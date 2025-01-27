Какие книги выйдут в 2025 за рубежом?

В 2025 году фантастики за рубежом выйдет очень много — самой разнообразной. И некоторые — а возможно, даже многие, относительно быстро появятся и у нас. Есть несколько особо ударных позиций вроде нового романа Джо Аберкромби, много продолжений циклов, которые уже обрели популярность, ну и начало очередных серий известных или многообещающих авторов. Самые потенциально интересные мы вам и представим.
Джо Аберкромби, The Devils («Дьяволы»)
Начальный роман фэнтезийной трилогии в совершенно новом для Аберкромби сеттинге.
Альтернативное Средневековье. Боязливый монах брат Диас к своему удивлению возглавляет совершенно секретный церковный отряд, в который входят проклятый ведьмой рыцарь, самовлюблённый некромант, скучающий вампир, помешанный на сексе и убийствах оборотень, умеющая становиться невидимой эльфийка и авантюристка с самым длинным резюме в мире. Дьяволам, как их называют в церкви, поручают самую грязную работу и самые рискованные, опасные, с минимальным шансом на победу задания. Такие, например, как посадить необразованную воровку на трон самой могущественной империи в мире…
Гай Гэвриел Кей, Written on the Dark («Написано в темноте»)
Пока неясно, связан ли новый роман с исторической альтернативной реальностью из прежних книг Кея. Известно лишь, что действие происходит в стране, похожей на средневековую Францию, а в центре сюжета окажется поэт из таверны, который попадёт в самый эпицентр войн, интриг и заговоров и повстречает целеустремлённую молодую девушку, по описанию подозрительно напоминающую Жанну д’Арк.
Анонсирован на май.
Роберт Джексон Беннетт, A Drop of Corruption («Капля коррупции»)
Второй роман трилогии детективного фэнтези «Тень Левиафана».
Лучший имперский сыщик Ана Долабра и её обладающий особыми талантами помощник Диниус Кол отправлены в провинцию, в которой чиновник казначейства бесследно исчез из надёжно запертого и тщательно охраняемого помещения. Вскоре Ана обнаруживает, что они расследуют коварное и жестокое убийство, и это лишь первый ход гениального преступника, чьи действия угрожают существованию Империи.
Анонсирован на апрель.
Адриан Чайковски, Shroud («Завеса»)
Новый внецикловый роман одного из ведущих авторов современной космической НФ.
Вышедшее в дальний космос человечество обнаружило загадочную планету, названную Завеса. Здесь невероятно ценные ресурсы соседствуют с чудовищно сложными условиями вроде повышенной гравитации, давления и радиоактивности при полном отсутствии кислорода. И вот на планете терпят аварию двое астронавтов, которые неожиданно вступают в контакт с аборигенами, обладающими специфическим разумом.
Анонсирован на февраль.
Джон Скальци, When the Moon Hits Your Eye («Когда Луна попадается вам на глаза»)
Оригинальная юмористическая НФ от автора блестящих «Людей в красном» и знаменитого цикла «Война старика».
Однажды Луна меняется. По необъяснимой причине место каменного планетоида занимает… гигантская головка сыра с точно такой же массой! И вот самые разные люди — школьники и учёные, простые работяги и миллиардеры, религиозные проповедники и политики, писатели-фантасты и звёзды шоу-бизнеса, и, конечно, владельцы сырных лавок, по мере того как сталкиваются с реалиями странного нового мира с абсурдной, невозможной Луной, рассказывают о происходящем, каждый со своей колокольни. Вы думаете, это рассказ о Луне? Нет, он о нас с вами.
Анонсирован на март.
Конни Уиллис, The Spanner in the Works («Палка в колесе»)
Новый роман знаменитой писательницы о путешествиях во времени из условного Оксфордского цикла, на сей раз откровенно юмористический.
Американский профессор английской литературы Брук Беннисон, путешествуя по Уэльсу, в развалинах знаменитого Тинтернского аббатства случайно натыкается на портал во времени. Из своих 1980-х она переносится в 2070-е, оказавшись в лаборатории хронопутешествий Оксфордского университета. Тем самым профессорша нарушает базовый закон природы — нельзя путешествовать вперёд, в будущее (можно только возвращаться из прошлого). И теперь Брук вместе с опытным хрононавтом Артуром придётся любой ценой исправить нарушение пространственно-временного континуума.
