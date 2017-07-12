«Академия Амбрелла»: комикс от вокалиста My Chemical Romance

На Земле при странных обстоятельствах рождаются сорок три младенца с суперспособностями, над которыми решает взять шефство гениальный изобретатель, нобелевский лауреат и вдобавок космический пришелец Хагривз. Однако ему удаётся найти лишь семерых детишек. Хагривз усыновляет их и организует Академию Амбрелла, организацию с весьма гуманистическими целями — спасти человечество от будущего апокалипсиса. Но сумеют ли детишки оправдать надежды приёмного отца после его кончины?

The Ambrella Academy Жанр: супергероика

Сценарист: Джерард Уэй

Художники: Габриэль Ба, Дэйв Стюарт, Нэйт Пикос, Джеймс Джин

Издательство: «Комильфо», 2015

Выход оригинала: 2007-2009

Может ли получиться хороший комикс, если сюжет пишется урывками во время гастролей музыкальной группы, автор с художником постоянно переходят от взаимного восхищения к взаимной ненависти, а редактор то и дело рвёт на себе волосы из-за того, что дэдлайн близок, а материал до сих пор не сдан? «Академия Амбрелла» доказывает, что такое вполне возможно. Причём, чтобы иметь возможность приобрести это творение вокалиста группы My Chemical Romance Джерарда Уэя на русском языке, отечественные любители комиксов поддержали проект на «Бумстартере», что и позволило издательству «Комильфо» выпустить его в отличном качестве.

Казалось бы, история о супергеройской организации и спасении мира уже так затаскана, что на этом материале сложно создать действительно оригинальный продукт, без лишнего пафоса и приевшихся штампов. Однако у Уэя это получилось: неожиданные повороты сюжета подстерегают на каждой странице, герои оказываются не галереей сверхлюдей, а яркими индивидуальностями — каждый со своими секретами и «тараканами», а диалоги раз за разом выбивают из колеи. И, как только читателю кажется, что он может предугадать чьи-то действия или слова, повествование выкидывает очередной финт. Главное же ощущение — чувство вопиющей недосказанности: автор оставил очень много лакун и мест в стиле «додумайте сами», не пожертвовав при этом целостностью произведения. Тот, кому нравятся мрачные декорации, хроноклазмы, массовые убийства и душевные метания героев, получат от истории «Амбреллы» искреннее удовольствие.

Нельзя не упомянуть про качество издания. Воспоминания авторов о работе над комиксом, черновики и наброски, история его промоушена и публикации отлично дополняют обе части — «Сюиту апокалипсиса» и «Даллас». Кстати, за рубежом они никогда не выходили под одной обложкой — тут российскому читателю повезло.

Единственное «но»: если сравнивать рисунок на обложках (авторства Джеймса Джина) и собственно комикс, то бросается в глаза разница в качестве. Картинка внутри комикса иногда слишком небрежна и схематична. Хочется большей детальности, ну или хотя бы соблюдения пропорций.

Оригинальный, отлично изданный комикс для тех, кому нравятся мрачные сюжеты, конец света и супергерои со странностями.

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«Академия Амбрелла»: комикс от вокалиста My Chemical Romance УДАЧНО оригинальный сюжет

прописанные характеры

отличное качество издания НЕУДАЧНО местами небрежный рисунок 2017-07-12 8 ХОРОШО

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