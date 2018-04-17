25 мая 2018 года на экраны России выходит фильм «Черновик» — экранизация одноимённого романа Сергея Лукьяненко. Событие, прямо скажем, неординарное: не так уж часто российские киноделы обращаются к творчеству наших писателей-фантастов. Мы воспользовались поводом и побеседовали с мэтром о новом фильме, о работе над ним и об экранизациях фантастики вообще.

«Для съёмок фантастики надо прежде всего её любить»

В СССР фантастических фильмов выходило не очень много, а экранизаций — и того меньше. Какие экранизации фантастики эпохи советского кинематографа вы считаете лучшими? Чем они вам запомнились?

Советские времена, к сожалению, не баловали зрителей фантастикой. Было несколько экранизаций братьев Стругацких, фильмы для детей, но в целом выход любого подобного фильма становился событием для любителей фантастики. Если убрать ностальгию и не вспоминать детский восторг от «Отроков во Вселенной» или «Гостьи из будущего», то отмечу «Отель «У погибшего альпиниста» — возможно, моё мнение будет неожиданным, но это хорошая экранизация фантастического детектива Стругацких. Ну и «День гнева» по рассказу Севера Гансовского — неплохая попытка снять фантастический триллер.

Если брать за точку отсчёта 1991 год, то за два с лишним десятка лет фантастических фильмов снято немного. И одно из самых слабых мест — сценарии. При этом в современной отечественной фантастической литературе накопилось сюжетов и антуража на самые разные вкусы, запросы и возможности. Почему киноделы уделяют так мало внимания произведениям отечественных фантастов?

Начнём с того, что у нас вообще серьёзная проблема со сценаристами, а ещё бóльшая — с продюсерами. Сценарий — основа фильма, но даже те сценаристы, кто способен работать с фантастикой, скованы продюсерами и режиссёрами. Продюсеры уверены, что они понимают секрет успеха у публики, режиссёры уверены, что они под маркой фантастики снимут серьёзное кино. В результате получаем либо кино беспомощное, ориентированное на самую нетребовательную публику, либо кино, относящееся к фантастике со скепсисом и пренебрежением. А для съёмок фантастики надо прежде всего её любить. К примеру, Ричард Викторов, снимавший «Отроков во Вселенной» и «Через тернии к звёздам», был поклонником фантастики, поэтому и ухитрялся при крошечных бюджетах снимать именно фантастическое кино. Вот такого режиссёра — и такого продюсера — нам сейчас и не хватает.

Роман и сценарий — это формы одного и того же произведения или абсолютно разные творения? Вы ведь писали сценарии на основе своих книг, а также знакомились с чужими сценарными адаптациями. Что больше всего удивляет и разочаровывает при сравнении книги и сценария?

Если режиссёр обладает гораздо большей палитрой художественных средств, чем автор книги, то сценарист — напротив. Нельзя «проговаривать» те или иные моменты, всё надо «показывать». Это порой ужасно огорчает (смеётся.) Диалоги, которые в книге вполне естественны, на экране смотрятся фальшиво. В общем и целом, когда пишешь сценарий по книге, даже своей, то книгу надо перечитать, а потом закрыть и писать всё заново. Только такой метод и работает (смеётся.)

Есть устойчивое мнение, что любая экранизация заведомо хуже книги. Тем не менее в практике мирового кино удачные экранизации встречаются — при этом одни киноделы идут по пути достаточно точной передачи первоисточника, а другие создают вольные фантазии «по мотивам». Какими бы вы желали видеть экранизации ваших книг в идеале?

В идеале я давно жду, когда продюсеры поймут, что экранизировать надо не только романы, но и рассказы. Посмотрите на экранизации Филипа Дика, к примеру. Очень много экранизаций коротких историй. В рассказе главное идея, её можно развивать так, как хочется режиссёру. А в романе неизбежно приходится упрощать, обрезать «лишние» сюжетные линии. Иногда текст это выдерживает, но чаще результат производит грустное впечатление.

Как вы считаете, что главное в экранизации? Сохранить идеи первоисточника или визуализировать книгу, сделав ставку на спецэффекты и экшен? Предположим, что «золотая середина» невозможна. По вашему мнению, в каком варианте больше плюсов, а в каком минусов?

Suum cuique. Каждому своё. Глупо требовать сверхидей и откровений от экранизации комикса или приключенческого романа. Тут задача другая, не менее сложная и достойная: рассказать простую историю увлекательно и ярко. А вот если мы берём книгу более сложную, то можно и пренебречь частью внешних эффектов. Хотя в этом случае для достойного воплощения на экране проще обратиться к формату сериала…

«Если спецэффекты не подкачают — фильм будет очень хорош»

Вы уже видели готовый «Черновик»? Если да, то каковы впечатления? Как автора оригинала и как простого зрителя.

Видел, правда, в полуготовом виде, без большей части спецэффектов, они ещё в работе (интервью взято в феврале 2018 года — прим. МирФ). Знаете, мне понравилось. Даже очень понравилось. Замечательно играют молодые актёры: и Никита Волков (Кирилл), и Евгений Ткачук (Котя). Вся команда отличная. Если спецэффекты не подкачают — фильм будет очень хорош.

Насколько зрелищность нового фильма изменилась в сравнении с теми же «Дозорами»?

