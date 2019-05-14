Которую неделю весь интернет бурлит от обсуждений финального сезона «Игры престолов» — главного сериала последних лет, который из экранизации книг Джорджа Мартина превратился в самостоятельный культурный феномен. Но вот незадача: шоу вот-вот завершится (вероятно, самым тривиальным образом), а о новых книгах писателя из цикла «Песнь льда и пламени» по-прежнему ничего не слышно. Как быть?

Одно из решений — обратить внимание на любимые книги самого Мартина. Поклонникам фантастики и фэнтези, замершим в ожидании «Ветров зимы», это поможет не только скоротать время, но и пополнить список собственных любимых произведений. Мартин плохого не посоветует!

Тэд Уильямс «Орден Манускрипта»

Что почитать? Книги, которые рекомендует Джордж Мартин 1

Иллюстрация Майкла Уэлана

Что? Эпическое фэнтези про красного колдуна, невероятные холода и дочь безумного короля (да!), первый цикл из трёх книг завершён

Выход первого тома: 1988 год

О чём? О фэнтезийном континенте Светлый Ард, основанном на легендах и культурах самых разных стран средневековой Европы. Здесь есть всё, от аллюзий на христианство до заимствований из скандинавской и германской мифологий. Король Престер Джон умирает, и на престол восходит его старший сын Элиас. Нового правителя быстро начинают подозревать в сделке с тёмным силами. А всё потому, что король в сговоре с таинственным красным колдуном Прейратсом, который задумал вернуть в мир беспощадную древнюю силу.

Остановить Элиаса пытается его родной брат Джошуа, что приводит к междоусобице. А вскоре к внутренней опасности добавляется и внешняя — землям смертных начинают угрожать тёмные эльфы-норны, ненавидящие человечество, и не без причины. Спасти Светлый Ард призваны Саймон, мальчик-поварёнок из королевского замка, и принцесса Мириамель — дочь обезумевшего короля Элиаса.

Что почитать? Книги, которые рекомендует Джордж Мартин 2

Что говорил Мартин? Явных сюжетных пересечений между циклами «Песнь льда и пламени» и «Орден Манускрипта» предостаточно. Сам Джордж признавался, что история Светлого Арда вдохновила его при создании собственного цикла.

«Трон из костей дракона» и остальные части знаменитой трилогии-из-четырёх-книг Уильямса были в числе тех вещей, которые вдохновили меня написать собственный цикл. Я читал Тэда и был впечатлён им. Правда, вскоре у писателя появились подражатели, что сказалось на репутации всего жанра фэнтези: его стали обвинять в шаблонности.

Я тогда прочитал «Трон из костей дракона» и подумал: «Боже мой, а в этом формате можно создавать нечто выдающееся!» Это и делает Тэд. Это одна из моих любимых фэнтезийных серий.

— из разговора Мартина с Уильямсом

А недавно вышло продолжение!

Тэд Уильямс «Корона из ведьминого дерева»: возвращение в мир «Ордена манускрипта» 3

Тэд Уильямс «Корона из ведьминого дерева»: возвращение в мир «Ордена манускрипта»

 25.04.2019

Отличное эпическое фэнтези от автора, который послужил примером для Джорджа Мартина.

Джеймс Кори «Пространство»

Что почитать? Книги, которые рекомендует Джордж Мартин 6

Что? Научно-фантастический приключенческий цикл из девяти романов (на языке оригинала вышло восемь, на русском — семь).

Выход первого тома: 2011 год

О чём? О далёком будущем, в котором человечество колонизировало Солнечную систему, включая Марс, Луну, несколько спутников и Пояс астероидов. Масштабная экспансия привела к затяжному конфликту между землянами и марсианами, а также обитателями Пояса, вынужденными выживать в весьма суровых условиях.

