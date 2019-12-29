Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. ноябрь-декабрь 2019

Предновогодние месяцы получились очень насыщенными для любителей супергеройских комиксов, хотя и не все ожидаемые издания успели под ёлочку. Как обычно, основной вал новинок из вселенной Marvel: много Венома, Росомахи и Марка Миллара. А поклонников DC порадует финальный том «Тёмных ночей» со злыми воплощениями Бэтмена и завершение серии о Чудо-Женщине.

Тёмные Ночи. Бэтмен. Металл. Том 2

Второй том завершает нашумевшее событие «Тёмные ночи. Металл». В нём помимо основных сценаристов Скотта Снайдера и Джеймса Тайниона IV отметились также Грант Моррисон и Джефф Лемир.

Город пал, Супермен в ловушке, а Брюс Уэйн потерялся во тьме. Кажется, герои проиграли, и план Бэтмена, Который Смеётся, осуществлён. Но для Лиги Справедливости забрезжил лучик надежды. Оказывается, тварей из Тёмной вселенной можно уничтожить при помощи некоего металла. Членам Лиги придётся отправить на поиски оставшихся запасов в самые дальние уголки галактики и под Атлантиду. Тёмные Рыцари уже объявили охоту на героев и идут за ними по пятам.

Ртуть: Не сдаваться

Мини-серия о приключениях самого быстрого мутанта вселенной Marvel от сценариста Саладина Ахмеда. Он дебютировал несколько лет назад с фэнтези «Трон полумесяца», но сейчас переключился на супергеройские комиксы.

Ртуть из-за своих способностей и сложного характера всегда был отдалён от остальных. Но не был одинок — пока не оказался за гранью восприятия других людей в полностью застывшем мире. Здесь он вынужден сразиться с монстрами, в реальности которых не уверен, чтобы спасти свою сестру Алую Ведьму от опасностей, о которых она даже не подозревает.

Бэтмен. Приключения. Новогодний спецвыпуск

Специальный рождественский сингл, который порадует атмосферой праздника и ностальгии всех, кто смотрел в детстве мультсериал «Бэтмен». Комикс создан по сценарию одного из его создателей Пола Дини и позже лёг в основу эпизода мультсериала.

Пока жители Готэма готовятся к празднику, кто-то большой и страшный вознамерился украсть Рождество. А в другой части города прекрасному дуэту Харли и Иви захотелось подарков. Сантой с мешком и платиновой картойдля них стал Брюс Уэйн, приворожённый поцелуем Плюща. Ну и какая же зима без Мистера Фриза, который украл генератор снега и создаёт себе новогоднее настроение! А завершится празднование фейерверком в полночь от дядюшки Джокера.

Питер Паркер: Поразительный Человек-Паук. Том 4. Возвращение домой

Завершающий том серии «Питер Паркер: Поразительный Человек-Паук» от Чипа Здарски. Финальный, 311-й номер серии получил премию Айснера за «лучший одиночный выпуск». Личные и трогательные истории из мира дружелюбного соседа здесь идут бок о бок с путешествиями во времени, вторжениями инопланетян и эпичными битвами за спасение Земли.

Питер с товарищами пытается вернуться домой из альтернативной реальности, где правит Норман Озборн, и остановить конец света. Но у этого приключения есть трагичные последствия. Умирает давний враг Паука Песочный Человек, и перед смертью у него перед глазами проносятся картины из жизни, которой он никогда не жил.

Капитан Америка. Две Америки

Продолжение приключений Капитана Америка от сценариста Эда Брубейкера. После событий «Возрождённого» Стиву Роджерсу и Баки Барнсу придётся решить, кто же теперь будет носить щит. И медлить с этим нельзя, потому что чокнутый капитан из 1950-х вернулся и снова угрожает безопасности страны.

Люди Икс: Великий Замысел. Второе поколение №1 + 2

Документальная серия об истории Людей Икс от Эда Пискора («Родословная Хип-Хопа») продолжается. Во «Втором поколении» автор пересказывает ключевые события одного из важнейших периодов для команды мутантов: конца 1970-х — начала 1980-х. В это время серией занимался сценарист Крис Клэрмонт, который вывел героев на пик популярности и создал многих известных подопечных профессора Ксавье. Именно тогда появились Росомаха, Буревестник, Шторм, Колосс, а также развернулась Сага о Тёмном Фениксе и случились Дни Минувшего Будущего. Всего во «Второе поколение» входят два номера.

