Мир фантастики. Спецвыпуск. «Игрокон 2019»

Полное содержание номера

1

Фестиваль

4

10

12

Настольные игры

14

18

19

20

22

26

30

36

40

44

50

Ролевые игры

58

62

Разработка игр

68

78

84

Фан

92

96

16 и 17 ноября в Москве пройдёт десятый фестиваль «Игрокон». В свой юбилей он готов предложить не только проверенную временем программу, но и множество новых ярких мероприятий на любой вкус. Мы расскажем, чем заняться на этом и на следующих «Игроконах».Генеральный директор Hobby World рассказывает, как появилась идея «Игрокона», чем фестиваль отличается от обычных игротек и нужны ли зарубежные гости и косплей на мероприятии по настольным играм.Одним из почётных гостей «Игрокона-2018» стал французский геймдизайнер Бруно Файдутти, известный по карточной игре «Цитадели». О впечатлениях, оставшихся у него после визита в Москву, Файдутти написал небольшую заметку в личный блог. Публикуем её перевод.Российские издатели и локализаторы каждый год привозят на «Игрокон» массу новинок. В таком изобилии легко потеряться, поэтому мы подготовили для вас небольшой путеводитель. В него вошли двадцать игр, в которые непременно стоит сыграть, — от самых простых до по-настоящему сложных.Одна из самых ожидаемых настольных новинок этой осени — «Судный день», стильно оформленная карточная игра со скрытыми ролями, завоевавшая немало поклонников и крайне лестные оценки игроков.Глубокий эскейп-рум с атмосферой высокобюджетного сериала, неожиданными сюжетными поворотами и десятью историями.Рассказываем о «Тайном послании», Coin Age и других компактных, несложных, но от этого не менее интересных настолках.С каждым годом у нас издаётся всё больше и больше интересных и сложных игр — «Сумерки Империи», «Покорение Марса», «Игра престолов»… И многие из них достойны вашего внимания, даже если кажется, что вы к ним не готовы. Есть как минимум пять причин, почему нельзя вечно играть в «Манчкина» или Dixit.Стремясь привлечь внимание к своему продукту, каждый издатель анонсирует на «Кикстартере» или привозит на выставку ограниченный тираж микродополнения. Толку от таких дополнений чуть, влияния на игру они практически не оказывают, но почему-то вокруг них всегда возникает ажиотаж. Что отличает хорошую промку от плохой? Давайте разберёмся.В мире настольных игр популярность Ктулху феноменальна. Ко многим известным сериям выпускают дополнения на тему лавкрафтовских Древних. Иногда получается халтура — к старой механике «докручивают» правила по безумию, иллюстратор рисует побольше щупалец, и дополнение готово! Но, к счастью, хороших игр по Мифам Ктулху хватает. В первую очередь это линейка Arkham Files от Fantasy Flight Games, о которой и пойдёт речь.Киберпанк — один из самых популярных фантастических жанров, особенно в литературе, видеоиграх и сериалах. А вот в настольных играх он особой популярности не снискал. Тем не менее несколько таких игр существует, и многие из них входят в золотой фонд жанра.Настольные игры вырастают из картона и пластика во что-то большее. Приложения для планшетов становятся даже не опциональной, а неотъемлемой составляющей популярных игр. Искусственный разум не просто раскладывает компоненты — он заменяет живого игрока. И это признаки нового времени.Коллекционные карточные игры всегда стояли особняком в мире настольных развлечений. Они шли своим путём, переживали свои взлёты и падения, которые вели к новым идеям и нестандартным форматам. Давайте вместе вспомним историю ККИ и посмотрим на игры, появившиеся в результате развития этого жанра.Иногда хочется проявить заботу: защитить компоненты любимой настолки, украсить её или ускорить подготовку к партиям, чтобы тратить как можно больше времени именно на игровой процесс. Всему этому и многому другому служат аксессуары для настольных игр, о которых мы постарались рассказать как можно подробнее.Настольные ролевые игры с каждым годом становятся всё популярнее в России. Самые знаменитые начали выходить на русском — Pathfinder, Starfinder, пятая редакция Dungeons & Dragons. На очереди «Ведьмак», Call of Cthulhu, Shadowrun: Sixth World. НРИ — необычное, но очень затягивающее и многогранное увлечение. Если вы в них не играли, сейчас самое время начать — на то есть как минимум пять причин.Если вы готовите настольную ролевую игру, в которой, кроме подземелий и драконов, ожидается хотя бы немного интриг и заговоров, может оказаться непросто с ходу придумать убедительный и интересный конфликт. И ещё сложнее потом держать в голове всё происходящее. Чтобы упростить задачу, нужно построить карту сюжета, чтобы видеть во время игры всю картину. Рассказываем, как это сделать, на примере НРИ в киберпанковском сеттинге.Вы придумали настольную игру. Вы горите ею, живёте, дышите, она занимает ваши мысли днём и снится вам ночью. Игра — ваше дитя. Вам во что бы то ни стало нужно воплотить её в жизнь. Как это сделать? Рассказываем на примере тех, кому это удалось.В разработке настольной игры есть один человек, чей труд незаметен, но крайне важен на всех стадиях. Это продюсер, или девелопер. Глава студии разработки настольных игр издательства Hobby World рассказывает, в чём состоит его работа, на примере двух новинок: «Гравити Фолз» и «Одержимости».История главной настольной игры последних лет с комментариями её автора Айзека Чилдреса.Готовы стать миньоном и помочь своему господину?Чем отличается драфт от воркер-плейсмента, а америтреш — от Legacy? Объясняем непонятные слова, которые вы можете услышать на любой игротеке.