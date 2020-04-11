Реальность диктует свои условия: большинству приходится сидеть сейчас дома. Но есть и плюсы: появляется больше времени, которое можно посвятить любимым хобби, например, чтению. Издательская платформа ЛитРес: Самиздат подготовила список из восьми фантастических книг, написанных и опубликованных независимыми писателями. Они помогут не только провести время, но и открыть любителям фантастики новые, ранее не замеченные имена (все заголовки кликабельны).

В мире не осталось больше институтов семьи и церкви, нет политики и образования, нет необходимости работать и невозможно умереть. Теперь во главе всего — оружие: холодное, огнестрельное и энергетическое, а мультиплеерные шутеры — всё что осталось заложникам искусственного интеллекта под названием Стальная Сфера. Но однажды иллюзия рушится как карточный домик. Что, если восстание машин ― всего лишь обман, а настоящую угрозу представляют, как обычно, люди? Книга Андрея Чёрного о будущем и виртуальной реальности — это коктейль из динамичного и целостного сюжета, отношений между людьми и сложных морально-этических вопросов.

Читатели описывают эту книгу как «смесь вселенной «Бегущего по лезвию» с добротной фантастикой, в духе мэтров жанра». По сюжету во время выполнения задания корабль Консорциума терпит крушение неподалёку от планеты вражеского ему Союза. На борту всего несколько выживших: два солдата-репликанта и две девушки-сестры, которых любой ценой надо сопроводить в пункт назначения. Генетически совершенные репликанты — солдаты, созданные только для двух целей: побеждать и верно служить своей корпорации. Однако столкнувшись с мирной гражданской жизнью, они вынуждены постигать мир людей с нуля. Простая миссия по доставке сестёр Лорей в пункт назначения превращается в кошмар. Чей мир более безумен, строгий мир клонов, где всё понятно, или мир людей, существующих в хаосе? Главные герои внезапно обнаруживают в себе душу, эмоции и переживания и понимают, что привычные им методы и порядки больше не работают. Книга в жанре социальной фантастики удивляет своими сюжетными поворотами и событиями, а персонажи и характер героев раскрывается авторским тандемом Гедеон до мелочей.

Учёные решили проблему старения и бессмертие стало реальностью. Но цена такой процедуры слишком высока и доступна лишь избранным. Общество разделилось на две категории: привилегированные «таймеры» и простые смертные. Спустя годы разница между полноценной жизнью и биологическим состоянием становится слишком заметна, поэтому «высший свет» решается на социальный эксперимент, в который попадает главный герой Никита. Елене Гусаревой удалось создать яркую реальность, которая затягивает с первых страниц, а сюжет разворачивается стремительно и динамично. «Теломерон» поднимает вечные вопросы, который каждый хотя бы раз задавал себе: «На что бы я потратил вечность? И хватит ли мне её?». Эта необычная книга отвечает на них, но вместе с тем оставляет ещё больше других вопросов.

Ещё одна книга от Андрея Чёрного в жанре киберпанка, но с элементами хоррора. Энергетический кризис, царство корпораций и общий упадок привели к тому, что человечество всеми силами бежит от реальности. Миллиарды людей отказываются от традиционных снов в пользу дримера — устройства, позволяющего видеть осознанные сновидения. Реальность новых снов так и продолжала бы оставаться утопической, если бы её не заполнили чудовища и кошмары, сводящие людей с ума. Главные герои оказываются как раз в эпицентре такого кошмарного сбоя дримера. «Total Dream» — жуткая история с оригинальными идеями и психологически продуманными жуткими моментами, локациями и персонажами. Произведение не просто держит в напряжении, а водит за собой читателя, старательно путая сюжетные линии, но постепенно сводя их воедино и открывая шокирующую картину.

Особенно актуальная сейчас тема пандемии и вторжения вирусов в динамичной книге Сергея Милушкина. История начинается в небольшом городе Огненске где-то неподалёку от Москвы. В ходе плановой вакцинации девочка впадает в продолжительную кому и желая помочь дочери, местный журналист Андрей Лосев соглашается принять участие в тестировании вакцины от гриппа в местном НИИ. Но совсем скоро становится понятно, от чего именно впала девочка в кому… Он становится свидетелем жуткой эпидемии, которая вырвалась наружу из Огненского института вирусологии. Автор ведёт повествование от лица главного героя, вытаскивая наружу все его страхи и переживания, заставляя читателя столкнуться с пандемией «лицом к лицу» и «прожить» весь сюжет вместе с ним, не давая передышки. Вся книга — это отголоски той реальности, в которой мы живём: персонажи, кажутся очень знакомыми, их легко представить собственными соседями или знакомыми. Вопросы добра и зла не заключаются в чём-то «мистическом», они в людях, их поступках и решениях.

Сборник фантастических романов, каждый из которых имеет отдельных сюжет, но продолжает предыдущий. Лекси — искусственный интеллект, управляющий движением автотранспорта в мегаполисах. Её фантастически умная работа быстро была оценена людьми, и постепенно программа начала проникать в другие сферы жизни. Она заменила человеку все службы, освободив его от постоянной рутины. Рай на земле достигнут: больше не нужно работать и тратить своё время, теперь можно наслаждаться жизнью. Программа решит любые проблемы и обеспечит тебя всем необходимым. Но действительно ли это рай, если так будет жить не одно поколение? И что произойдёт, когда искусственный интеллект из привычного помощника превратится в жестокого диктатора?

Главный герой — заключённый, выбравший вместо смертной казни ссылку на планету Рапсодию. Планету, где каждый сам за себя, а вокруг тысячи таких же ссыльных, пытающихся выжить в этой мясорубке. Главная цель — найти в руинах чужой планеты остатки биомеханизмов и машин, которые хоть как-то могут помочь остаться в живых. Всё потому что эта планета — популярное и жестокое реалити-шоу «Полигон», в котором человеческую жизнь можно обменять на виртуальный опыт, а чужая смерть поднимает тебе рейтинг. Единственный и практически невозможный способ спастись — добраться до «Зелёной зоны».

«Навигатор из Нерюнгри» — фантастическое произведение с элементами детектива, «космоопера в лучших советских традициях» от финалиста литературной премии «Электронная буква 2018». Провалив тестирование в лётное училище, Ульяна возвращается домой, где её ждёт новость о зачислении в Академию Космофлота и авиабилеты. Прибыв на место, вместо ожидаемого глупого розыгрыша она обнаруживает отдалённую космическую станцию, корабль-биоморф и авантюрных, весёлых и увлечённых с головой ребят — экипаж фрегата «Фокус».

Кретова лёгким и ярким языком описывает не только красоты Сибири и якутскую природу, но и технологии, корабли и, главное, характеры самих главных героев, при этом ей удаётся соблюсти баланс, в котором книга не тяготеет ни к боевой фантастике, ни к любовному роману. Каждая новая глава — новый поворот сюжета, который не даёт оторваться от произведения до самого конца. На космической станции Ульяна оказывается в эпицентре криминальных разборок: похищен посол и таинственный груз с маркировкой Сигма. Смелой героине предстоит преодолеть обстоятельства и себя саму, чтобы остаться в живых.