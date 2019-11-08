Мир фантастики. Спецвыпуск. «Игрокон 2019»

1
Слово главного редактора
4
Настольный путеводитель
Чем заняться на «Игроконе»?
16 и 17 ноября в Москве пройдёт десятый фестиваль «Игрокон». В свой юбилей он готов предложить не только проверенную временем программу, но и множество новых ярких мероприятий на любой вкус. Мы расскажем, чем заняться на этом и на следующих «Игроконах».
10
Контакт
Михаил Акулов об «Игроконе»
Генеральный директор Hobby World рассказывает, как появилась идея «Игрокона», чем фестиваль отличается от обычных игротек и нужны ли зарубежные гости и косплей на мероприятии по настольным играм.
12
Взгляд с другой стороны
Бруно Файдутти об «Игроконе»
Одним из почётных гостей «Игрокона-2018» стал французский геймдизайнер Бруно Файдутти, известный по карточной игре «Цитадели». О впечатлениях, оставшихся у него после визита в Москву, Файдутти написал небольшую заметку в личный блог. Публикуем её перевод.
14
Во что поиграть?
20 игр, на которые стоит обратить внимание
Российские издатели и локализаторы каждый год привозят на «Игрокон» массу новинок. В таком изобилии легко потеряться, поэтому мы подготовили для вас небольшой путеводитель. В него вошли двадцать игр, в которые непременно стоит сыграть, — от самых простых до по-настоящему сложных.
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Во что поиграть?
«Судный день»
Одна из самых ожидаемых настольных новинок этой осени — «Судный день», стильно оформленная карточная игра со скрытыми ролями, завоевавшая немало поклонников и крайне лестные оценки игроков.
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Во что поиграть?
«Побег из психушки»
Глубокий эскейп-рум с атмосферой высокобюджетного сериала, неожиданными сюжетными поворотами и десятью историями.
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Микроигры
Рассказываем о «Тайном послании», Coin Age и других компактных, несложных, но от этого не менее интересных настолках.
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Пять причин взяться за большие настолки
С каждым годом у нас издаётся всё больше и больше интересных и сложных игр — «Сумерки Империи», «Покорение Марса», «Игра престолов»… И многие из них достойны вашего внимания, даже если кажется, что вы к ним не готовы. Есть как минимум пять причин, почему нельзя вечно играть в «Манчкина» или Dixit.
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Промо-дополнения: стоит ли их покупать?
Стремясь привлечь внимание к своему продукту, каждый издатель анонсирует на «Кикстартере» или привозит на выставку ограниченный тираж микродополнения. Толку от таких дополнений чуть, влияния на игру они практически не оказывают, но почему-то вокруг них всегда возникает ажиотаж. Что отличает хорошую промку от плохой? Давайте разберёмся.
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«Ужас Аркхэма» и его идейные продолжения
В мире настольных игр популярность Ктулху феноменальна. Ко многим известным сериям выпускают дополнения на тему лавкрафтовских Древних. Иногда получается халтура — к старой механике «докручивают» правила по безумию, иллюстратор рисует побольше щупалец, и дополнение готово! Но, к счастью, хороших игр по Мифам Ктулху хватает. В первую очередь это линейка Arkham Files от Fantasy Flight Games, о которой и пойдёт речь.
36
Во что поиграть?
Лучшие киберпанк-настолки
Киберпанк — один из самых популярных фантастических жанров, особенно в литературе, видеоиграх и сериалах. А вот в настольных играх он особой популярности не снискал. Тем не менее несколько таких игр существует, и многие из них входят в золотой фонд жанра.
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Зачем настольным играм приложения?
Настольные игры вырастают из картона и пластика во что-то большее. Приложения для планшетов становятся даже не опциональной, а неотъемлемой составляющей популярных игр. Искусственный разум не просто раскладывает компоненты — он заменяет живого игрока. И это признаки нового времени.
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История коллекционных карточных игр
Коллекционные карточные игры всегда стояли особняком в мире настольных развлечений. Они шли своим путём, переживали свои взлёты и падения, которые вели к новым идеям и нестандартным форматам. Давайте вместе вспомним историю ККИ и посмотрим на игры, появившиеся в результате развития этого жанра.
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Какие бывают аксессуары для настольных игр
Иногда хочется проявить заботу: защитить компоненты любимой настолки, украсить её или ускорить подготовку к партиям, чтобы тратить как можно больше времени именно на игровой процесс. Всему этому и многому другому служат аксессуары для настольных игр, о которых мы постарались рассказать как можно подробнее.
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Почему стоит поиграть в настольные ролевые игры?
Настольные ролевые игры с каждым годом становятся всё популярнее в России. Самые знаменитые начали выходить на русском — Pathfinder, Starfinder, пятая редакция Dungeons & Dragons. На очереди «Ведьмак», Call of Cthulhu, Shadowrun: Sixth World. НРИ — необычное, но очень затягивающее и многогранное увлечение. Если вы в них не играли, сейчас самое время начать — на то есть как минимум пять причин.
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Мастер-класс
Создаём карту сюжета для НРИ
Если вы готовите настольную ролевую игру, в которой, кроме подземелий и драконов, ожидается хотя бы немного интриг и заговоров, может оказаться непросто с ходу придумать убедительный и интересный конфликт. И ещё сложнее потом держать в голове всё происходящее. Чтобы упростить задачу, нужно построить карту сюжета, чтобы видеть во время игры всю картину. Рассказываем, как это сделать, на примере НРИ в киберпанковском сеттинге.
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Как издать настольную игру в России
Вы придумали настольную игру. Вы горите ею, живёте, дышите, она занимает ваши мысли днём и снится вам ночью. Игра — ваше дитя. Вам во что бы то ни стало нужно воплотить её в жизнь. Как это сделать? Рассказываем на примере тех, кому это удалось.
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Как продюсируются настольные игры
В разработке настольной игры есть один человек, чей труд незаметен, но крайне важен на всех стадиях. Это продюсер, или девелопер. Глава студии разработки настольных игр издательства Hobby World рассказывает, в чём состоит его работа, на примере двух новинок: «Гравити Фолз» и «Одержимости».
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Как создавалась «Gloomhaven. Мрачная гавань»
История главной настольной игры последних лет с комментариями её автора Айзека Чилдреса.
92
Ролевая игра
«Как воскресить лича?»
Готовы стать миньоном и помочь своему господину?
96
Настольный глоссарий
Чем отличается драфт от воркер-плейсмента, а америтреш — от Legacy? Объясняем непонятные слова, которые вы можете услышать на любой игротеке.
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