Я пока не видел окончательный вариант. Но, полагаю, зрелищных сцен будет больше. И сюжет к этому располагает, и то, что компьютерная графика стала куда доступнее за эти годы. Четырнадцать лет назад Тимур сотворил чудо, когда снял зрелищный фильм «за три копейки» — в лучших традициях советской школы спецэффектов. Сейчас всё-таки чуть проще. Но и зритель более избалован: его уже ничем не удивишь.

Насколько сильно изменился общий замысел и сюжет фильма в сравнении с вашим романом?

Не сильно изменились, в том-то всё и дело (смеётся.) Да, есть изменения (к примеру, в каждом мире герой попадает в «параллельную Москву», но этот приём напрашивался), есть некоторое утрирование и осовременивание ряда моментов (всё-таки книге уже двенадцать лет). Но в общем и целом и идея, и образы героев сохранились. Это меня очень радует.

Как вы участвовали в работе над фильмом? Ваш предыдущий опыт работы в кино как-то повлиял на разработку именно этого проекта?

На этапе производства я сотрудничал с командой гораздо меньше, чем в «Дозорах». Впрочем, снялся в эпизоде, как и в «Дневном Дозоре», был на съёмочной площадке. Но по большей части доверился Сергею Мокрицкому и его команде. Было видно, что они работают на совесть, хотят сделать хороший фильм, а в таких ситуациях мешать не надо. И помогать, если не попросят, — тем более (смеётся.)

Что скажете насчёт исполнителей главных ролей? Похожи ли они на сложившихся в вашем воображении персонажей романа?

Да, похожи и понравились. Выбор актёров — большая удача фильма.

Экранизация «Черновика» выйдет в двух вариантах: кроме театральной версии, планируется ещё и телесериал. К сожалению, некоторые фильмы, выпущенные таким образом, в итоге выглядят как порезанные сериалы или их растянутые эпизоды. Не получится ли так и с «Черновиком»? И как вы вообще относитесь к такой практике?

К этой практике я отношусь нормально. Но «Черновик» — случай особый. Тут кино и сериальная версия — разные. Понимаете, кинофильм тут не урезанный сериал, а сериал не растянутый фильм. Там некоторые сцены просто снимались отдельно: для кино и для сериала. С разными репликами, с разными сюжетными линиями, дополнительными поворотами сюжета и второстепенными персонажами. Это, мне кажется, явление достаточно редкое, если не уникальное. Так что советую посмотреть и кино, и сериал.

«Успех кино делает автора известным»

Несколько ваших романов уже были экранизированы. Какие впечатления остались от работы с кинематографистами? Насколько вы удовлетворены результатами?

Мне, безусловно, понравилось работать с Тимуром Бекмамбетовым. Он не боится фантастики, он смело экспериментирует и, что очень важно, прислушивается к автору. Теми же качествами обладали и продюсеры фильма. Результат налицо.

А вот детский фантастический фильм «Азирис Нуна» режиссёр (Олег Компасов — Прим. МирФ) снимал, полностью отвергая мнение авторов. Результат тоже ожидаем. Хотя по нынешним меркам даже этот фильм не так уж и плох. Как ни странно, дети его смотрят.

Насколько успех или неудача экранизации влияет на популярность автора? Вы как-то почувствовали этот эффект после фильмов по «Дозорам»?

После «Дозоров» — разумеется. В общем-то, и до выхода книги у меня годовой тираж составлял около полумиллиона экземпляров (всех книг, разумеется). Но после выхода фильма один лишь «Ночной Дозор» разошёлся тиражом в несколько миллионов. Ну и был переведён и издан во всём мире. Разумеется, успех кино (но речь именно об успехе) делает автора известным. А вот неудача практически никак на автора не влияет. Кроме пострадавшего самолюбия, конечно (смеётся.)

В мировом кино последнего времени отмечается устойчивый интерес к экранизациям фантастики. Постоянно сообщается о новых контрактах, связанных с экранизацией книг именно современных авторов. Зачастую это неоконченные циклы или даже не изданные ещё книги. Как думаете, повлияет ли этот бум и на отечественный кинематограф?

Очень бы хотелось! И как зрителю, и как автору (смеётся.)

Какие ваши книги вы желали бы увидеть экранизированными? Может, уже есть какие-то планы и наметки? Помнится, раньше поговаривали об экранизации «Лабиринта отражений» и «Сумеречного Дозора»…

И «Лабиринт», и «Дозоры» по-прежнему под опционами, планы есть, но я уже устал ждать, если честно. А вот фильм по «Заставе» под названием «Центрум» уже анонсирован. Там я работал над сценарием, кстати. И ещё у двух проектов очень скоро начнутся съёмки. Но пока ничего говорить об этом не имею права.

И последний вопрос — уже о ваших чисто писательских планах. Каких новых книг ждать почитателям вашего творчества?

Кинопроекты очень сильно мешают книжному творчеству, признаюсь честно. Но сейчас уже на две трети написан давно начатый роман «Ловец видений» о мире снов, наполовину написан «Кайноzой» — продолжение и окончание «Кваzи». А ещё я неожиданно начал работу над большой «космической оперой» — пока назову жанр именно так. Планы есть, в общем. Но боюсь зарекаться и давать точные сроки.