Marvel 1985

Не самый известный комикс Марка Миллара («Особо опасен», «Старик Логан» и «Супермен: Красный сын». Вместе с художником Томми Ли Эдвардсом он рассказывает историю, в которой все злодеи Marvel неожиданно оказались в нашем мире. И не в каком-нибудь мегаполисе, а в маленьком провинциальном городке, где нет ни героев, ни даже полноценного штата полицейских.

Помешать суперзлодеям уничтожить беззащитных жителей города и вернуть безумцев обратно на страницы журналов могут только тринадцатилетний мальчик Тоби Гудмен и его отец. Оба они — преданные фанаты комиксов.

Рыцари Marvel. Человек-Паук

Все двенадцать выпусков серии «Рыцари Marvel. Человек-Паук» от Марка Миллара впервые на русском под одной обложкой.

Норман Озборн наконец-то отправился за решётку, и Питер Паркер впервые за долгое время может вздохнуть спокойно. Но кто-то похищает тётю Мэй, Джона Джеймсон объявил награду за тайну личности Паука, а его главные враги разошлись не на шутку. За всем этим стоит таинственный злодей, который узнал секрет Человека-Паука.

Росомаха. Враг государства. Полное издание

Ещё один комикс Марка Миллара, теперь о Росомахе. В отличие от «Старика Логана», действие здесь развернулось в основной вселенной Marvel, но градус безумия обещают не меньший. Также в сборник вошли сюжеты «Агент З.А.Щ.И.Т.Ы» и «Заключённый номер ноль».

Спокойствию мира теперь угрожают объединённые силы Гидры и ниндзя клана Руки, которые возглавляет Горгон — сверхсильный мутант, убивающий взглядом. Даже Росомаха не сумел справиться с ним, погиб и воскрес рабом Горгона. Повинуясь командам хозяина, Логан идёт войной на всю вселенную Marvel. Не поздоровится ни бывшим соратникам из Людей Икс, ни другим супергероям. Ведь чем больше людей убьёт Логан, тем больше новых рабов будет у Руки.

Веном. Космический Рыцарь. Том 2. Враги и союзники

Этот том приключений Венома завершает «космический период» в его карьере и подводит симбиота к рану Майла Косты, который на русском выходит параллельно.

Флэш Томпсон теперь космический рыцарь, он спасает обездоленных и вдохновляет угнетённых по всей галактике. Но симбиоз с Веномом всегда непредсказуем и опасен. Чтобы восстановить их шаткий союз, после столкновения с клинтаром Флэш отправляется на Землю за помощью. Вот только там сейчас бушует вторая Гражданская Война.

Веном. Том 2. Земля до беззакония

Второй том от Майкла Косты, который идёт сразу после «Космического рыцаря». Веном снова на Земле и вместе с Эдди Броком. Вот только будет он героем или снова станет злодеем-садистом? В новом сборнике очень много динозавров. Веном столкнётся со Стегроном и Человеком-Динозавром, которые хотят превратить всех нью-йоркцев в кровожадных доисторических рептилий. Как будто этого мало, к схватке подключаются Лунная Девочка и ДиноДьявол — вопрос в том, на чьей стороне.

Бэтмен. Detective Comics. Леденящий ужас

Новый сингл о Бэтмене, на этот раз за авторством Джона Розама.

Лучше всех понимает страх Джонатан Крейн, который с детства боялся всего. Повзрослев, он сделал страх союзником. В костюме Пугала Крейн заставлял врагов трепетать от страха при помощи особого токсина. Но встреча с Бэтменом перевернула всё. Тёмный Рыцарь понимал природу страха так же хорошо и сумел упечь Пугало в лечебницу Аркхэм. Теперь Джонатану придётся полагаться только на себя и свой талант учёного, чтобы сбежать из клиники и отомстить.

Вселенная DC. Rebirth. Чудо-Женщина. Том 4. Богоискатели

Заключительный том подсерии Грега Раки в рамках инициативы Rebirth. Здесь складываются воедино кусочки истории Чудо-Женщина и подходят к финалу сюжеты «Истина» и «Богоискатели».

Вероникой Кайл, глава организации «Богоискатели», во что бы то ни стало желает отыскать Темискиру. Ею движут личные мотивы и не остановится даже перед богами, чтобы привести свой план в действие. Диана, пережив ряд испытаний, ещё не утратила веру в человечество, хотя то и пыталось всеми силами изменить её мнение. В поисках правды Диане придётся пройти немало трудностей.