Устоявшийся баланс сил вскоре рушится из-за аморальных учёных и исследователей, которые проводят эксперименты над инопланетным биоконструктором под названием «протомолекула». Она способна поглощать и видоизменять любые живые организмы и в руках военных может стать опасным оружием. В эпицентре конфликта оказывается, как водится в подобных случаях, почти случайный человек — капитан Джеймс Холден, который вместе со своей командой пытается распутать клубок тайн и интриг.

Лучшие сериалы возвращаются в апреле 2018 6

из сериала «Пространство»

Что говорил Мартин? Тай Фрэнк и Дэниел Абрахам (дуэт, пишущий под псевдонимом Джеймс Кори) — люди Мартину не чужие. Фрэнк в прошлом личный помощник писателя, а Абрахам — протеже, работавший, например, над комикс-адаптацией «Игры престолов» и написавший с ним и Гарднером Дозуа в соавторстве роман «Бегство охотника». А вот как создатель «Песни льда и пламени» отзывался о космической саге своих коллег (цитата по Financial Times):

Прошло слишком много времени с тех пор, когда у нас была по-настоящему мощная космическая опера. «Пробуждение Левиафана» (первый том цикла. — Прим. МирФ) представляет собой межпланетное приключение, написанное в таком виде, в каком и должно быть. Это тот вид научной фантастики, что заставил меня влюбиться в жанр ещё тогда, когда он был приправлен щепоткой ужаса и нуара. Джимми Кори пишет с энергией дерзкого дебютанта и блеском опытного автора.

— из комментария на обложке

Об экранизации

«Пространство»: новый уровень фантастики на ТВ 2

«Пространство»: новый уровень фантастики на ТВ

 11.02.2016

Канал SyFy пытается вернуть доверие зрителей — и, похоже, у него это выходит.

Роджер Желязны «Князь Света»

Что почитать? Книги, которые рекомендует Джордж Мартин 8

Концепт-арт Джека Кирби к неснятой экранизации (о ней рассказывает фильм «Операция Арго»)

Что? Одиночный роман на стыке научной фантастики и мифологического фэнтези

Выход: 1967 год

О чём? О колонии землян на далёкой планете. Экипажу и пассажирам космического корабля когда-то удалось одолеть местных, и с тех пор никто не мешал технологическому процветанию колонии. В ходе развития Первые — выходцы с корабля, — объявив себя местными богами, отдалились от простых людей. Боги организовали порочную кастовую систему, похожую на карму в индуизме. Верно служишь в течение жизни — можешь претендовать на возрождение в новом прекрасном теле. Противишься режиму — твоё сознание отправят в больное тело или вообще в тело животного. Однако не все боги довольны происходящим, между ними намечается раскол.

Что почитать? Книги, которые рекомендует Джордж Мартин 5

Что говорил Мартин? Джордж вспоминал книгу по поводу смерти Роджера Желязны. Мартин рассказывал, что «Князь Света» заставил его заинтересоваться творчеством этого писателя.

«Князь Света» — первая книга Желязны, которую я прочитал. В то время я учился в колледже, был заядлым книгочеем и сам мечтал когда-нибудь приобщиться к писательству. Я был вскормлен книгами Андрэ Нортон, оттачивал зубы на Хайнлайне, а в старших классах мне помогали выжить Г. Ф. Лавкрафт, Айзек Азимов, «Док» Смит, Теодор Старджон и Дж. Р. Р. Толкин. Я читал книги издательства Ace и был членом Клуба научной фантастики, но ещё ничего не знал о журналах. Я даже не слышал ни о каком Желязны. Но, когда я впервые прочёл эти строки, по спине у меня пробежал холодок, и я почувствовал, что НФ для меня уже не будет прежней.

Так и случилось. Роджер оставил свой след в этом жанре. Оставил он след и в моей жизни. После «Князя» я читал каждую выходящую из-под его пера строку, которую мог раздобыть. «Этот бессмертный», «Роза для Экклезиаста», «Острое мёртвых», «Порождения света и тьмы» и всё остальное. Я знал, что нашёл целый мир литературы в этом парне со странным, незабываемым именем. Я даже мечтать не мог о том, что годы спустя я найду в Роджере целый мир дружбы.

