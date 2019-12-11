Дорогие друзья, ещё одна отличная новость о нашей крауд-кампании!
В раздел «бонусов» мы добавили кое-что из остатков тиража спецвыпуска «Мира фантастики» к «Игрокону». Из 130 экземпляров вы уже забрали почти сотню! Так что если планируете приобрести в коллекцию, то обязательно воспользуйтесь шансом. Один экземпляр обойдётся в 250 рублей.
Впрочем, если вы не успели или не планируете покупать подписку, то вы можете приобрести выпуск на сайте Hobby World — там он стоит 290 рублей.
Мы расскажем, во что поиграть и как издать собственную игру, как хранить карты и кубики, зачем настольным играм мобильные приложения и как рождаются хиты. Подскажем, чем заняться на «Игроконе», и объясним, чем отличается америтреш от евро. А ещё вы сможете сыграть в полноценную настолку, напечатанную на постере, и в ролевую игру, придуманную специально для журнала!
Содержание
Мир фантастики. Спецвыпуск. «Игрокон 2019»
Специальный выпуск, полностью посвящённый настольным играм и фестивалю «Игрокон-2019».
Меж тем, кампанию поддержало свыше 830 человек — спасибо вам! Общая сумма почти достигла вехи — почти 3,5 миллиона рублей! Наша следующая сверхцель — 5 038 821 рубль. Набрав эту сумму, мы побъем рекорд краудфандинга среди российских печатных СМИ — который сами же и поставили в прошлом году.
Мы уверены, что с вашей помощью этот рекорд получится побить! Попробуем?
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Дорогие друзья, есть три миллиона — показываем постер!
Спасибо вам за поддержку!
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