Анонсирован на июнь.
Брендон Сандерсон, Isles of the Emberdark («Острова Эмбердарка»)
Роман из Космерской вселенной, который входит в условную серию «Секретных проектов». Действие происходит в мире повести «Шестой из сумрака».
Необитаемый архипелаг Пантеон на отдалённой планете — тропические острова, кишащие невероятной и разнообразной живностью, по большей части смертоносной. Забираться на острова рискуют только трапперы, добывающие здесь всякие полезные редкости. А ещё на островах то и дело появляются Высшие — пришельцы из технологических миров, использующие необитаемый архипелаг как полигон для всяких экспериментов (как правило, опасных). Двое аборигенов, Вати и Даск, узнают, что Высшие намерены поэкспериментировать с авиарами — редчайшими птицами-телепатами, которые служат незаменимыми помощниками трапперов. Без них аборигенам просто не выжить. Как остановить Высших, ведь они так сильны?
Анонсирован на май.
Сьюзен Коллинз, Sunrise on the Reaping («Рассвет Жатвы»)
Очередной приквел «Голодных игр». На сей раз главным героем выступит один из второстепенных персонажей титульной книги, Хеймитч Эбернети — победитель пятидесятых Голодных игр из Дистрикта 12, который был ментором главных героев.
Юного Хеймитча Эбернети силой отрывают от семьи и любимой девушки ради участия в юбилейных Голодных играх — Квартальной бойне, где сходится вдвое больше народу — сорок восемь человек. Некоторые из трибутов готовились к Играм с самого рождения, поэтому шансы Хеймитча на победу — в районе нуля. Однако у парня железная воля, и он назло всем препятствиям выживет. И победит! Но какой ценой?
Анонсирован на март.
Р. Ф. Куанг, Katabasis («Катабасис»)
Внецикловый роман юмористического фэнтези от автора трилогии «Опиумная война» и лауреата всех жанровых премий «Вавилон». Катабасис — древнегреческий термин, означающий мифологическую историю о спуске героя в подземный мир.
Мир, похожий на наш, где существует магия. Два аспиранта магических наук из Кембриджского университета вынуждены отправиться в ад, чтобы спасти душу своего научного руководителя, погибшего в результате странного эксперимента. Не то чтобы они его так уважали и любили — просто старый хрыч обещал написать рекомендательные письма, которые обеспечат им достойное будущее. А система так устроена, что если писем нет, то нет и нормальной работы. Ситуация обостряется тем, что аспиранты терпеть друг друга не могут.
Кэтрин Эддисон, The Tomb of Dragons («Гробница драконов»)
Финальный роман трилогии «Кладбища Амало», которая служит составной частью условного цикла «Хроники Озрета».
Жрец Тара Селехар утратил способность разговаривать с мертвыми. Однако, хотя титула Свидетеля Мёртвых он может лишиться, от обязанностей Таре не избавиться — нужно разгребать тайны старинного городского кладбища, да ещё решать проблемы бунтующих шахтёров, грозящие разрастись в масштабное восстание против императора. Судьба, счастье, да и сама жизнь Селехара висят на волоске.
Анонсирован на март.
А также выйдут
Ричард Морган, No Man's Land («Ничья земля») — второй НФ-триллер о генетически изменённом наемнике Хакане Вейле. Ранее роман анонсировали под названием Gone Machine— сначала на 2023-й, потом на 2024 год. И вот новый анонс с другим названием и точной датой, 21 октября 2025 года.
Джеймс Камбиас, The Miranda Conspiracy («Заговор Миранды») — третий роман космооперного цикла «Миллиард миров» о приключениях авантюриста Зи и его разумного паукообразного кибера Даслаха. Анонсирован на февраль.
Марта Уэллс, Queen Demon («Королева демонов») — второй роман фэнтезийного цикла «Восстающий мир» о попытках чародея Кая и его товарищей остановить восхождение демонического Иерарха. Анонсирован на октябрь.