Marvel. Girl Power. 65 супергероинь, которые изменили мир

Энциклопедия, посвящённая основным героиням вселенной Marvel. Всё, что вы хотели знать о персонажах, чья сила не только в умении летать и пробивать стены. Капитан Марвел, Алая Ведьма, Чёрная Вдова и ещё 62 героини ждут на страницах этой книги.

Современный Человек-Паук. Том 8. Хобгоблин

В восьмом сдвоенном томе приключений Человека-Паука из Альтимейт-вселенной дебютирует Современный Хобгоблин.

Гарри Осборн вместе со своими мрачными секретами возвращается в школу. Разумеется, это повлияет на жизнь его близких — особенно лучшего друга Питера Паркера. И не успеет Питер перевести дух, как в городе начнётся война банд. Кингпин ушёл в тень, и место преступного короля стало лакомым для всех, особенно Кувалды. Паук не справится без поддержки с этой проблемой. Хорошо, что Лунный Рыцарь и Железный Кулак решили вмешаться в происходящее.

Смерть Капитана Марвела

Читатели привыкли, что для персонажа смерть в комиксах — дело временное. Но некоторые смерти навсегда вошли в историю и остаются неизменными по сей день. Трагическая кончина первого Капитана Марвела именно такая. Великий воин империи Крии победил множество врагов и поучаствовал в бессчётном количестве сражений за мир во Вселенной. Но одна битва стала для Мар-Велла фатальной. После схватки с суперзлодеем Нитро у него диагностировали рак. А против этого даже суперспособности Капитана оказываются бессильны.

Мания величия Человека-Паука

Сингл с необычным и отвязным «Что если». Питер Бэгги рассказывает историю Человека-Паука, который однажды узнаёт, что дядя Бен на самом деле был бандитом и погиб от шальной пули в перестрелке. После этого все моральные компасы у него сломались, а характер резко испортился. В результате некогда дружелюбный сосед превратился в эгоистичного маньяка.

Супергерои Marvel. Официальная коллекция

Том 23. Чёрная Вдова

23-й том персонажной коллекции посвящён супершпионке Чёрной Вдове. В сборнике традиционно представлен дебют персонажа и первое появление в классическом чёрном костюме, а также минисерия за авторством известного писателя-фантаста Ричарда Моргана («Видоизменённого углерода», «Чёрный человек» и т. д.) Сюжет «Возвращения домой» рассказывает, как Наташа Романова пытается отойти от дел. Но прошлое не отпускает её, и теперь Черной Вдове придется вернуться на родину, распутать клубок интриг и сделать важное открытие о самой себе.

Том 24. Пересмешница

В сборник входит первое появление Бобби Морс в качестве Пересмешницы и мини-серия «Новые Мстители. Воссоединение», действие которой происходит во время «Тёмного Правления». Пересмешница вместе с мужем Ронином разбираются с последствиями вторжения скруллов и организацией АИМ.

Том 25. Защитники

Сценарист Кит Гиффен неожиданно задал истории про Защитников комедийный тон. Дормаму снова решил напасть на Землю и теперь доктору Стрэнджу предстоит собрать команду, чтобы дать ему отпор… Вот только Серебряный Сёрфер взял отпуск, Халк собрался увильнуть от этих проблем, а с самодовольным и заносчивым Нэмором не договоришься. Смогут ли такие Защитники действительно защитить Землю?

Том 26. Капитан Марвел

Вместе с историей о смерти капитана Марвел на русском выйдут и классические приключения героя от Роя Томаса и Джила Кейна в обновленном костюме. Мар-Велл пытается сбежать из Негативной Зоны с помощью Рика Джордана — юного Мстителя с Земли.

Невероятные Мстители. Том 2

Второй том «Невероятных Мстителей» Джерри Даггана завершает сюжет, начатый в «Потерянном будущем», а затем сразу погружается в перипетии одного из самых громких ивентов Marvel последних лет — Гражданской Войне II.

Недавние соратники Кейбл и Капитан Америка схлестнулись битве и будущее их команды теперь висит на волоске. На фоне этого противостояния происходит ещё целый калейдоскоп невероятных событий, каждое из которых затрагивает кого-то из участников команды.

Современные Мстители. Том 2. Преступление и наказание

Переложение Современных Мстителей Марка Миллара, в котором команде придется столкнуться с двумя Призрачными Гонщиками. Но и герои не лыком шиты: в обновленный состав Альтимейтс вошли Каратель и Первый Халк.

