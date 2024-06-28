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    #Индия #рецензии на книги

    Салман Рушди «Город победы». История великой женщины — воина, поэта и ведьмы

    28 июня 2024
    Фото аватара
    28.06.2024
    25
    2 минуты на чтение
    #Индия #рецензии на книги

    В XIV веке, на юге земли, которую мы теперь называем Индией, девятилетняя Пампа Кампана видит, как её мать добровольно восходит на костёр, и клянётся, что больше ни одна женщина не примет такой смерти. Богиня Парвати наделяет девочку силой, и Пампа создаёт могущественную империю, правит Биснагой в течение жизни нескольких поколений, наблюдает, как мир меняется на протяжении десятилетий и веков, как её вечно юное и прекрасное тело угасает вместе со славой её города. И пишет поэму о закате и падении великой империи, построенной её руками.

    Салман Рушди «Город победы». История великой женщины — воина, поэта и ведьмы

    Salman Rushdie

    Victory City

    Роман

    Жанр: историческая сказка

    Выход оригинала: 2023

    Переводчик: А. Челнокова

    Издательство: «АСТ: CORPUS», 2024

    Серия: «Весь Салман Рушди»

    Возрастной рейтинг: 16+

    400 с., 4000 экз.

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    Виджаянагар, он же «город победы»,— место в прошлом вполне реальное, столица могущественной империи в южной Индии, почти не известной европейцам-неспециалистам. Роман же «Город победы» — это великолепный вымышленный эпос, рассказывающий историю взлёта и падения империи. В интерпретации Рушди Виджаянагар (или Биснага) — творение одержимой женщины, которая посвятила свою жизнь сначала созданию государства, а потом — довольно неудачным попыткам удержать его от низвержения в хаос.

    Роман оформлен как перевод недавно обнаруженной поэмы великой слепой царицы-пророчицы Пампы Кампаны. Поэму эту нашли спустя полтысячелетия после смерти царицы, почему-то совпавшей со смертью самой империи. Переводчик выступает в роли рассказчика, то и дело вставляет собственные комментарии и объясняет, что некоторые поэтические элементы переводу не поддаются. Рассказчик отрицает свою принадлежность к научному сообществу и утверждает, что пересказывает эту историю для развлечения читателей и, возможно, для назидания. Результатом становится волшебная, но вполне историческая над вид сказка, полная символизма, религиозных аллюзий и прямой критики современного социального устройства.

    Весь сюжет романа раскрывается на первых нескольких страницах — да, империя родится и падёт, да, женщины в ней будут равны мужчинам, да, в ней будет царить свобода, какой мир не видел никогда до этого и не увидит ещё много столетий.

    И на протяжении четырёхсот страниц мы, уже зная финал, следим за жизнью империи глазами одного персонажа — очевидно, не особенно нормального психически.

    Но роман остаётся захватывающим — в первую очередь благодаря множеству интереснейших персонажей. Читателя ждёт индуистская мифология в больших количествах, вполне реалистичные описания средневековой южной Индии, боевые слоны, огромные тигры, говорящие птицы, роскошные сады, эротическое искусство…

    А ещё — вопросы о природе завоевания и сохранения власти, об отношениях между государством и религией, о том, как прогрессивные гуманистические общества мгновенно становятся пуританскими, о роли женщин в матриархате, об истории и традициях… Во многом «Город победы» — это метакомментарий Салмана Рушди ко всему его творчеству и размышление о природе писательства вообще.

    Итог: история женщины, которую почитали как богиню, поносили как ведьму и боялись как воина, которой восхищались как поэтом, история её любви и материнства, власти, творчества и изгнания. История рождения и падения сказочной — или реальной — империи, история критики власти, неравенства и религии. История о том, что в конечном счёте победителями оказываются только слова — и те, кто над ними властен.

    Постоянность неприязни

    Отношения Салмана Рушди с исламским сообществом стали довольно напряжёнными в 1989 году, когда аятолла Рухолла Хомейни из-за романа «Сатанинские стихи» издал фетву, призывающую к убийству писателя, за которое до сих пор предлагается награда в несколько миллионов долларов. В 2022 году произошло неудачное покушение на Салмана Рушди, и «Город победы» — первый роман, написанный после этого. Но и в нём писатель отзывается об исламе довольно непочтительно.

    В последний день своей жизни, когда ей было двести сорок семь лет, незрячая поэтесса, чародейка и пророчица Пампа Кампана завершила свою гигантскую эпическую поэму о Биснаге и схоронила ее под землей в запечатанном воском глиняном сосуде в самом сердце разрушенного Царского квартала как послание в будущее. Четыре с половиной столетия спустя мы разыскали этот сосуд и впервые прочли бессмертный шедевр под названием «Джаяпараджая», что означает «Победа и поражение», написанный на языке санскрит, такой же длинный, как «Рамаяна», состоящий из двадцати четырех тысяч стихов, и узнали секреты империи, которые она скрывала от истории более ста шестидесяти тысяч дней.

    Салман Рушди «Город победы». История великой женщины — воина, поэта и ведьмы
    Стоит ли читать?
    Почитателям качественной и умной литературы — да.
    Удачно
    всё
    Неудачно
    несколько излишняя плотность событий
    9
    Оценка
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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.
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