Кассандра Клэр, The Ragpicker King («Король-тряпичник»)— второй роман фэнтезийного цикла «Хроники Кастеллана» о сироте Кэле, который стал двойником наследного принца и разоблачителем всяческих козней против монаршей семьи. Анонсирован на март.
Гарет Л. Пауэлл, Future’s Edge («Грань будущего») — НФ-роман с элементами хоррора, написанный известным автором космоопер. История космического археолога Урсулы Морроу, которая пытается спасти остатки человечества с помощью загадочного инопланетного артефакта. Анонсирован на февраль.
Челси Абдулла, The Ashfire King («Король пепла») — второй роман цикла ориентального фэнтези «Песчаное море» о торговке и принце, которые попали в ловушку мира джиннов. Анонсирован на апрель.
Амаль Эль-Мохтар, The River Has Roots («У реки есть корни») — внецикловый роман соавтора нашумевшей повести «Как проиграть в войне времён». Первая большая сольная работа канадской писательницы — история двух сестер, живущих на границе земель людей и эльфов. Анонсирован на март.
Мэри Робинетт Коваль, The Martian Contingency («Марсианская случайность»)— четвёртый роман цикла космической НФ «Леди-астронавт». На сей раз Элма Йорк отправляется на Марс, где люди с умирающей Земли планируют создать очередную колонию. Анонсирован на март.
П. Джели Кларк, Abeni and the Kingdom of Gold («Абени и Золотое королевство») — второй роман цикла юношеского фэнтези об одарённой магией девочке Абени, живущей в мире, который напоминает Западную Африку. Анонсирован на апрель.
Ннеди Окарофор, One Way Witch («Ведьма Одного Пути») — второй том фэнтезийного цикла одного из ведущих авторов афрофутуризма. Это история могущественной колдуньи Наджибы, которая с помощью вызванных ею духов то и дело спасает мир. Анонсирован на апрель.
Аннали Ньюиц, Automatic Noodle («Автоматическая лапша») — внецикловый роман юмористической фантастики о роботах с ИИ, которые решили открыть лапшичную в постапокалиптическом Сан-Франциско. Анонсирован на август.
Чарльз Стросс, A Conventional Boy («Обыкновенный парень»)— очередной роман из цикла авантюрно-иронического фэнтези «Прачечная» о британской спецслужбе, агенты которой спасают мир от разных проявлений сверхъестественного. По сюжету это вбоквел, в центре которого Дерек Райли, эпизодический персонаж основной серии. Анонсирован на январь.
Марк Лоуренс, The Book That Held Her Heart («Книга, держащее сердце») — финальный роман трилогии молодёжного фэнтези о загадочной библиотеке, где определяются судьбы Вселенной. Анонсирован на апрель.
Гурав Моханти, Dance of Shadows («Танец теней») — второй роман фэнтезийного цикла, основанного на индийской мифологии. Точнее, на масштабном эпосе «Махабхарата». Анонсирован на февраль.
Возможно также появление ещё нескольких книг, у которых не заявлена дата выхода. Это шестой роман Денниса Тэйлора из вселенной Боба, второй том «Войны покорённых» Джеймса С. А. Кори, четвёртая книга «квантовой» серии Дерека Кюнскена. Ещё — третьи романы «Воздушной гавани» Джима Батчера и «Сказаний Тремейна» Р. Р. Вирди, продолжение «В тени молний» Брайана Макклеллана, второй том трилогии «Разрушенное королевство» Девин Мэдсон, финальная часть Китамарской трилогии Дэниела Абрахама. Отдельно вспомним финальный том «Пожирателя солнца» Кристофера Руоккио — одной из самых ярких космоопер последних лет. А также новые романы Джаспера Ффорде, Алана Мура, Джанго Векслера и юбилейная, тридцатая антология Джорджа Мартина сотоварищи из серии «Дикие карты».
Ну и, конечно, то что мы все ещё ждём — всегда и невзирая ни на что. Вечные надежды, упоминать о которых уже смешно, — очередные тома из циклов Мартина, Ротфусса, Линча, Вегнера: «Ветра зимы», «Двери из камня», «Шип Эмберлейна», «Израненная душа». Надежда умирает, но не сдаётся!
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