Академия Мстителей. Том 1

Тёмное Правление закончилось, пришла Эра героев. Но последствия тирании Озборна и его ужасных экспериментов ещё напоминают о себе. Один из таких экспериментов Озборн проводил над группой одарённых подростков. Он хотел превратить их преданных соратников и в настоящие машины убийств. Теперь бывшие подопытные проходят перевоспитание в Академии Мстителей. Кто-то стал уродливым, кто-то опасным для окружающих, а кто-то и вовсе медленно умирает. Им нужно справиться со своими проблемами и стать настоящими героями.

Гвен-Паук. Том 5. Гвеном

Теперь пришёл черёд и Гвен Стейси примерить чёрный костюм симбиота. Но как эта перемена отразится на Гвен и её окружении? Что будет с Мэттом Мёрдоком — главным криминальным боссом Нью-Йорка? Её отцом? С Озборнами? Останется ли хоть кто-то в безопасности рядом с Гвен, пока ей на пятки наступает полиция и агенты З.А.Щ.И.Т.ы. Тем более помощь симбиота никогда не даётся даром.

Невероятная Гвенпул. Том 5. Запутанный сюжет

Стать Мстителем — цель достойная, но не слишком ли амбициозная для молодой Гвенпул? Девушка считает иначе. Она уже достойно заявила о себе, сражаясь бок о бок с Человеком-Пауком и Тором, побеждая злодеев вроде МОДОКа и Аркадии, а в разрушении всего и вся — особенно четвёртой стены — у неё, вообще, нет конкурентов. Но чтобы окончательно привлечь внимание Величайших героев Земли, Гвенпул решает скрутить в бараний рог самого… Доктора Дума.

Новая Росомаха. Том 1 и 2

Росомаха мёртв, да здравствует новый Росомаха. Вернее, новая. На смену Логану приходит Лора Кинни, которая унаследовала не только его гены и регенерирующий фактор, но и принципы. Теперь бывшая убийца X-23 — настоящая героиня, и её ждут свои приключения. Она будет не одна, а вместе с Габриэль, единственным удачным клоном самой Лоры, за которой нужно присматривать. Тоже прошедшая тяжёлую школу жизни, девочка заслуживает настоящего детства, но люди, стоящие за их созданием, думаю иначе. А значит впереди будет много битв, взрывов и настоящей крови. Кто знает, сколько раз ещё Лоре предстоит нарушить клятву не отнимать жизни.

Дорогая Лига Справедливости

Что делают Величайшие герои DC, в свободное от спасения мира время? Отвечают на вопросы своих маленьких поклонников, присланные по электронной почте или СМС. Кроме Бэтмена. Его фанатам лучше запастись конвертом, ручкой и бумагой. Дети спрашивают героев обо всём: пишет ли Супермен с ошибками, пахнет ли Аквамен рыбой и должна ли Чудо-Женщина слушаться маму? А герои стараются искренне отвечать на эти и подобные вопросы, вспоминая курьезные случаи и собственные ошибки из жизни.

Бладшот. Том 2. Взлёт и падение

Недавно вышел трейлер фильма с Вином Дизелем и, кажется, это помогло сдвинуть с мёртвой точки издание комиксов о нём. Спустя полтора года на русском выходит второй том.

Теперь когда груз искусственных воспоминаний больше не тяготеет над Бладшотом, количество вопросов у него стало только больше. Кем он был до того, как из него сделали оружие? Есть ли у него семья? Ответить на эти вопросы может только бывший вдохновитель проекта «Возрождение души». Но за просто так делиться информацией он не собирается. Чтобы ее получить, Бладшоту придется убить своих создателей.

Тревожные истории №57

Первое появление Соколиного Глаза… в качестве злодея!

Поход на ярмарку Тони Старка и Пеппер Поттс омрачён трагическим происшествием: колесо обозрение сломалось и вот-вот упадёт. Хорошо, что Железный Человек неподалёку и спасёт положение. Только этим он крадёт миг триумфа у меткого лучника, выступавшего на сцене неподалёку. Кому нужны лук и стрелы, когда рядом летает Железный Человек? Оказывается, уязвлённая гордость — достаточный повод для мести. Клинт Бартон создаёт высокотехнологичные стрелы и стильный костюм и открывает охоту на старину Тони. А поможет ему очаровательная шпионка Мадам Наташа, больше известная как Чёрная Вдова.

Халк. Начало

История становления Брюса Беннера в качестве зелёного гиганта от Фреда ван Ленте («Философы в действии», «Люди Икс. Нуар») и художника Том Фаулер («Веном»). Знакомые персонажи, всё тот же трагический эксперимент — новое прочтение.