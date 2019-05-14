Которую неделю весь интернет бурлит от обсуждений финального сезона «Игры престолов» — главного сериала последних лет, который из экранизации книг Джорджа Мартина превратился в самостоятельный культурный феномен. Но вот незадача: шоу вот-вот завершится (вероятно, самым тривиальным образом), а о новых книгах писателя из цикла «Песнь льда и пламени» по-прежнему ничего не слышно. Как быть? Одно из решений — обратить внимание на любимые книги самого Мартина. Поклонникам фантастики и фэнтези, замершим в ожидании «Ветров зимы», это поможет не только скоротать время, но и пополнить список собственных любимых произведений. Мартин плохого не посоветует!

Тэд Уильямс «Орден Манускрипта»

Что? Эпическое фэнтези про красного колдуна, невероятные холода и дочь безумного короля (да!), первый цикл из трёх книг завершён

Выход первого тома: 1988 год

О чём? О фэнтезийном континенте Светлый Ард, основанном на легендах и культурах самых разных стран средневековой Европы. Здесь есть всё, от аллюзий на христианство до заимствований из скандинавской и германской мифологий. Король Престер Джон умирает, и на престол восходит его старший сын Элиас. Нового правителя быстро начинают подозревать в сделке с тёмным силами. А всё потому, что король в сговоре с таинственным красным колдуном Прейратсом, который задумал вернуть в мир беспощадную древнюю силу.

Остановить Элиаса пытается его родной брат Джошуа, что приводит к междоусобице. А вскоре к внутренней опасности добавляется и внешняя — землям смертных начинают угрожать тёмные эльфы-норны, ненавидящие человечество, и не без причины. Спасти Светлый Ард призваны Саймон, мальчик-поварёнок из королевского замка, и принцесса Мириамель — дочь обезумевшего короля Элиаса.

Что говорил Мартин? Явных сюжетных пересечений между циклами «Песнь льда и пламени» и «Орден Манускрипта» предостаточно. Сам Джордж признавался, что история Светлого Арда вдохновила его при создании собственного цикла.

«Трон из костей дракона» и остальные части знаменитой трилогии-из-четырёх-книг Уильямса были в числе тех вещей, которые вдохновили меня написать собственный цикл. Я читал Тэда и был впечатлён им. Правда, вскоре у писателя появились подражатели, что сказалось на репутации всего жанра фэнтези: его стали обвинять в шаблонности. Я тогда прочитал «Трон из костей дракона» и подумал: «Боже мой, а в этом формате можно создавать нечто выдающееся!» Это и делает Тэд. Это одна из моих любимых фэнтезийных серий. — из разговора Мартина с Уильямсом

Джеймс Кори «Пространство»

Что? Научно-фантастический приключенческий цикл из девяти романов (на языке оригинала вышло восемь, на русском — семь).

Выход первого тома: 2011 год

О чём? О далёком будущем, в котором человечество колонизировало Солнечную систему, включая Марс, Луну, несколько спутников и Пояс астероидов. Масштабная экспансия привела к затяжному конфликту между землянами и марсианами, а также обитателями Пояса, вынужденными выживать в весьма суровых условиях.

Устоявшийся баланс сил вскоре рушится из-за аморальных учёных и исследователей, которые проводят эксперименты над инопланетным биоконструктором под названием «протомолекула». Она способна поглощать и видоизменять любые живые организмы и в руках военных может стать опасным оружием. В эпицентре конфликта оказывается, как водится в подобных случаях, почти случайный человек — капитан Джеймс Холден, который вместе со своей командой пытается распутать клубок тайн и интриг.

Что говорил Мартин? Тай Фрэнк и Дэниел Абрахам (дуэт, пишущий под псевдонимом Джеймс Кори) — люди Мартину не чужие. Фрэнк в прошлом личный помощник писателя, а Абрахам — протеже, работавший, например, над комикс-адаптацией «Игры престолов» и написавший с ним и Гарднером Дозуа в соавторстве роман «Бегство охотника». А вот как создатель «Песни льда и пламени» отзывался о космической саге своих коллег (цитата по Financial Times):

Прошло слишком много времени с тех пор, когда у нас была по-настоящему мощная космическая опера. «Пробуждение Левиафана» (первый том цикла. — Прим. МирФ) представляет собой межпланетное приключение, написанное в таком виде, в каком и должно быть. Это тот вид научной фантастики, что заставил меня влюбиться в жанр ещё тогда, когда он был приправлен щепоткой ужаса и нуара. Джимми Кори пишет с энергией дерзкого дебютанта и блеском опытного автора. — из комментария на обложке

Об экранизации «Пространство»: новый уровень фантастики на ТВ Канал SyFy пытается вернуть доверие зрителей — и, похоже, у него это выходит.