— с сайта писателя, перевод Е. Голубевой

Джо Аберкромби «Море Осколков»

Что почитать? Книги, которые рекомендует Джордж Мартин 4

Что? трилогия в жанре подросткового героического фэнтези

Выход первого тома: 2014 год

О чём? О юноше Ярви с искалеченной рукой — он должен был стать мудрецом-Служителем, но вместо этого волею судеб занимает трон — всё из-за дяди, который убил отца и брата Ярви. Вот только вскоре дядя изгоняет Ярви из родного дома. После этого принцем овладевают жажда мести и желание вернуть отцовский престол.

Действие трилогии разворачивается в фэнтезийном мире, отчасти вдохновлённым скандинавскими сагами. Как и книги из предыдущего цикла автора, «Земной Круг», «Море Осколков» полно чёрного юмора, жестокости и деконструкции штампов, пусть трилогия и не такая брутальная, как романы Аберкромби для взрослых читателей. В каждой книге трилогии свой главный герой, и это позволяет увидеть мир глазами разных юных персонажей. Все они получились у Аберкромби очень харизматичными.

Что почитать? Книги, которые рекомендует Джордж Мартин 9

иллюстрация Джона Маккоя

Что говорил Мартин? О цикле положительно отзывались многие писатели: Робин Хобб («Сага о Видящих»), Дерек Лэнди («Скелетжер Ловкач»), Патрик Ротфусс («Имя ветра») и Рик Риордан (цикл про Перси Джексона). Конкретно Мартина больше всего привлекла динамичность и увлекательности трилогии.

Джо Аберкромби снова это сделал. «Полкороля» — ещё одно увлекательное произведение от пылкого британского фантаста, динамичная история о предательстве и мести, которая захватила меня с первой страницы и не отпускала до самого конца.

— цитата, опубликованная на обложке романа и сайте Аберкромби

Патрик Ротфусс «Хроники убийцы короля»

Что почитать? Книги, которые рекомендует Джордж Мартин 10

Иллюстрация Донато Джанколы

Что? Трилогия героического фэнтези (вышло только две книги)

Выход первого тома: 2007 год

О чём? О невероятной истории волшебника и музыканта Квоута, рассказанной им самим. Это повесть в повести, описывающая насыщенную жизнь искателя приключений, которому в детстве не повезло услышать легенду о страшных демонах — чандрианах. Никто и предсказать не мог, что песня об этих созданиях будет стоить жизни труппе бродячих артистов, с которыми путешествовал мальчик. Так одиннадцатилетний Квоут теряет всех близких и остаётся один, после чего ступает на дорогу, полную опасностей и приключений.

Что говорил Мартин? Если бы писателя попросили прокомментировать задержку выхода третьего тома цикла, он бы наверняка усмехнулся: «Моя школа!» Шутка ли, вторая книга, «Страхи мудреца», увидела свет в 2011-м, и с тех пор выход третьей неизменно откладывается (даже «Ветра зимы» мы ждём меньше). Впрочем, как считает Мартин, «Страхи мудреца» определённо заслуживают внимания.

Вторая книга стоила ожиданий. Я провёл с ней весь день, читал почти до рассвета, и я уже хочу увидеть следующую. Он чертовски хорош, этот Патрик Ротфусс.

— цитата из блога

Что почитать? Книги, которые рекомендует Джордж Мартин 7

Смотрите также

Что почитать: фэнтези, похожее на «Игру престолов» 3

Фэнтези, похожее на «Игру престолов»

 15.08.2016

Для тех, кто не в силах ждать «Ветров зимы» и нового сезона, мы составили подборку книг, близких к «Игре престолов» по стилю, сюжету или атмосфере.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики

А ещё у нас есть