Метеора. Том 1. Звёздный Лорд с косичкой

Космическая контрабандистка Алёна Кузнецова по прозвищу Метеора — практически единственный во всей галактике выходец с далёкой и неразвитой Земли. Вместе с верными друзьями Зигги и Пушом она ввязывается в самые опасные авантюры ради призрачного шанса снова оказаться на родной планете.

Метеора Жанр: космическая опера

Сценарист: Артём Габрелянов

Художники: Константин Тарасов, Анна Рудь

Издательство: Bubble, 2015

Первое издание: 2014



В 2014 году издательство Bubble запустило две новые серии комиксов, которые выгодно отличались от основных линеек. Сценаристы и художники, набравшиеся опыта, отошли от концепции «русских супергероев». В «Экслибриуме» нам показали городское фэнтези с необычной книжной магией, а «Метеора» сыграла на поле космической оперы. Недавно серию переиздали, и это повод о ней рассказать.

Главное, что стоит знать, — «Метеора» похожа сразу на все популярные космооперы. И на самом деле это неплохо. Здесь, как в «Стражах галактики» или в «Светлячке», в роли главных героев выступает компания благородных друзей-контрабандистов. Из «Звёздных войн» в комикс перекочевали космические мегаполисы и вычурные расы, а общая стилистика напоминает Mass Effect. При этом «Метеора» не выглядит бездушной калькой — её элементы похожи на отшлифованные кусочки мозаики, которую приятно собирать.

Главная героиня, контрабандистка по имени Алёна Кузнецова, за свой резкий характер и напористость получила прозвище Метеора. Вместе с ней по космосу путешествуют кошкоподобный гуманоид Пуш и похожий на хомяка проныра Зигги. Команда перебивается полулегальными контрактами и едва сводит концы с концами — всё по канону историй о «благородных разбойниках». Правда, в первом томе создатели успели обрисовать только Метеору. Нам показали, чем она живёт, о чём мечтает и как привыкла решать проблемы. Спутников же почти не раскрыли: предыстории Пуша уделили несколько реплик, а карикатурный Зигги больше похож на забавную мягкую игрушку, да и выполняет почти такую же роль. Космический хомяк жить не может без азартных игр — и это, в общем-то, единственная его отличительная черта.

Больше всего радует приятная манера рисунка. Художники не поскупились на детализацию космических декораций: грязные свалки, заполненные рынки, футуристические города, задымленные бары. Все эти злачные места можно подолгу рассматривать. То же касается и дизайна пришельцев, среди которых не встретишь привычных гуманоидов. Художники с явным удовольствием обращались к правилу «говорящая внешность». Почти каждый персонаж получил облик, раскрывающий его характер: зловещий комиссар с глазами по всему телу, космический пират-стервятник с острым клювом или хитрющий кит-торговец с моноклем. В деталях рисунка можно разглядеть ряд приятных пасхалок. В отличие от «Экслибриума», где читателей кормят ими через край, в «Метеоре» они аккуратно вынесены на задний план. Невольно улыбаешься, увидев робота с планеты Шелезяка или плакат с Великим комбинатором.

Однако, в отличие от «Экслибриума», «Метеора» то и дело превращается в парад фансервиса. Если у вас в комиксе есть фигуристая главная героиня, сложно удержаться и не начать выводить кадры со смачными ракурсами, где девушка щеголяет в нижнем белье. Создатели «Метеоры» не удержались — много-много раз. И за что, скажите, вы так обошлись с Чебурашкой и котёнком по имени Гав?!

Итог: у первого тома «Метеоры» есть существенные минусы — нераскрытые второстепенные персонажи и неуместный фансервис. Но приятный детальный рисунок и обаятельные контрабандисты стоят того, чтобы присмотреться к серии.

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