил его, глядя на замершую добычу и не веря своему счастью.

— Ух ты, как просто. — Элайт спрятала клинок и склонилась над неподвижным рейнджером.

— Не на что смотреть, дело Серых плащей. — Натаниэль жестом показал посетителям, чтобы возвращались к выпивке, и присел на корточки, изучая Эшера. За десять лет его лицо не изменилось, разве что прибавилось морщинок, да на правой щеке появился новый шрам наискосок, рядом с первым, вертикальным. Густая с проседью щетина скрывала обгоревшее лицо, но Натаниэль все равно разглядел под левым глазом татуировку в виде черного клыка. Такие знаки наносили обычно скитальцы. Неужто старый убийца — один из них?

— Что теперь? — спросила Элайт.

— Меняем план. — Натаниэль встал и обернулся к хозяину. — Мне нужна комната на ночь и ключ от комнаты этого человека.

Хозяин серьезно кивнул и исчез.

— А ты обыщи его, все оружие оставь за стойкой, заберем завтра.

— Мы останемся тут? С ним?

— Ну, в представительство я его волоком не потащу. Будем охранять по очереди.

Натаниэль снял с рейнджера перевязь и ножны с потайными кинжалами на бедре, Элайт расстегнула нагрудный ремень, и, вместе перевернув спящего, они сняли с его спины колчан и короткий меч. Натаниэля привлекли ножны из шкуры василиска. Рыцарь не удержался: достал клинок, любуясь формой и древними рунами. Щелкнул по металлу, прислушался…

— Что? — спросила Элайт, занятая поиском других потайных ножей.

Натаниэль отошел к окну, ловя клинком лунный луч, и металл в ответ засиял, переливаясь, словно бриллиантовый.

— Сильвир… — Он показал находку Элайт, ее глаза засверкали не хуже меча. — Говорят, за пределами Денахейма можно найти всего несколько фунтов.

Он решил, что пора бы и честь знать, и спрятал клинок обратно в ножны.

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