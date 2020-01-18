Юный маг Грисар, выполняя простейшую лицензированную кражу, влип в дикую историю, которая привела его к конфликту со всемогущим повелителем Тёмной Империи. Пришлось Грисару и его подруге Мире спасаться бегством. Но вечно бежать невозможно…

Жанр: юношеское приключенческое фэнтези

Художник: Е. Ферез

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Книги Сергея Лукьяненко»

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Новый роман Сергея Лукьяненко писался как эксперимент на онлайн-сервисе Author.Today. Известный писатель решил проверить, можно ли там раскрутиться совершенно неизвестному автору: он писал роман под псевдонимом и выкладывал его по главам на сервис. Эксперимент доказал: и автор-новичок со способностями может привлечь внимание читателей. Отзывы были хорошие, потому Лукьяненко решил оформить свою задумку уже как полноценную книгу.

«Маги без времени» — вещь совершенно законченная и к тому же небольшая. У такого формата есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, книга компактная, крепко сбитая, с простым, но увлекательным сюжетом и, как всегда у Лукьяненко, хорошо написанная — поэтому читается на ура. С другой стороны, послевкусия она практически не оставляет. Тексту банально не хватает объёма, чтобы стать чем-то большим, нежели простенькое развлечение.

Сюжет у книги увлекательный, но одномерный.

Большую часть текста герои куда-то бегут, периодически сражаясь, в редких промежутках творят магию — и, в общем-то, всё. Единственное серьёзное достоинство — любопытная и довольно проработанная система этой самой магии. Колдовать здесь может практически каждый: достаточно читать и запоминать руны, которые одиночно или комбинацией обозначают магическое действие. Но, чтобы руны работали, их нужно подпитывать временем своей жизни. На какой-нибудь пустяк и секунды хватит, а за что-то серьёзное приходится расплачиваться годами. Вот и выходит, что маг лет пятнадцати от роду может выглядеть и чувствовать себя на добрых полста с гаком. Нельзя сказать, чтобы «временная магия» была совсем уж оригинальной придумкой, но идея довольно богатая.

А вот что разочаровывает, так это мир и населяющие его персонажи. Сеттинг здесь, как в простенькой компьютерной игре, лишь фон для приключений, причём абсолютно не запоминающийся, и герои многое могли бы искупить. Но второстепенные персонажи, используя опять же игровую терминологию, тут либо NPC, либо мобы: у одних есть реплики и вспомогательные функции, другие нужны лишь для массовки.

Главные же герои какие-то удручающе невзрачные, что Грисар, что Мира. Хотя Грисар раскрыт чуть больше, ведь от его лица ведётся повествование. Но даже такой подход не заставляет ему по-настоящему сопереживать, уж больно он игрушечный, ненастоящий.

Скорее всего, такая недоработанность ключевых элементов книги связана с историей её создания. Гораздо сложнее объяснить отсутствие авторской позиции. Книга явно относится к Young Adult, а в достойной юношеской фантастике мораль совершенно необходима. Настоящий мастер способен бережно и аккуратно вплести ненавязчивые назидания в самый разухабистый авантюрный сюжет. Примеров достаточно — от Роулинг до Страуда.

Здесь же герои абсолютно амбивалентны. Ну, то есть сознательно они младенцев не кушают, конечно. И даже немножечко негодуют, когда сталкиваются с несправедливостью и жестокостью — особенно в отношении себя и близких. Но разнести вдребезги полгорода под горячую руку — это запросто. И без малейших переживаний насчёт «сопутствующего ущерба». А чего слёзы проливать по всяким безликим мобам? Для видеоигры повадки героев в самый раз (хотя встречаются и такие игры, где излишнее злодейство ведёт к проигрышу), но для юношеского фэнтези это перебор.

«Люди по природе склонны делать друг другу гадости, и бороться с этим бесполезно», — так давным-давно сказал Тёмный Властелин, когда объяснял народу новые правила жизни. Какие суровые законы ни принимай, всё равно кто-то будет воровать, а кто-то захочет кого-то убить. Поэтому у нас ничего не запрещено. Только это дорого. Я вытащил из памяти руну, которую не собирался использовать никогда. Влил в неё столько времени, сколько она захотела. И бросил себе под ноги. Тварь разочарованно взвыла, когда я исчез из лаборатории. Впрочем, возможно это взвыл я, представляя все последствия.

Хорошо написанный роман с авантюрным сюжетом и толково продуманной магической системой. Но с безликими персонажами и без особого смысла. В общем, неплохое развлечение, не более.