Роджер Желязны «Князь Света»

Что? Одиночный роман на стыке научной фантастики и мифологического фэнтези

Выход: 1967 год

О чём? О колонии землян на далёкой планете. Экипажу и пассажирам космического корабля когда-то удалось одолеть местных, и с тех пор никто не мешал технологическому процветанию колонии. В ходе развития Первые — выходцы с корабля, — объявив себя местными богами, отдалились от простых людей. Боги организовали порочную кастовую систему, похожую на карму в индуизме. Верно служишь в течение жизни — можешь претендовать на возрождение в новом прекрасном теле. Противишься режиму — твоё сознание отправят в больное тело или вообще в тело животного. Однако не все боги довольны происходящим, между ними намечается раскол.

Что говорил Мартин? Джордж вспоминал книгу по поводу смерти Роджера Желязны. Мартин рассказывал, что «Князь Света» заставил его заинтересоваться творчеством этого писателя.

«Князь Света» — первая книга Желязны, которую я прочитал. В то время я учился в колледже, был заядлым книгочеем и сам мечтал когда-нибудь приобщиться к писательству. Я был вскормлен книгами Андрэ Нортон, оттачивал зубы на Хайнлайне, а в старших классах мне помогали выжить Г. Ф. Лавкрафт, Айзек Азимов, «Док» Смит, Теодор Старджон и Дж. Р. Р. Толкин. Я читал книги издательства Ace и был членом Клуба научной фантастики, но ещё ничего не знал о журналах. Я даже не слышал ни о каком Желязны. Но, когда я впервые прочёл эти строки, по спине у меня пробежал холодок, и я почувствовал, что НФ для меня уже не будет прежней. Так и случилось. Роджер оставил свой след в этом жанре. Оставил он след и в моей жизни. После «Князя» я читал каждую выходящую из-под его пера строку, которую мог раздобыть. «Этот бессмертный», «Роза для Экклезиаста», «Острое мёртвых», «Порождения света и тьмы» и всё остальное. Я знал, что нашёл целый мир литературы в этом парне со странным, незабываемым именем. Я даже мечтать не мог о том, что годы спустя я найду в Роджере целый мир дружбы. — с сайта писателя, перевод Е. Голубевой

Джо Аберкромби «Море Осколков»

Что? трилогия в жанре подросткового героического фэнтези

Выход первого тома: 2014 год

О чём? О юноше Ярви с искалеченной рукой — он должен был стать мудрецом-Служителем, но вместо этого волею судеб занимает трон — всё из-за дяди, который убил отца и брата Ярви. Вот только вскоре дядя изгоняет Ярви из родного дома. После этого принцем овладевают жажда мести и желание вернуть отцовский престол.

Действие трилогии разворачивается в фэнтезийном мире, отчасти вдохновлённым скандинавскими сагами. Как и книги из предыдущего цикла автора, «Земной Круг», «Море Осколков» полно чёрного юмора, жестокости и деконструкции штампов, пусть трилогия и не такая брутальная, как романы Аберкромби для взрослых читателей. В каждой книге трилогии свой главный герой, и это позволяет увидеть мир глазами разных юных персонажей. Все они получились у Аберкромби очень харизматичными.

Что говорил Мартин? О цикле положительно отзывались многие писатели: Робин Хобб («Сага о Видящих»), Дерек Лэнди («Скелетжер Ловкач»), Патрик Ротфусс («Имя ветра») и Рик Риордан (цикл про Перси Джексона). Конкретно Мартина больше всего привлекла динамичность и увлекательности трилогии.

Джо Аберкромби снова это сделал. «Полкороля» — ещё одно увлекательное произведение от пылкого британского фантаста, динамичная история о предательстве и мести, которая захватила меня с первой страницы и не отпускала до самого конца.

— цитата, опубликованная на обложке романа и сайте Аберкромби

Патрик Ротфусс «Хроники убийцы короля»

Что? Трилогия героического фэнтези (вышло только две книги)

Выход первого тома: 2007 год

О чём? О невероятной истории волшебника и музыканта Квоута, рассказанной им самим. Это повесть в повести, описывающая насыщенную жизнь искателя приключений, которому в детстве не повезло услышать легенду о страшных демонах — чандрианах. Никто и предсказать не мог, что песня об этих созданиях будет стоить жизни труппе бродячих артистов, с которыми путешествовал мальчик. Так одиннадцатилетний Квоут теряет всех близких и остаётся один, после чего ступает на дорогу, полную опасностей и приключений.

Что говорил Мартин? Если бы писателя попросили прокомментировать задержку выхода третьего тома цикла, он бы наверняка усмехнулся: «Моя школа!» Шутка ли, вторая книга, «Страхи мудреца», увидела свет в 2011-м, и с тех пор выход третьей неизменно откладывается (даже «Ветра зимы» мы ждём меньше). Впрочем, как считает Мартин, «Страхи мудреца» определённо заслуживают внимания.

Вторая книга стоила ожиданий. Я провёл с ней весь день, читал почти до рассвета, и я уже хочу увидеть следующую. Он чертовски хорош, этот Патрик Ротфусс. — цитата из блога