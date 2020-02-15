Главные комиксы февраля 2020: супергерои Marvel и DC

Синоптики обещают в феврале похолодание, но для любителей супергероики он, наоборот, будет жарче января. Фанатов Marvel месяц порадует толстенными омнибусами о Росомахе и Дэдпуле. Любители DC отмечают выход на экраны фильма о Харли Квинн и утирают платочком скупую слезу на свадьбе Бэтмена. И это ещё не всё.

Харли Квинн. The Best!!! + Харли Квинн. Да здравствует Харливуд!

Только что вышел фильм о похождениях безумной красотки Харли Квинн в исполнении Марго Робби. Издательство «Азбука» воспользовалось моментом и выпустило сборник самых значимых историй о героине — «Харли Квинн. The Best!!!» в кинообложке, а ещё сингл о приключениях Харли и Айви в Голливуде.

С первого своего появления в мультсериале 1992 года Batman: The Animated Series Харли успела навести шороху и приглянуться читателям. Открывает сборник классическая история «Безумная любовь» о превращении доктора Харлин Квинзель в очаровательную злодейку Харли Квинн, взятая прямиком из мультсериала. Уже там Харли заявила о себе, сделав то, что так долго не удавалось Джокеру, — победив Бэтмена. А дальше — больше: дружба с Ядовитым Плющом, бесконечные стычки с Тёмным рыцарем, место в Отряде самоубийц и даже собственная серия. «Харли Квинн. The Best!!!» позволит проследить за эволюцией персонажа на страницах комиксов и подготовит к фильму.

Росомаха. Омнибус

После нескольких переносов на русском наконец-то выходит первый омнибус «Росомахи» от известного сценариста Джейсона Аарона, недавно закончившего сагу о Торе. Его череда сюжетов о Росомахе в своё время стала для персонажа определяющей. Аарон бросил против Росомахи усиленных адамантием наёмников, гангстеров со сверхсилами и навыками кунг-фу, воскрешённых смертоносных путешественников во времени и мутантку, битва с которой может закончиться плачевно для обоих, — Мистик. Целых 700 страниц экшена, полного крови и адамантия, с одним из самых популярных персонажей вселенной Marvel!

Дэдпул. Омнибус

Праздник для любителей огромных книг и Дэдпула — издательство «Комильфо» переиздаёт серию Брайана Посена и Джерри Даггана. Получится фолиант на 1360 страниц, который отбирает звание самого объёмного (и тяжёлого) русского издания про Дэдпула у другого омнибуса о болтливом наёмнике — «Дэдпул и Кэйбл».

В омнибус вошли все восемь томов основной серии и сборник «Испытание Дракулы». Уэйду Уилсону предстоит сразиться с вампирами и мёртвыми президентами, поработать вместе с Росомахой, Капитаном Америкой и Совершенным Человеком-пауком, пережить собственную грандиозную свадьбу и появление дочери, а ещё почувствовать последствия глобальных событий «Ось», «Первородный грех» и «Секретные войны». Шутки и сломанная четвёртая стена прилагаются.

Возвращение Тёмного рыцаря. Последний крестовый поход

«Возвращение Тёмного рыцаря» Фрэнка Миллера стало эпохальным произведением для Бэтмена. Ничего удивительного, что со временем Миллер созрел до продолжений, а потом и приквелов. Последний сейчас и выпускает на русском издательство «Азбука» в форматах сингла и делюкса. Вместе с Миллером над ним работали Брайан Аззарелло («100 пуль», «Чудо-женщина») и Джон Ромита-младший.

Комикс рассказывает, как Бэтмен из «Возвращения Тёмного рыцаря» дошёл до жизни такой и перестал защищать Готэм, почему Джейсон Тодд, напротив, стал жить только ночными приключениями и что замыслил Джокер в Аркхеме.

Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Том 6. Свадьба

В 2018 году самым громким событием в мире комиксов стала свадьба Бэтмена и Женщины-кошки. На Западе о ней писали даже мейнстримные СМИ, а на фанатских форумах шло бурное обсуждение. Комикс получился таким противоречивым, что после выхода 50-го номера сценаристу Тому Кингу начали поступать угрозы от разъярённых фанатов. Бедняге даже пришлось нанимать телохранителя на Comic Con. И вот наконец наши читатели смогут познакомиться с этим резонансным сюжетом.

Настал волнующий день в жизни Брюса Уэйна и Селины Кайл — они уже готовы сказать друг другу «да». Но даже у обычных людей свадьба не всегда проходит гладко, что уж говорить о Бэтмене и Женщине-кошке! Сначала Бустер Голд доставит опасный подарок из будущего. Затем своё слово скажет Джокер, который, разумеется, не мог пропустить такое событие. А главное нас ждёт на самой церемонии…

История вселенной Marvel №1

В январе на английском вышел последний номер амбициозной серии «История вселенной Marvel», а уже в этом месяце издательство «Комильфо» анонсировало его на русском. Комикс будет выходить так же, как и в оригинале, — в виде ежемесячных синглов, которые потом переиздадут в одном сборнике.

Вселенная Marvel существует уже 80 лет и за это время обросла богатой мифологией. «История вселенной Marvel» упорядочивает хронологию мира, создавая подробную и понятную картину. Нет нужды перечитывать все комиксы издательства с первых номеров — за нас это сделала исследовательская команда, скрупулёзно собравшая основные факты. А титулованный сценарист Марк Уэйд («Царство Небесное») вместе с художником Хавьером Родригесом, работавшим над серией о Сорвиголове, превратили их в настоящую летопись мира Marvel.

Мисс Марвел. Полное издание

Издательство «Комильфо» решилось на эксперимент и по многочисленным просьбам переиздаёт комиксы о Мисс Марвел в одном омнибусе, несмотря на не самые впечатляющие продажи сборников в мягкой обложке. В 500-страничный том войдут все 19 номеров из первой серии сценаристки Дж. Уиллоу Уилсон.

Когда Кэрол Дэнверс сменила звание Мисс Марвел на Капитана Марвел, её место заняла Камала Хан, недавно открывшая в себе необычные способности. Теперь Камале предстоит познакомиться с Росомахой и Человеком-пауком, встретиться с королевской семьёй Нелюдей и приютить их телепортирующуюся собаку Локджо, испытать на себе коварство Локи и, конечно же, увидеться со своим кумиром — Капитаном Марвел.

На Западе серия о первой супергероине-мусульманке была тепло принята критиками и завоевала любовь читателей. А у нас дальнейшая судьба Мисс Марвел и других не самых популярных персонажей издательства зависит от продаж этого омнибуса.

Локи: Агент Асгарда. Том 3. Последние дни

Знаменитый скандинавский трикстер и до фильмов о Торе жил во вселенной Marvel довольно богатой жизнью, но в исполнении Тома Хиддлстона персонаж вышел на новый виток популярности. У издательства Jellyfish Jam собственная серия Локи стала одним из главных бестселлеров. Её финальный третий том сейчас и выходит.

В «Последних днях» десять царств готовятся пасть перед древним врагом, который выступает против Асгарда с желанием отомстить. В небесах разверзлась война, и вселенная Marvel гибнет. Но даже в такой ситуации найдётся время для ещё одной сказки о долгожданном сражении. Здесь, в конце всего сущего, Локи встретится с Королём Локи из будущего… и увидеть финал суждено лишь одному из них. Действие комикса происходит прямо перед началом «Секретных войн», поэтому конец света здесь не надуманный.