К середине XXII века из-за таяния ледников уровень мирового океана значительно поднялся, и многие прибрежные территории затопило. Но человечество, разумеется, выжило, и полузатопленный Нью-Йорк на самом деле мало чем отличается от привычного нам мегаполиса. В расположенном на Мэдисон-сквер небоскребе «МетЛайф Тауэр» обитают две тысячи человек, но новый мир мы увидим глазами девяти из них. Причем двое из них исчезнут, вмешавшись в дела огромной финансовой корпорации…

Kim Stanley Robinson — New York 2140 Жанр: социальная фантастика

Выход оригинала: 2017

Переводчик: А. Агеев

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2019

Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

Похоже на: Паоло Бачигалупи, цикл «Разрушитель кораблей»

Джеймс Г. Баллард «Водный мир»

«Нью-Йорк 2140» описывает мир после глобальной катастрофы, но этот мир удивительно комфортен для постапокалипсиса. Да, предыдущая сотня лет далась человечеству тяжело, но к началу действия романа все уже наладилось, и Нью-Йорк XXII века снова стал шумным, многолюдным и живым городом. Просто в нем немного изменились ландшафт и транспортная система — часть города затоплена, улицы превратились в каналы, жители передвигаются в разнообразных лодках или на воздушных аппаратах. Никуда не делись и крупные корпорации, и художники, и компьютерные сети, и юристы, и медиа, и вездесущие блогеры…

Не сильно изменились технологии и почему-то почти не изменилась культура — в романе множество отсылок к американским искусству, политике и шоу-бизнесу конца XX и начала XXI веков. Автор описывает, по сути, современную Америку, лишь немного поменяв декорации и антураж.

Нью-Йорк, пожалуй, главный герой этого романа, посвященного в первую очередь не людям, а городу.

Они были заняты своей миссией — найти могилу Германа Мелвилла и, если получится, перетащить его надгробный камень в бачино Мэдисон-сквер и установить его на причале Мета, в его северо-восточной части… Мальчиков распирало от счастья, когда они плыли по мелководью Бронкса, уклоняясь от крыш-рифов. Затопленный Бронкс был почти так же велик, как затопленные Бруклин и Куинс, а это о многом говорило. Его нынешняя береговая линия тянулась на много кварталов севернее, чем когда-то, а старые овраги и даже речная долина теперь заполнились водой, разделив боро парочкой бухт, причем западная, достигавшая аж Йоркерса, затапливала старый парк Ван Кортленда и во время прилива захватывала кладбище Вудлон. Но не могилу Мелвилла!

Сюжетно и композиционно роман сложен. Он состоит из восьми частей, каждая из которых поделена еще на восемь или девять глав. Каждая часть посвящена определенной теме и носит соответствующее название, а главы названы по именам основных персонажей. Сюжетных линий много, действия тоже, оно очень разнообразно, и пересказать происходящее несколькими фразами непросто, да и не нужно. Ведь сюжет — далеко не главное в «Нью-Йорке 2140», это всего лишь художественное обрамление для описаний и авторских рассуждений.

Любопытно, что среди множества героев в романе нет ни одного злодея.

Хотя зло все же присутствует, явное и неизбежное. И это зло — капитализм. Корпорации и рынок. Именно они виновны в глобальной катастрофе. Робинсон затрагивает множество актуальных тем, причем совершенно очевидно, что философские размышления и социальная критика для него гораздо важнее сюжета и героев. Не зря самые интересные главы в романе — эссе, написанные от имени безымянного «гражданина», которые даже не притворяются художественными.

Несколько прямолинейная попытка вообразить и описать последствия нынешнего обращения человека с природой, а заодно порассуждать о финансах, обществе, финансах, революции, опять о финансах, Нью-Йорке и еще немного о финансах. По большому счету, роман — нон-фикшн с критикой капитализма и рыночной экономики, приукрашенный детективным сюжетом. Но написанный в художественной форме и потому нескучный.

Климатическая фантастика Изменение климата совершенно реально (хотя роль антропогенного фактора в нем до сих пор не выяснена окончательно). И фантастика, в которой Земля изменилась до неузнаваемости, пишется все чаще. Еще в 1962 году появился «Водный мир» Дж. Г. Балларда, а из совсем свежих произведений на эту тему стоит отметить Blackfish City Сэма Дж. Миллера и American War Омара Эль Аккада. Даже в «Игре престолов» многие усматривают тему глобального потепления. Да и сам Ким Стэнли Робинсон далеко не в первый раз к ней обращается. Первым был, наверное, сорокалетней давности рассказ «Затонувшая Венеция».