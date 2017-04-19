Ник Перумов «Приключения Молли Блэкуотер. Остров Крови»

Бесстрашная Молли Блэкуотер всё-таки сдалась врагам — чтобы Империя не уничтожила её родителей и брата, в жилах которого тоже бурлит магия. Девочка оказывается на загадочном острове, где собралась вся имперская элита. Пэры королевства пытаются склонить Молли на свою сторону, но она-то знает, кто её настоящие друзья. Прорываться на волю придётся с боем, ведь недаром это место зовётся Островом Крови.

Роман

Жанр: юношеский фэнтези-стимпанк

Художники: В. Половцев, Е. Гаевская

Издательство: «Эксмо», 2017

Серия: «Ник Перумов. Приключения Молли Блэкуотер»

512 стр., 15 000 экз.

«Приключения Молли Блэкуотер», часть 3

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История в этом романе развивается в двух плоскостях. Первая — назревающая полномасштабная война между Империей и Rooskies. Причём варвары пытаются её предотвратить, а вот лорды Империи подливают масла в огонь. Основной целью варваров становится спасение Молли, ведь она обладает невероятной магической силой. Имперцы по той же причине пытаются склонить девочку на свою сторону. Мисс Блэкуотер уникальна: в ней живут и магия, и «пустота» — особая способность, присущая лишь аристократам Империи. Используя «пустоту», они поглощают чужую магию, в процессе уничтожая её носителя.

Другая плоскость сюжета — внутренние переживания Молли, которая оказалась на судьбоносном перекрёстке. Сюда пойдёшь — любовь и счастье найдёшь, туда пойдёшь — корону и власть приобретёшь. Решение серьёзное: стать правительницей всея Империи или жить простой, но счастливой жизнью? И ведь просят за богатство немного — всего-то освободить древнее зло и обречь на смерть друзей-варваров. Сюжет становится ещё более напряжённым и закрученным, потому что некоторые герои неожиданно меняют взгляды — например, антагонист предыдущей книги лорд Спенсер. Кто знал, что у Rooskies могут появиться союзники в самом сердце Бриатаннии?

Под конец цикла Перумов раскрывает его мифологию

В общем, сюжет — сильная сторона романа. Но и минусов у книги хватает. Так, почти все второстепенные персонажи кажутся этакими аппендиксами, от которых автор методично избавляется. Бедная Кейти Миддлтон, с которой намечался интересный любовный треугольник в прошлой книге, теперь окончательно ушла в небытие. И зачем она была введена в историю, остаётся загадкой — этот персонаж ни на что не влияет. Роль мистера Питтвика, шпиона Rooskies, и вовсе ограничилась неуклюжими ухаживаниями за оборотнем-Таньшей.

Поначалу в «Острове Крови» довольно вялая динамика. Ситуация меняется, лишь когда все персонажи сходятся в одном месте, и уже с этой точки «сюжетный паровоз» несётся с немыслимой скоростью. Появляются и увлекательные магические дуэли, и телепатия, и трагические смерти, и очень удачно оформленная романтическая линия. Мало того, под конец цикла Перумов раскрывает его мифологию, которую в предыдущих частях затрагивал лишь вскользь. Нежданно-негаданно выясняется, что миром Катаклизма (объяснение которому так и не приводится) заправляют Звери — иначе говоря, боги, всемогущие и эмоционально нестабильные, в чьих играх Молли и остальные герои становятся невольными пешками. Приподнимается завеса и над подземным миром, к которому имеет прямое отношение госпожа Старшая. Мифология, густо замешанная на славянских и греческих мотивах, проработана настолько глубоко, что сама по себе достойна отдельной книги.

Хотя финал остаётся открытым, третья часть официально объявлена последней. Героиня обрела волшебное «я», верных друзей и любовь, а судьба сулит ей массу приключений — о чём еще может мечтать тринадцатилетняя девочка? В основном о мире во всём мире, но, как справедливо замечает сам автор, «это уже совсем другая история».

Итог: достойное завершение трилогии — слегка затянутое, но не растерявшее очарования фэнтезийного стимпанка.

Слово творца Любая книга — это наш современный мир. Одна показывает его более открыто, другая — чуть менее. Но в «Молли Блэкуотер» аллюзий на наш мир, конечно, хватает. Хотел бы показать прежде всего то, как нас воспринимают в западных пределах мира, взглянуть на нас глазами соперника (не врага, подчёркиваю, а именно соперника).

— А что с моими спутниками и друзьями? — Как ты понимаешь, их путь завершён. Кровь их скрепит нашу сделку. Нельзя всё получить и ничего не отдать, Моллинэр Блэкуотер.

Молли и Нетопырь

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