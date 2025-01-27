Какие книги выйдут в 2025 за рубежом?

Новый роман знаменитой писательницы о путешествиях во времени из условного Оксфордского цикла, на сей раз откровенно юмористический.



Американский профессор английской литературы Брук Беннисон, путешествуя по Уэльсу, в развалинах знаменитого Тинтернского аббатства случайно натыкается на портал во времени. Из своих 1980-х она переносится в 2070-е, оказавшись в лаборатории хронопутешествий Оксфордского университета. Тем самым профессорша нарушает базовый закон природы — нельзя путешествовать вперёд, в будущее (можно только возвращаться из прошлого). И теперь Брук вместе с опытным хрононавтом Артуром придётся любой ценой исправить нарушение пространственно-временного континуума.