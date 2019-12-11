Дорогие друзья, ещё одна отличная новость о нашей крауд-кампании!

В раздел «бонусов» мы добавили кое-что из остатков тиража спецвыпуска «Мира фантастики» к «Игрокону». Из 130 экземпляров вы уже забрали почти сотню! Так что если планируете приобрести в коллекцию, то обязательно воспользуйтесь шансом. Один экземпляр обойдётся в 250 рублей.

Впрочем, если вы не успели или не планируете покупать подписку, то вы можете приобрести выпуск на сайте Hobby World — там он стоит 290 рублей.

Мы расскажем, во что поиграть и как издать собственную игру, как хранить карты и кубики, зачем настольным играм мобильные приложения и как рождаются хиты. Подскажем, чем заняться на «Игроконе», и объясним, чем отличается америтреш от евро. А ещё вы сможете сыграть в полноценную настолку, напечатанную на постере, и в ролевую игру, придуманную специально для журнала!

Меж тем, кампанию поддержало свыше 830 человек — спасибо вам! Общая сумма почти достигла вехи — почти 3,5 миллиона рублей! Наша следующая сверхцель — 5 038 821 рубль. Набрав эту сумму, мы побъем рекорд краудфандинга среди российских печатных СМИ — который сами же и поставили в прошлом году.

Мы уверены, что с вашей помощью этот рекорд получится побить! Попробуем?