Приключения супергероев уже кажутся не столь безумными на фоне новостей в реальности. Хотя и список лучших комиксов марта можно представить в духе жёлтой прессы. Бэтмен щеголяет нагишом. Пингвин влюбился. Человек-паук встречается с Обамой. В Манхэттене свирепствуют зомби-викинги, а у нас запускают очередную серию для лучших сюжетов Marvel. Хотите узнать больше?

Бэтмен. Проклятый

На русском выходит нашумевший на Западе комикс о Тёмном рыцаре, первый из DC Black Label — особой линейке, в которой выпускают комиксы для взрослой аудитории, давая авторам больше творческой свободы. Правда, шумиха вокруг «Проклятого» была связана с этим лишь косвенно. Сценарист Брайан Аззарелло и художник Ли Бермехо, воспользовавшись «взрослым» рейтингом, показали в комиксах о Бэтмене то, чего никто до них не решался показать, — Брюса Уэйна нагишом, вид спереди. Это породило волну противоречивых отзывов в интернете (в частности, шуточек с приставкой «бэт»), и издатель решил заретушировать «спорный момент» в переизданиях.

«Бэтмен. Проклятый» — идейное продолжение «Джокера» от того же дуэта авторов. Правда, злодей в этом комиксе убит, а Бэтмена видели последним на месте убийства. Тёмный рыцарь ничего не помнит о произошедшем и узнаёт, что он под подозрением, от не самого надёжного рассказчика — Джон Константин, хоть и любим публикой, в комиксах не всегда выглядел однозначно. Но теперь именно ему придётся вести героя дорогой воспоминаний. И путь этот тернист — полон кошмаров и сомнений.

Психушка Джокера. Пингвин. Тот, кто смеётся последним!

В издательстве «Азбука» выйдут в виде синглов лучшие выпуски из серии «Психушка Джокера», в которой клоун-принц преступного мира рассказывает о завсегдатаях лечебницы Аркхэм. А уж он-то их хорошо знает и подберёт самые незаурядные истории.

Пингвин — первый, о ком поведает Джокер. С детства над Освальдом Кобблпотом постоянно насмехались, но это никому не сошло с рук. Став Пингвином, он упивался местью и со временем забыл, что чувствуют обычные люди. Однажды Пингвин спас девушку Вайолет, которая не смеялась над ним и была добра. Он привязался к ней и впервые за долгое время почувствовал себя счастливым. Но сможет ли Пингвин забыть о мести и снова стать просто Освальдом? Джокер знает ответ.

Marvel Comics №1000

Издательство «Комильфо» запускает свою «Золотую коллекцию Marvel». В едином оформлении и твёрдом переплёте в ней будут выходить знаковые сюжеты, новые и старые. Первой ласточкой в линейке станет «Marvel 1000» — сборник, выпущенный к 80-летию Дома идей. Этот комикс фокусируется на важных моментах в истории издательства, от появления культовых персонажей до формирования целых эпох вселенной Marvel.

Над юбилейным выпуском работали ключевые авторы издательства. Причём создателям удалось привлечь не только современных звёзд: Хикмана, Аарона, Юинга, — но и старую гвардию. Клэрмонт и Ларсен вернутся к своим любимым персонажам, снова поработают с героями издательства также Стражински и Джеф Лоэб с Тимом Сейлом.

Тор. Викинги

Карта Энниса любят за трешевые и кровавые сюжеты, которые часто ходят по грани хорошего вкуса, а иногда и пересекают её. Сюжет о Торе для взрослой линейки Marvel MAX как раз из таких. Художником в комиксе выступил Гленн Фабри, рисовавший обложки для других более известных работ Энниса, например, Hellblazer и Preacher.

Армия непобедимых викингов-зомби захватила Манхэттен. Теперь между ними и жителями города стоят только Тор и Доктор Стрэндж. Но даже этим прославленным защитникам Земли понадобится помощь. Вместе они отправятся в прошлое, чтобы собрать команду воинов из разных эпох. Вот только смогут ли женщина-викинг, крестоносец и нацистский лётчик-истребитель упокоить скандинавскую нечисть?

Комикс на русском будет выходить сразу в двух форматах: с твёрдой и мягкой обложкой. Но «твёрдый» тираж ограничен тысячей экземпляров.

Чудеса: Объектив. Руины

В этот сборник входят две истории, связанные со знаменитым комиксом «Чудеса» Курта Бьюсика и Алекса Росса. Первая, «Объектив», — её непосредственное продолжение от того же сценариста. Мы снова вместе с журналистом Филом Шелдоном взглянем на вселенную Marvel с позиции обычного человека. Теперь Филу предстоит пережить события позднего серебряного и бронзового веков: обновление составов Мстителей и Людей Икс, Секретные войны, появление новых героев и злодеев. Теперь его ждут не только сражения сверхлюдей, но и собственная, куда более личная битва.

Вторая история, «Руины» Уоррена Эллиса, — это деконструкция основного сюжета. Здесь «чудеса» из оригинала так и не случились, и мир скатывается в пропасть. Репортёр Фил Шелдон хочет понять, что случилось. В поисках ответов он попадёт в американский концлагерь для воинов крии, побывает на месте крушения квинджета Мстителей и увидит труп серебряного вестника. Но что же именно произошло с этим миром?

Удивительный Человек-паук. Новый день. Том 3

На третьем томе завершается первый год инициативы «Новый день», при которой историю частично обнулили, убрав многие важные события, так что приключения Паучка начались практически с чистого листа. Но жизнь Паркера легче не стала. Об этом позаботился «Мозговой штаб Паучка» в лице Слотта, Гейла и Гуггенхайма.

В новом томе нас ждёт раскрытие личностей Угрозы и Убийцы с паучьими жучками, которые хорошо попортили кровь Паркеру раньше. А также: спасение от Шокера отца Джеймсона, схватка с Расплавленным человеком, путешествие в Макровселенную с Фантастической четвёркой и, наконец, привет из прошлого — встреча с новоизбранным Бараком Обамой. И это ещё далеко не всё.